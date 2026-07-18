Τραμπ: Επίθεση στον Τούχελ για τον Κέιν, αποθέωση του Μέσι και νέα αναφορά στις εκλογές του 2020

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Τόμας Τούχελ για την τακτική επιλογή να χρησιμοποιήσει τον Χάρι Κέιν ως αμυντικό στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Λιονέλ Μέσι για τις εντυπωσιακές του κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ τόνισε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως συνδιοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της δεξίωσης που διοργάνωσε η FIFA στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε τις τακτικές επιλογές του Τόμας Τούχελ για την Αγγλία, αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και δεν έχασε την ευκαιρία να επαναλάβει τους ισχυρισμούς του για τις προεδρικές εκλογές του 2020, συνδέοντάς τους με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στον Τόμας Τούχελ, επικρίνοντάς τον για την απόφασή του να τραβήξει τον Χάρι Κέιν στην άμυνα, έτσι ώστε να αμυνθεί μαζικά, με έναν ακόμα ψηλό παίκτη κόντρα στην Αργεντινή και το πλήρωσε ακριβά.

«Έχετε έναν εξαιρετικό παίκτη στην Αγγλία, έχω παίξει γκολφ μαζί του, ο Χάρι που είναι φανταστικός, νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό, αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο. Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη τους στην άμυνα, τι ξέρω εγώ από προπονητική, αλλά αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο, αλλά ο Χάρι είναι εκπληκτικός τύπος» είπε χαρακτηριστικά.

Αποθέωση Μέσι

Ακολούθως, ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας τον εντυπωσιασμό του για τις κινήσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ στον αγωνιστικό χώρο. «Ξέρω για τα σπορ και ξέρω λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο, αλλά είδα τον Μέσι και ήταν καλά μαρκαρισμένος και ξαφνικά στέκεται στα δεξιά. Καταλαβαίνετε για τι μιλάω; Μόλις το πρόσεξα. Κανείς δεν μίλησε γι’ αυτό. Μόλις το πρόσεξα, ο αντίπαλος τον έχασε από τα μάτια του».

«Νόθευσαν τις εκλογές κι εγώ πήρα το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Εξάλλου, σε άλλο σημείο της εκδήλωσης, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί νοθείας, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020, ενώ παράλληλα εξήρε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως συνδιοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.

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