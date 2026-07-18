Μουντιάλ 2026: Σκαλόνι και Ντε λα Φουέντε υποκλίθηκαν στον Μέσι

Snapshot Ο Λιονέλ Σκαλόνι τόνισε την κοινωνική ενότητα που δημιούργησε η Αργεντινή μέσω της εθνικής ομάδας, ενώ απέφυγε να επιβεβαιώσει αν ο τελικός θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε εξέφρασε σεβασμό προς την Αργεντινή και τόνισε ότι η Ισπανία είναι έτοιμη να διεκδικήσει το τρόπαιο, με ειδικό σχέδιο για τον Μέσι.

Ο Ντε λα Φουέντε ζήτησε συμβουλές από τον Βιθέντε ντελ Μπόσκε πριν τον τελικό και αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη σχέση του με τον Σκαλόνι και τις κοινές ποδοσφαιρικές αξίες τους.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι σε άριστη κατάσταση και έτοιμος να βοηθήσει την Ισπανία στον τελικό.

Ο τελικός Αργεντινής-Ισπανίας αποτελεί μια σημαντική αναμέτρηση που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, καθώς εμπεριέχει φιλοσοφικές και κοινωνικές διαστάσεις. Snapshot powered by AI

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία δεν αποτελεί μόνο μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση κορυφής, αλλά και μια σύγκρουση φιλοσοφιών, προσωπικοτήτων και ιστοριών που ξεπερνούν τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, οι δύο προπονητές, Λιονέλ Σκαλόνι και Λουίς ντε λα Φουέντε, έδωσαν το στίγμα του τελικού, μιλώντας όχι μόνο για την τακτική και τα πρόσωπα, αλλά και για το ευρύτερο αποτύπωμα που αφήνουν οι ομάδες τους σε κοινωνικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Ο προπονητής της Αργεντινής προτίμησε να αναδείξει το βαθύτερο αποτύπωμα που έχει αφήσει η Εθνική ομάδα στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα από συλλογικές προτιμήσεις και αντιπαλότητες.

Στη συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, ο τεχνικός των παγκόσμιων πρωταθλητών μίλησε με συγκίνηση για το κλίμα που επικρατεί στη χώρα.

«Ανακαλύψαμε ξανά κάτι πραγματικά πολύτιμο. Βλέπουμε ανθρώπους να παρακολουθούν τους αγώνες φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Οπαδοί της Μπόκα και της Ρίβερ αγκαλιάζονται, φίλαθλοι της Νιούελς και της Ροζάριο Σεντράλ ξεχνούν για λίγο τις διαφορές τους. Αυτό μας συγκινεί βαθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σκαλόνι τόνισε πως η ομάδα αισθάνεται καθημερινά τη στήριξη του κόσμου και θεωρεί πως αυτή η σχέση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σημερινού συνόλου.

«Οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι ολόκληρη η χώρα βρίσκεται δίπλα τους. Αυτή η ενότητα είναι ανεκτίμητη και σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει τη διαφορά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όμως ακόμη κι αν δεν συμβεί, πιστεύω πως όσα έχουμε ζήσει αποτελούν ήδη ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να δώσει δύναμη και αισιοδοξία στον λαό της Αργεντινής», είπε.

Όπως ήταν φυσικό, μεγάλο μέρος των ερωτήσεων αφορούσε τον Λιονέλ Μέσι και το ενδεχόμενο ο τελικός απέναντι στην Ισπανία να αποτελέσει το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα. Ο Σκαλόνι απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη της απόφασης στον ίδιο τον αρχηγό.

«Πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που τον βλέπουμε να αγωνίζεται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που γράφει ιστορία και αποτελεί ήδη έναν θρύλο του αθλήματος. Για το αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στον ίδιο. Ο Μέσι δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει».

Ντε Λα Φουέντε: «Ζήτησα τη συμβουλή του Ντελ Μπόσκε για τον τελικό»

Με αισιοδοξία αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Αργεντινή, ο Λουίς ντε λα Φουέντε εμφανίστηκε έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, υπογραμμίζοντας πως η Ισπανία διαθέτει όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Ρόχα» χαρακτήρισε προνόμιο την παρουσία της ομάδας του στον τελικό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

«Το να βρίσκεσαι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι από μόνο του μια τεράστια τιμή. Όμως, βρισκόμαστε εδώ για να νικήσουμε. Περιμένουμε έναν σπουδαίο αγώνα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι το κοινό θα απολαύσει ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θέαμα. Πρόκειται για δύο σύνολα με πολλές ομοιότητες, που θα προσπαθήσουν να επιβάλουν το δικό τους παιχνίδι», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Λαμίν Γιαμάλ, διαβεβαιώνοντας πως το μεγάλο αστέρι της Ισπανίας βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει του τελικού. «Ο Γιαμάλ είναι καλά, βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντε λα Φουέντε μοιράστηκε και μια προσωπική ανάμνηση από τα πρώτα βήματα του Λιονέλ Μέσι, όταν εργαζόταν στις ακαδημίες της Σεβίλλης.

«Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια προπονούσα τις ομάδες υποδομής της Σεβίλλης. Μου είχαν πει να προσέξω έναν πιτσιρικά που λεγόταν Μέσι. Έβαλα έναν παίκτη να τον μαρκάρει, αλλά όταν εκείνος δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 70ό λεπτό, αναγκάστηκα να αλλάξω τα πλάνα μου. Ο Μέσι εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα σε ένα τέταρτο. Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ισπανία θα έχει ειδικό σχέδιο για τον αρχηγό της Αργεντινής. «Δεν θα τον μαρκάρουμε... με άλογα», είπε χαμογελώντας. «Όμως είναι αυτονόητο πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παραμένει ένας ποδοσφαιριστής-πρότυπο, όχι μόνο για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του».

Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε ακόμη πως πριν από τον τελικό αναζήτησε τη γνώμη του Βιθέντε ντελ Μπόσκε, του ανθρώπου που οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010: «Ο Ντελ Μπόσκε έχει ζήσει αυτές τις στιγμές και αποτελεί έναν σοφό άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει καλύτερος για να σου δώσει συμβουλές πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα».

Τέλος, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Λιονέλ Σκαλόνι, τον οποίο χαρακτήρισε όχι μόνο συνάδελφο αλλά και φίλο: «Έχουμε πολλά κοινά. Πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και μια κοινή ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ίσως γι΄ αυτό οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τόσες ομοιότητες στον τρόπο που αγωνίζονται και στον χαρακτήρα που βγάζουν μέσα στο γήπεδο».

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