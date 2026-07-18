Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;

Οι «προβλέψεις» της έχουν και το περιθώριο σφάλματος

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πυγμαίος ιπποπόταμος Moo Deng στην Ταϊλάνδη προέβλεψε ότι η Αργεντινή θα νικήσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Η πρόβλεψη έγινε μέσω επιλογής καρπουζιού με τα γράμματα ARG και τη σημαία της Αργεντινής.
  • Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου τόνισε ότι η δραστηριότητα έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν σχετίζεται με στοιχήματα.
  • Η Moo Deng είχε κάνει προηγούμενη λανθασμένη πρόβλεψη για τον τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία.
  • Το ζώο έχει γίνει γνωστό για τις προβλέψεις του, παρόμοια με άλλες διάσημες περιπτώσεις ζώων που «προβλέπουν» αθλητικά αποτελέσματα.
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Ο πυγμαίος ιπποπόταμος Μου Ντενγκ, στην Ταϊλάνδη που κατέκτησε τα κοινωνικά δίκτυα το 2024, προέβλεψε το Σάββατο, τη νικήτρια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Η Moo Deng, που ζει στον ζωολογικό κήπο Khao Kheow - περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπανγκόκ - επέλεξε χωρίς δισταγμό το ένα από τα δύο καρπούζια που ετοίμασαν οι φύλακές του, και έδειξε την προτίμησή της, σε εκείνο που είχε τα γράμματα ARG και της σημαία της Αργεντινής.

Ο διευθυντής του κέντρου, εξήγησε στα ΜΜΕ ότι η δραστηριότητα επιδιώκει να διασκεδάσει τους επισκέπτες, παρέχοντας παράλληλα και άσκηση στο ζώο, αν και τόνισε ότι δεν τους καλεί να υποστηρίξουν μια συγκεκριμένη ομάδα ή να συμμετάσχουν σε άλλες δραστηριότητες, όπως στοιχήματα, που απαγορεύονται στην Ταϊλάνδη.

Την περασμένη Τρίτη, σε παρόμοια δραστηριότητα, η Μου Ντενγκ πόνταρε στη Γαλλία και την Αγγλία ως τα δύο έθνη που θα έπαιζαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια πρόβλεψη που τελικά δεν αποδείχθηκε ακριβής.

Το ζώο, διάσημο για το αξιολάτρευτο πρόσωπο και τη φιλική του φύση, προέβλεψε τη νίκη του σημερινού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 2024.

Η Moo Deng (το όνομα της οποίας μεταφράζεται από τα ταϊλανδέζικα ως "Jumping Pig" είναι ένας 2χρονος θηλυκός πυγμαίος ιπποπόταμος.

Αν και η αξιοπιστία αυτών των προβλέψεων είναι αβάσιμη, άλλα ζώα έχουν γίνει στο παρελθόν διάσημα για τις υποτιθέμενες ικανότητές τους να προβλέπουν τα αποτελέσματα. Ένας από τους πιο διάσημους ήταν ο Paul το χταπόδι, ο οποίος είχε δίκιο το 2010 όταν προέβλεψε ότι η Ισπανία θα κέρδιζε το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στη Νότια Αφρική.

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