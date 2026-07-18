Από το SUP και τις ρακέτες, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται, τι κοστίζει ακριβά

Μιχάλης Παπαδάκος

Από το SUP και τις ρακέτες, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται, τι κοστίζει ακριβά
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κολύμβηση επιτρέπεται μόνο εντός των επισημασμένων ορίων και απαγορεύεται σε λιμάνια, μαρίνες, ναυπηγεία και άλλες επικίνδυνες ζώνες.
  • Η χρήση SUP, κανό και θαλάσσιων ποδηλάτων απαιτεί υποχρεωτική χρήση σωσιβίου, μέγιστη απόσταση 500 μέτρων από την ακτή και απαγορεύεται η χρήση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εκτός ημερήσιου φωτισμού.
  • Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων σε παραλίες και θάλασσες, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 100€ έως 58.000€ για σοβαρή ρύπανση.
  • Η παράνομη κατασκήνωση και το άναμμα φωτιάς στις παραλίες τιμωρούνται με σημαντικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης.
  • Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για ταχύπλοα, χρήση ηχείων, παιχνίδια και επαγγελματική φωτογράφιση, με πρόστιμα που φτάνουν έως και 3.000€ ή περισσότερα.
Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι έχει φτάσει στα μισά του και τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες αναμένεται η κορύφωσή των διακοπών των Ελλήνων. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, και η θάλασσα με το παιχνίδι. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο κι ο καθένας να κάνει... ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.

Ωραίο το άναμμα φωτιάς, ωραία και η μουσική υπόκρουση, ωραίες και οι ρακέτες και το βόλεϊ, ωραίο και το SUP και το ψαροντούφεκο. Ωστόσο, αυτή που δεν θα είναι ωραία, θα είναι η εμπειρία σας, αν έρθει και σας... επισκεφθεί το Λιμενικό Σώμα.

Υπάρχουν κανόνες, που πρέπει να τηρούνται ευλαβικά απ' όλους, για να μπορούν άπαντες να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται.

Γι αυτό το λόγο, έχουν θεσπιστεί νόμοι, τους οποίους επιβάλει ως επί το πλείστον το Λιμενικό Σώμα. Η ασφάλεια στη θάλασσα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ελληνικής νομοθεσίας. Το ΛΣ και οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις μπορεί να φτάσουν τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με το τι επιτρέπεται να κάνουμε σε θάλασσες κι ακτές και τι όχι.

Όρια κολύμβησης

  • Οι λουόμενοι πρέπει να κολυμπούν μόνο εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
  • Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πέρα από τις κόκκινες σημαδούρες όπου υπάρχουν.
  • Σε παραλίες χωρίς σημαδούρες ή ναυαγοσώστη, συνιστάται να μην απομακρύνονται περισσότερο από 100-200 μέτρα από την ακτή.

Χρήση SUP, κανό και θαλάσσιων ποδηλάτων

Η χρήση πλωτών μέσων επιτρέπεται μόνο με την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων:

  • Υποχρεωτική χρήση ατομικού σωσιβίου.
  • Μέγιστη απόσταση 500 μέτρων από την ακτή.
  • Απαγορεύεται η επιβίβαση δεύτερου ατόμου σε σανίδα που προορίζεται για έναν αναβάτη.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ήλιου ούτε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση

Η κολύμβηση απαγορεύεται:

  • σε λιμάνια και μαρίνες,
  • σε διαύλους ναυσιπλοΐας,
  • σε ναυπηγεία,
  • σε περιοχές εκτέλεσης έργων,
  • σε ζώνες λειτουργίας θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Απόρριψη απορριμμάτων

Η εγκατάλειψη σκουπιδιών στην παραλία ή στη θάλασσα απαγορεύεται αυστηρά.

Ενδεικτικά:

  • πλαστικά,
  • γόπες τσιγάρων,
  • συσκευασίες,
  • γυάλινα μπουκάλια,
  • κάθε είδους απορρίμματα.

Ακατάλληλες περιοχές κολύμβησης

Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υγειονομικά ακατάλληλες, όπως σημεία κοντά σε εκβολές αγωγών λυμάτων.

Κατοικίδια

Στις ελεύθερες/μη οργανωμένες παραλίες

  • τα κατοικίδια επιτρέπονται υπό την επίβλεψη του συνοδού τους και
  • εφόσον είναι περιορισμένα από το λουρί και το περιλαίμιό τους στην παραλία
  • Το κολύμπι με τον τετράποδο φίλο είναι απολύτως επιτρεπτό – αρκεί το ζώο να είναι ασφαλές και να μεριμνεί ο συνοδός του για την αρμονική συνύπαρξη με τους υπόλοιπους λουόμενους.
  • Αν και η νομοθεσία δεν το προβλέπει ρητά, προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων συνίσταται η χρησιμοποίηση του λουριού κι εντός θάλασσας ειδικά για τα μεγαλόσωμα σκυλιά.
  • Απαραίτητη και η ύπαρξη του βιβλιαρίου υγείας του ζώου συντροφιάς

Δεν επιτρέπεται:

  • η ελεύθερη περιπλάνηση σε οργανωμένες παραλίες,
  • η χρήση των ντους της παραλίας από κατοικίδια.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες

Η πρόσβαση στον αιγιαλό είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι:

  • οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύπτουν έως το 60% της παραχωρημένης έκτασης,
    το υπόλοιπο 40% πρέπει να παραμένει ελεύθερο,
  • υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον 5 μέτρων από τη θάλασσα.
  • Οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης αποτελεί παράβαση.

Πρόστιμα για SUP, κανό και πλωτά μέσα

  • Μη χρήση σωσιβίου 250€
  • Απόσταση άνω των 500 μέτρων 250€
  • Χρήση πριν την ανατολή ή μετά τη δύση 250€
  • Δύο άτομα σε μονή σανίδα 250€

Πρόστιμα για λουόμενους

  • Κολύμβηση σε απαγορευμένη περιοχή 50€–200€
  • Ρύπανση παραλίας 100€–500€
  • Σοβαρή θαλάσσια ρύπανση έως 58.000€

Πρόστιμα για ταχύπλοα και Jet Ski

  • Κίνηση μέσα στη ζώνη λουομένων 500€–3.000€
  • Έλλειψη άδειας ή σωστικών μέσων από 500€
  • Σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση άδειας χειριστή ή ακινητοποίηση του σκάφους.

Ελεύθερο κάμπινγκ

Η παράνομη κατασκήνωση απαγορεύεται

Προβλέπονται:

  • διοικητικό πρόστιμο 300€ ανά άτομο,
  • δυνατότητα φυλάκισης έως 6 μήνες,
  • χρηματική ποινή έως 3.000€.

Άναμμα φωτιάς

Πρόστιμα από 500€ έως 10.000€, ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας.

Πρόστιμα για ψάρεμα

  • Υποβρύχιο ψάρεμα τον Μάιο - 300€–1.000€
  • Νυχτερινό ψαροντούφεκο - 500€–3.000€ και κατάσχεση εξοπλισμού.
  • Ψάρεμα μέσα στη ζώνη λουομένων - 200€
  • Αλιεία προστατευόμενων ειδών - 500€–5.000€

Παιχνίδια στην παραλία

  • Ρακέτες ή beach volley σε παραλίες όπου απαγορεύονται
  • Έως 1.000€

Επικίνδυνα παιχνίδια

100€–500€, εφόσον θέτουν σε κίνδυνο άλλους λουόμενους.

Drones και φωτογράφιση

  • Drone πάνω από λουόμενους χωρίς άδεια - 500€–2.000€
  • Επαγγελματική φωτογράφιση χωρίς άδεια - 300€

Ηχορύπανση

  • Φορητά ηχεία - 200€–500€
  • Μουσική από σκάφη - 500€–2.000€

Αυτόφωρη διαδικασία

Η αυτόφωρη διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε όλες τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στις παραλίες και στη θάλασσα. Οι περισσότερες παραβάσεις, όπως η μη χρήση σωσιβίου σε SUP, η υπερβολική ένταση μουσικής ή η έλλειψη των προβλεπόμενων αδειών και εξοπλισμού σε σκάφη, αποτελούν διοικητικές παραβάσεις και τιμωρούνται με την επιβολή χρηματικών προστίμων από τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να κινείται αυτόφωρη διαδικασία.

Αντίθετα, όταν η παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα, οι Αρχές δύνανται να εφαρμόσουν την αυτόφωρη διαδικασία. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η παράνομη κατασκήνωση όπου προβλέπεται ποινική κύρωση, το άναμμα φωτιάς κατά παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, η αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού χωρίς νόμιμη άδεια όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, σοβαρά περιστατικά ρύπανσης ή επικίνδυνη χρήση ταχύπλοων και Jet Ski που θέτει σε άμεσο κίνδυνο λουόμενους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να προχωρήσουν στη σύλληψη του υπαιτίου, ο οποίος οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα εντός των προθεσμιών που προβλέπει η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε λοιπόν κάποια δραστηριότητα που θέτει σε κίνδυνο ή δεν σέβεται τους υπόλοιπους λουόμενους, μπορείτε να καλέσετε το 108, τον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ ΗΠΑ – Ιράν: Ετοιμάζονται για κλιμάκωση με το βλέμμα σε συμφωνία για το Ορμούζ – Κινήσεις υψηλού ρίσκου

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον «πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Ιουλίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις νεκροί από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν - Απάντησε με επιθέσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Εκτός ελέγχου πάνω από 200 πυρκαγιές στα δάση της χώρας

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Σε νάρκες έπεσαν δύο τανκερ λέει το Ιράν - «Παγώνει» η κίνηση στα στενά

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Σομαλοί πειρατές φέρονται να έχουν κυριεύσει πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Αντιεροπορικός συναγερμός για ιρανικές επιθέσεις - Το μήνυμα Ιράν σε πλοιοκτήτες

03:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων (2)

02:49ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κινηματογραφική σύλληψη τριών Τούρκων μετά από καταδίωξη με jet ski και εντοπισμό όπλου

02:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρπαθο: 71χρονη τουρίστρια ανασύρθηκε νεκρή από παραλία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι έπληξε εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για επιθέσεις ευρείας κλίμακας

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 5000 οι νεκροί - Αίνιγμα ο αριθμός των αγνοούμενων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που κοσμηματοπώλης στην Ιταλία πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές

22:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια - Ποιος ήταν τελικά ο Όμηρος; Οι Times προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα του ποιητή

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος δολοφόνησε την ιδιοκτήτρια διαμερίσματος λίγες ώρες αφότου νοίκιασε δωμάτιο στο Λονδίνο

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίντεο και φωτογραφίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα μαρκαδοράκι έσωσε τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν από βέβαιο θάνατο

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Η στιγμή που το λεωφορείο συγκρούεται με το τρόλεϊ

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

03:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων (2)

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού Ολιγάρχη - Ανακτήθηκαν τα πλάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ