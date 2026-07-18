Από το SUP και τις ρακέτες, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται, τι κοστίζει ακριβά

Snapshot Η κολύμβηση επιτρέπεται μόνο εντός των επισημασμένων ορίων και απαγορεύεται σε λιμάνια, μαρίνες, ναυπηγεία και άλλες επικίνδυνες ζώνες.

Η χρήση SUP, κανό και θαλάσσιων ποδηλάτων απαιτεί υποχρεωτική χρήση σωσιβίου, μέγιστη απόσταση 500 μέτρων από την ακτή και απαγορεύεται η χρήση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εκτός ημερήσιου φωτισμού.

Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων σε παραλίες και θάλασσες, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 100€ έως 58.000€ για σοβαρή ρύπανση.

Η παράνομη κατασκήνωση και το άναμμα φωτιάς στις παραλίες τιμωρούνται με σημαντικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης.

Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για ταχύπλοα, χρήση ηχείων, παιχνίδια και επαγγελματική φωτογράφιση, με πρόστιμα που φτάνουν έως και 3.000€ ή περισσότερα. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι έχει φτάσει στα μισά του και τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες αναμένεται η κορύφωσή των διακοπών των Ελλήνων. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, και η θάλασσα με το παιχνίδι. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο κι ο καθένας να κάνει... ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.

Ωραίο το άναμμα φωτιάς, ωραία και η μουσική υπόκρουση, ωραίες και οι ρακέτες και το βόλεϊ, ωραίο και το SUP και το ψαροντούφεκο. Ωστόσο, αυτή που δεν θα είναι ωραία, θα είναι η εμπειρία σας, αν έρθει και σας... επισκεφθεί το Λιμενικό Σώμα.

Υπάρχουν κανόνες, που πρέπει να τηρούνται ευλαβικά απ' όλους, για να μπορούν άπαντες να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται.

Γι αυτό το λόγο, έχουν θεσπιστεί νόμοι, τους οποίους επιβάλει ως επί το πλείστον το Λιμενικό Σώμα. Η ασφάλεια στη θάλασσα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελούν βασικές προτεραιότητες της ελληνικής νομοθεσίας. Το ΛΣ και οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις μπορεί να φτάσουν τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με το τι επιτρέπεται να κάνουμε σε θάλασσες κι ακτές και τι όχι.

Όρια κολύμβησης

Οι λουόμενοι πρέπει να κολυμπούν μόνο εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πέρα από τις κόκκινες σημαδούρες όπου υπάρχουν.

Σε παραλίες χωρίς σημαδούρες ή ναυαγοσώστη, συνιστάται να μην απομακρύνονται περισσότερο από 100-200 μέτρα από την ακτή.

Χρήση SUP, κανό και θαλάσσιων ποδηλάτων

Η χρήση πλωτών μέσων επιτρέπεται μόνο με την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων:

Υποχρεωτική χρήση ατομικού σωσιβίου.

Μέγιστη απόσταση 500 μέτρων από την ακτή.

Απαγορεύεται η επιβίβαση δεύτερου ατόμου σε σανίδα που προορίζεται για έναν αναβάτη.

Δεν επιτρέπεται η χρήση πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ήλιου ούτε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση

Η κολύμβηση απαγορεύεται:

σε λιμάνια και μαρίνες,

σε διαύλους ναυσιπλοΐας,

σε ναυπηγεία,

σε περιοχές εκτέλεσης έργων,

σε ζώνες λειτουργίας θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Απόρριψη απορριμμάτων

Η εγκατάλειψη σκουπιδιών στην παραλία ή στη θάλασσα απαγορεύεται αυστηρά.

Ενδεικτικά:

πλαστικά,

γόπες τσιγάρων,

συσκευασίες,

γυάλινα μπουκάλια,

κάθε είδους απορρίμματα.

Ακατάλληλες περιοχές κολύμβησης

Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υγειονομικά ακατάλληλες, όπως σημεία κοντά σε εκβολές αγωγών λυμάτων.

Κατοικίδια

Στις ελεύθερες/μη οργανωμένες παραλίες

τα κατοικίδια επιτρέπονται υπό την επίβλεψη του συνοδού τους και

εφόσον είναι περιορισμένα από το λουρί και το περιλαίμιό τους στην παραλία

Το κολύμπι με τον τετράποδο φίλο είναι απολύτως επιτρεπτό – αρκεί το ζώο να είναι ασφαλές και να μεριμνεί ο συνοδός του για την αρμονική συνύπαρξη με τους υπόλοιπους λουόμενους.

Αν και η νομοθεσία δεν το προβλέπει ρητά, προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων συνίσταται η χρησιμοποίηση του λουριού κι εντός θάλασσας ειδικά για τα μεγαλόσωμα σκυλιά.

Απαραίτητη και η ύπαρξη του βιβλιαρίου υγείας του ζώου συντροφιάς

Δεν επιτρέπεται:

η ελεύθερη περιπλάνηση σε οργανωμένες παραλίες,

η χρήση των ντους της παραλίας από κατοικίδια.

Ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες

Η πρόσβαση στον αιγιαλό είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι:

οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύπτουν έως το 60% της παραχωρημένης έκτασης,

το υπόλοιπο 40% πρέπει να παραμένει ελεύθερο,

το υπόλοιπο 40% πρέπει να παραμένει ελεύθερο, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον 5 μέτρων από τη θάλασσα.

Οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης αποτελεί παράβαση.

Πρόστιμα για SUP, κανό και πλωτά μέσα

Μη χρήση σωσιβίου 250€

Απόσταση άνω των 500 μέτρων 250€

Χρήση πριν την ανατολή ή μετά τη δύση 250€

Δύο άτομα σε μονή σανίδα 250€

Πρόστιμα για λουόμενους

Κολύμβηση σε απαγορευμένη περιοχή 50€–200€

Ρύπανση παραλίας 100€–500€

Σοβαρή θαλάσσια ρύπανση έως 58.000€

Πρόστιμα για ταχύπλοα και Jet Ski

Κίνηση μέσα στη ζώνη λουομένων 500€–3.000€

Έλλειψη άδειας ή σωστικών μέσων από 500€

Σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση άδειας χειριστή ή ακινητοποίηση του σκάφους.

Ελεύθερο κάμπινγκ

Η παράνομη κατασκήνωση απαγορεύεται

Προβλέπονται:

διοικητικό πρόστιμο 300€ ανά άτομο,

δυνατότητα φυλάκισης έως 6 μήνες,

χρηματική ποινή έως 3.000€.

Άναμμα φωτιάς

Πρόστιμα από 500€ έως 10.000€, ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας.

Πρόστιμα για ψάρεμα

Υποβρύχιο ψάρεμα τον Μάιο - 300€–1.000€

Νυχτερινό ψαροντούφεκο - 500€–3.000€ και κατάσχεση εξοπλισμού.

Ψάρεμα μέσα στη ζώνη λουομένων - 200€

Αλιεία προστατευόμενων ειδών - 500€–5.000€

Παιχνίδια στην παραλία

Ρακέτες ή beach volley σε παραλίες όπου απαγορεύονται

Έως 1.000€

Επικίνδυνα παιχνίδια

100€–500€, εφόσον θέτουν σε κίνδυνο άλλους λουόμενους.

Drones και φωτογράφιση

Drone πάνω από λουόμενους χωρίς άδεια - 500€–2.000€

Επαγγελματική φωτογράφιση χωρίς άδεια - 300€

Ηχορύπανση

Φορητά ηχεία - 200€–500€

Μουσική από σκάφη - 500€–2.000€

Αυτόφωρη διαδικασία

Η αυτόφωρη διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε όλες τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στις παραλίες και στη θάλασσα. Οι περισσότερες παραβάσεις, όπως η μη χρήση σωσιβίου σε SUP, η υπερβολική ένταση μουσικής ή η έλλειψη των προβλεπόμενων αδειών και εξοπλισμού σε σκάφη, αποτελούν διοικητικές παραβάσεις και τιμωρούνται με την επιβολή χρηματικών προστίμων από τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να κινείται αυτόφωρη διαδικασία.

Αντίθετα, όταν η παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα, οι Αρχές δύνανται να εφαρμόσουν την αυτόφωρη διαδικασία. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η παράνομη κατασκήνωση όπου προβλέπεται ποινική κύρωση, το άναμμα φωτιάς κατά παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, η αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού χωρίς νόμιμη άδεια όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, σοβαρά περιστατικά ρύπανσης ή επικίνδυνη χρήση ταχύπλοων και Jet Ski που θέτει σε άμεσο κίνδυνο λουόμενους.

Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να προχωρήσουν στη σύλληψη του υπαιτίου, ο οποίος οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα εντός των προθεσμιών που προβλέπει η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε λοιπόν κάποια δραστηριότητα που θέτει σε κίνδυνο ή δεν σέβεται τους υπόλοιπους λουόμενους, μπορείτε να καλέσετε το 108, τον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.