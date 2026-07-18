Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της

Με μία σειρά προσωπικών βίντεο, ο «Thor» γιόρτασε τα 50ά γενέθλια της συζύγου 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της
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  • Ο Κρις Χέμσγουορθ γιόρτασε τα 50ά γενέθλια της συζύγου του, Έλσα Πατάκι, με προσωπικά βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από τον Δεκέμβριο του 2010 και έχουν τρία παιδιά: μία κόρη 14 ετών και δίδυμα αγόρια 12 ετών.
  • Τα βίντεο που δημοσίευσε ο Χέμσγουορθ απεικονίζουν κοινές περιπέτειες και δραστηριότητες με την Έλσα, όπως άλματα σε πισίνα και αναρρίχηση σε γκρεμό.
  • Ο ηθοποιός έχει δηλώσει ότι η ειλικρίνεια και η γνώμη της συζύγου του είναι καθοριστικές για τη ζωή και την καριέρα του.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε μέσα σε τρεις μήνες, παρά το γεγονός ότι οι σύντομοι γάμοι στο Χόλιγουντ συχνά θεωρούνται προβληματικοί.
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Ο σταρ του Thor, Κρις Χέμσγουορθ ευχήθηκε χρόνια πολλά στη σύζυγό του με τον πιο γλυκό τρόπο. Άνοιξε το προσωπικό άλμπουμ του και μοιράστηκε με τους θαυμαστές του, μία συλλογή από βίντεο μαζί με τη σύζυγό του, που γίνεται 50 ετών. συνοδεύοντας την ανάρτηση: "Χρόνια πολλά στην αιώνια περιπετειώδη, λάτρη της διασκέδασης, καλών στιγμών και, φυσικά, όμορφης, @elsapataky.»

Ο Αυστραλός ηθοποιός, 42 ετών και η Έλσα Πατάκι είναι παντρεμένοι από τον Δεκέμβριο του 2010 και είναι γονείς τριών παιδιών, της Ίντια Ρόουζ, 14 ετών, και των δωδεκάχρονων διδύμων αγοριών Σάσα και Τρίσταν.

Ενώ ο Κρις μοιράζεται συχνά βίντεο με τα τρία παιδιά του, αυτή η ανάρτηση αφορούσε καθαρά τις περιπέτειες του ίδιου και της Έλσας.

Ένα βίντεο έδειχνε τη σύζυγό να πηδά από έναν βράχο στην πισίνα με καταρράκτη, ενώ ο Χέμσγουορθ βιντεοσκοπούσε και παρακολουθούσε.

Ένα άλλο βίντεο απαθανάτισε την Έλσα να σκαρφαλώνει σε έναν γκρεμό με φόντο ένα όμορφο τροπικό ηλιοβασίλεμα.

Το ζευγάρι δείχνει ότι διατηρεί αναμμένη τη σπίθα ανάμεσά τους, με τον ηθοποιό να έχει αποκαλύψει σε προηγούμενη συνέντευξή του στο People πως τα κατάφερε.

Κλειδί στον γάμο τους, όπως υποστήριξε είναι η ειλικρίνεια. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η γνώμη της συζύγου του είναι «βαρόμετρο» για ό,τι κάνει για τη δουλειά και τη ζωή.

Σε έναν γρήγορο γάμο που συνήθως σημαίνει «καταστροφή» για τις σχέσεις του Χόλιγουντ, το ζευγάρι παντρεύτηκε μέσα σε τρεις μήνες.

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