Μυλωνάκης: Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του

Snapshot Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης παρευρέθηκαν σε γάμο σε κτήμα στα Σπάτα στις 17 Ιουλίου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια υγείας του από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο μαζί με τους νεόνυμφους και άλλους καλεσμένους.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα της βραδιάς μέσω των Instagram Stories της. Snapshot powered by AI

Σε μια ξεχωριστή κοινωνική εκδήλωση βρέθηκαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς έδωσαν το «παρών» στον γάμο αγαπημένων τους ανθρώπων. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε μέσα από τα Instagram Stories της την Παρασκευή 17 Ιουλίου, το ζευγάρι παρευρέθηκε σε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στα Σπάτα, όπου πόζαρε χαμογελαστό και ιδιαίτερα ευδιάθετο, αγκαλιασμένο μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Η δημόσια εμφάνισή του ήρθε λίγους μήνες μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το ζευγάρι απαθανατίστηκε μαζί με τους νεόνυμφους, αλλά και με φίλους και άλλους καλεσμένους, απολαμβάνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τις όμορφες στιγμές του γάμου.