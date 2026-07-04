Τίνα Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: Η πρώτη του κουβέντα ήταν «σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου»

Snapshot Η Τίνα Μεσσαροπούλου συγκινήθηκε μιλώντας για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στον «Ευαγγελισμό» μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε εμβολισμό.

Κατά την περίοδο που ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν μπορούσε να μιλήσει, η Τίνα Μεσσαροπούλου τον ρωτούσε αν την αγαπάει, προσπαθώντας να τον παρακινήσει να μιλήσει.

Η πρώτη λέξη που της είπε ήταν «σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου», γεγονός που την συγκίνησε ιδιαίτερα. Snapshot powered by AI

Εμφανώς συγκινημένη ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου σε δηλώσεις για τον σύζυγό της, αναφερόμενη στην περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Η δημοσιογράφος μιλώντας στην κάμερα του Alpha, μίλησε αρχικά για την πρόσφατη πυ επίσκεψη που πραγματοποίησαν με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

«Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, το είχα υποσχεθεί φεύγοντας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά για την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο.

Περιγράφοντας την περίοδο που ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ δεν μπορούσε να μιλήσει, η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε ότι τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπάει, προσπαθώντας με τον τρόπο της να τον παρακινήσει να πει ξανά τις πρώτες του λέξεις.

Για τη στιγμή που της απάντησε, η ίδια με δακρυσμένα μάτια ανέφερε: «Τον ρώταγα συνέχεια "μ' αγαπάς" και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν "σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου". Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα "κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει". Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».

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