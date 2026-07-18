Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά

Το παζλ της υπόθεσης με την σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σορός γυναίκας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που είχε καεί στην Κυψέλη.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι η γυναίκα ήταν μικροκαμωμένη, με ύψος περίπου 1,60 μ., με κοκκινωπά μαλλιά και χωρίς εμφανή σημάδια κακοποίησης.
  • Ο θάνατος προσδιορίζεται περίπου πέντε με επτά ημέρες πριν την ανεύρεση της σορού, με πιθανότητα να έχει συμβεί νωρίτερα.
  • Οι αρχές εξετάζουν την ταυτοποίηση της σορού, εστιάζοντας στην εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας από την Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου.
  • Θα ληφθεί DNA από προσωπικά αντικείμενα του συζύγου της Κινέζας για σύγκριση με τη σορό και περαιτέρω έρευνα.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με τη σορό που εντοπίστηκε το Σάββατο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη επιχειρούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί.

Ένας άστεγος εντόπισε την βαλίτσα καθώς υπήρχε έντονη δυσοσμία και ενημέρωσε την αστυνομία. Αμέσως εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σημείο.

Η σορός εντοπίστηκε μέσα σε υφασμάτινη σακούλα η οποία είχε τοποθετηθεί μέσα σε βαλίτσα. Το κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είχε καεί σε φωτιά και είχε σφραγιστεί. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής μόνο κάποιοι άστεγοι διέμεναν εκεί.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οι οποίοι συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και έχουν λάβει καταθέσεις. Στο βιντεοληπτικό υλικό αναμένεται να αναζητηθούν άνθρωποι που κινούνται με βαλίτσα στην γύρω περιοχή.

Οι απαντήσεις που θα δώσει ο ιατροδικαστής

Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής. Το πρώτο και βασικό ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι η αιτία θανάτου της γυναίκας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο εστιάζουν οι έρευνες είναι η ταυτοποίηση της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, από τα στοιχεία που έχει ο ιατροδικαστής προκύπτει ότι η σορός δεν είχε τεμαχιστεί καθώς εντοπίστηκε ολόκληρη. Πρόκειται για γυναίκα μικροκαμωμένη με ύψος περίπου 1,60 μ. Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα.

Είχε κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα κότσο. Δεν είχε κάποιο εμφανές τατουάζ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο ιατροδικαστής προσδιορίζει τον θάνατο της περίπου πέντε με επτά ημέρες πριν αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος της να συνέβη αρκετές ημέρες νωρίτερα. Η σορός δεν φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης η σορός. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν εντοπιστεί εμφανείς μώλωπες ή εκδορές.

Μόλις ολοκληρωθεί η νεκροψία - νεκροτομή τη Δευτέρα θα υπάρξει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας. Ταυτόχρονα αναμένεται να ανοίξει και ο φάκελος με τις εξαφανίσεις γυναικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μέχρι στιγμής στην υπόθεση της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας που είχε εξαφανιστεί στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα.

Για την εξέλιξη με την σορό έχει ενημερωθεί ο σύζυγος της Κινέζας και οι αστυνομικοί αναμένεται μεταβούν στο σπίτι του προκειμένου να πάρουν DNA από προσωπικά αντικείμενα της Κινέζας όπως οδοντόβουρτσα και βούρτσα μαλλιών για να δουν αν υπάρχει ταυτοποίηση με τη σορό.

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