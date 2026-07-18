Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

Snapshot Τα ανθρώπινα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων φαίνεται να ανήκουν σε γυναίκα μικρόσωμη.

Τα μέλη ήταν σε προχωρημένη σήψη και βρίσκονταν στη βαλίτσα για περίπου έξι έως επτά ημέρες.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε σε κτίριο που είχε καεί πριν από δύο χρόνια και είχε σφραγιστεί, όπου παλαιότερα διέμεναν άστεγοι.

Οι αρχές έχουν λάβει κατάθεση από τον άνθρωπο που βρήκε τη βαλίτσα και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Έρευνες πραγματοποιούνται από ιατροδικαστή και αστυνομικούς στον χώρο όπου βρέθηκαν τα ανθρώπινα μέλη. Snapshot powered by AI

Βίντεο- ΦΩΤΟ: Νίκος Ραζής

Στην ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στη Κυψέλη εστιάζουν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανθρώπινα μέλη φέρονται να ανήκουν σε γυναίκα, μικρόσωμη και ήταν σε προχωρημένη σήψη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα ανθρώπινα μέλη βρίσκονταν στη βαλίτσα για έξι με επτά ημέρες.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει κατάθεση από τον άνθρωπο που εντόπισε τη βαλίτσα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα κτίρια.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε σε κτίριο στο οποίο πριν χρόνια είχε ξεσπάσει φωτιά και είχε σφραγιστεί. Σύμφωνα με κάτοικος της περιοχής στο εγκαταλελειμμένο κτίριο διέμεναν κάποιοι άστεγοι. «Αυτό το κτίριο μέχρι πριν από έναν χρόνο ήταν ανοιχτό και υπήρχαν μερικοί άστεγοι που κοιμούνταν μέσα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πριν από δύο χρόνια υπήρξε μία φωτιά και έκαψε το κτίριο πίσω μας και μετά ήρθαν και το σφράγισαν. Από όσο ήξερα δεν έμενε πια κανένας σε αυτό τον κενό χώρο», είπε ο κάτοικος.

«Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία στον δρόμο λίγο πιο κάτω. Ήταν εκεί για μερικές εβδομάδες αλλά εδώ και δύο τρεις μέρες δεν τον έχω δει», ανέφερε. Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), από έναν άστεγο.

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