Ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα στην Κυψέλη: «Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία» λέει κάτοικος

Snapshot Βαλίτσα που περιείχε ανθρώπινα μέλη βρέθηκε στην οδό Ευελπίδων, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Το κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα παλαιότερα χρησιμοποιούνταν από άστεγους, αλλά έχει κλείσει μετά από φωτιά πριν δύο χρόνια.

Ένας άστεγος που ζούσε κοντά στο σημείο δεν έχει εμφανιστεί τις τελευταίες 2-3 μέρες.

Η αστυνομία και ιατροδικαστής έχουν σπεύσει στο σημείο και διεξάγουν έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής καταθέσεων και υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε από έναν άστεγο το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7. Snapshot powered by AI

Βίντεο- ΦΩΤΟ: Νίκος Ραζής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την βαλίτσα που βρέθηκε στην οδό Ευελπίδων και κατά πληροφορίες περιείχε ανθρώπινα μέλη.

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο Newsbomb για το κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα και εξήγησε ότι εκεί διέμεναν κάποιοι άστεγοι. «Αυτό το κτίριο μέχρι πριν από έναν χρόνο ήταν ανοιχτό και υπήρχαν μερικοί άστεγοι που κοιμούνταν μέσα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πριν από δύο χρόνια υπήρξε μία φωτιά και έκαψε το κτίριο πίσω μας και μετά ήρθαν και το σφράγισαν. Από όσο ήξερα δεν έμενε πια κανένας σε αυτό τον κενό χώρο», είπε ο κάτοικος.

«Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία στον δρόμο λίγο πιο κάτω. Ήταν εκεί για μερικές εβδομάδες αλλά εδώ και δύο τρεις μέρες δεν τον έχω δει», ανέφερε. Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), από έναν άστεγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη βαλίτσα φέρεται να εξείχε ένα πόδι, το οποίο πιθανολογείται ότι ανήκει σε άνδρα. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ μετέβη και ιατροδικαστής.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει κατάθεση από τον άνθρωπο που εντόπισε τη βαλίτσα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα κτίρια.

Ιατροδικαστής και αστυνομικοί ερευνούν τον χώρο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα με τα ανθρώπινα μέλη στην οδό Ευελπίδων newsbomb/Νίκος Ραζής

Πρόκειται για κεντρικότατο σημείο στην «καρδιά» της Αθήνας, απέναντι ακριβώς από την είσοδο των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου.

Διαβάστε επίσης