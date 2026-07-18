Αθήνα: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα - Πιθανώς περιέχει ανθρώπινα μέλη

Snapshot Στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη βρέθηκε ύποπτη βαλίτσα από την οποία αναδυόταν άσχημη μυρωδιά.

Η βαλίτσα φέρεται να περιέχει ανθρώπινα μέλη, με ένα πόδι να εξείχε και πιθανώς να ανήκει σε άνδρα.

Την βαλίτσα εντόπισε άστεγος περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.

Η αστυνομία έχει λάβει κατάθεση από τον εντοπιστή και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας κοντινών κτηρίων.

Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, απέναντι από την είσοδο των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ για μια ύποπτη βαλίτσα επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη από την οποία αναδυόταν μια άσχημη μυρωδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εντοπιστεί μια βαλίτσα, οποία φέρεται να περιέχει ανθρώπινα μέλη. Κατά τις ίδιες πηγές, από τη βαλίτσα φέρεται να εξείχε ένα πόδι, το οποίο πιθανολογείται ότι ανήκει σε άνδρα.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), από έναν άστεγο. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ μεταβαίνει και ιατροδικαστής.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει κατάθεση από τον άνθρωπο που εντόπισε τη βαλίτσα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα κτήρια.

Πρόκειται για κεντρικότατο σημείο στην «καρδιά» της Αθήνας, απέναντι ακριβώς από την είσοδο των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Ραζής