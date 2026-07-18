Ο βιαστής και δολοφόνος της 7χρονης Αθηνάς ζητά νέα δίκη - Κατηγορεί τα ΜΜΕ για την καταδίκη του

Snapshot Ο Τάνερ Χόρνερ ζητά νέα δίκη, υποστηρίζοντας ότι η εκτεταμένη κάλυψη από τα ΜΜΕ επηρέασε αρνητικά τη δικαστική διαδικασία.

Η δικηγόρος του υποστηρίζει ότι η δημοσιότητα οδήγησε σε εκφοβισμό βασικών μαρτύρων υπεράσπισης, με πέντε να αποσύρουν τις δηλώσεις τους λόγω απειλών.

Οι εισαγγελείς αντιτίθενται στην αίτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την κάλυψη ποινικών δικών από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο δικαστής έχει εκδώσει διαταγή που απαγορεύει τη δημόσια συζήτηση της αίτησης, ενώ η απόφαση επί του αιτήματος αναμένεται σύντομα.

Ο Χόρνερ είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του και καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς Στραντ, με την επιτροπή ενόρκων να απορρίπτει τα ελαφρυντικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Ο Τάνερ Χόρνερ, ζητά νέα δίκη μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς Στραντ, υποστηρίζοντας ότι η έντονη «κάλυψη από τα ΜΜΕ» κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Ο Χόρνερ, 34 ετών, κατέθεσε αίτηση για νέα δίκη στις 4 Ιουνίου, λίγες εβδομάδες αφότου καταδικάστηκε σε θάνατο με θανατηφόρα ένεση για την απαγωγή της μικρής Αθηνάς από το σπίτι της, τον στραγγαλισμό της και την απόρριψη της σορού της σε ποτάμι τον Νοέμβριο του 2022.

Η δικηγόρος του, Θέα Πόζελ, υποστήριξε ότι η εκτεταμένη κάλυψη από τα ΜΜΕ εκφόβισε βασικούς μάρτυρες, ιδίως πέντε μάρτυρες υπεράσπισης που τελικά απέσυραν τη δήλωσή τους, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Dallas Morning News».

Κεντρικό σημείο της αίτησής τους ήταν ο ισχυρισμός ότι η αδιάκοπη δημοσιότητα στα ΜΜΕ πυροδότησε την οργή στα κοινωνικά δίκτυα, οδηγώντας τελικά σε απειλές εναντίον των ατόμων αυτών.

«Τα προληπτικά μέτρα του δικαστηρίου δεν ήταν επαρκή για την προστασία από την επικρατούσα εχθρότητα και την έντονη κριτική που περιβάλλει τη δίκη και την παρουσίαση της υπεράσπισης», αναφέρεται στην αίτηση.

Ο δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ, ο οποίος προήδρευσε της δίκης για τη δολοφονία, εξέδωσε προστατευτική διαταγή που απαγορεύει σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο να συζητήσει την αίτηση του Χόρνερ για νέα ακροαματική διαδικασία.

Δύο εισαγγελείς αντέδρασαν στις 23 Ιουνίου με μια 12-σελιδη απάντηση στη διαδικαστική εντολή του δικαστή, σύμφωνα με την εφημερίδα «Fort Worth Star-Telegram».

Υποστήριξαν ότι η αίτηση του Χόρνερ πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν υπάρχει κανόνας που να απαγορεύει την κάλυψη ποινικών δικών από τα μέσα ενημέρωσης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν επίσης ότι το δικαστήριο πρώτου βαθμού δεν είχε καμία υποχρέωση να «διερευνήσει τις επιπτώσεις της εντατικής κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και της δημόσιας προσοχής στην ένορκη επιτροπή».

Η αίτηση του Χόρνερ για νέα δίκη βρίσκεται πλέον στα χέρια του δικαστή Γκάλαχερ, ο οποίος αναμένεται να αποφανθεί επί του αιτήματος τις επόμενες ημέρες.

Η ομάδα του Χόρνερ έχει επίσης ασκήσει έφεση στο Εφετείο Ποινικών Υποθέσεων του Τέξας, το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της πολιτείας, το οποίο υποχρεούται να επανεξετάζει όλες τις υποθέσεις θανατικής ποινής σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας.

Ο Χόρνερ ομολόγησε την ενοχή του για φόνο με θανατική ποινή και απαγωγή με επιβαρυντικές περιστάσεις λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης του στις 7 Απριλίου.

Ο καταδικασμένος δολοφόνος πραγματοποιούσε μια παράδοση στο σπίτι της οικογένειας της Αθηνάς στο Πάρανταϊς του Τέξας, λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα του 2022, όταν την παρέσυρε μέσα στο φορτηγό της FedEx. Η Αθηνά πάλεψε για τη ζωή της στο πίσω μέρος του φορτηγού του πριν δολοφονηθεί.

Η 7χρονη Athena

Οι ερευνητές εντόπισαν το δέμα στον Χόρνερ και ανακάλυψαν βίντεο που τον έδειχνε να κλείνει την πόρτα του οχήματός του με την Αθηνά μέσα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του στις 2 Δεκεμβρίου 2022. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της δίκης εξαιρετικά ανατριχιαστικά ηχητικά και οπτικά αποδεικτικά στοιχεία που έδειχναν τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η Αθηνά πριν δολοφονηθεί και πεταχτεί στον ποταμό Τρίνιτι.

Η ομάδα υπεράσπισης του Χόρνερ παρουσίασε μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διάγνωση του αυτισμού του, την έκθεσή του στον μόλυβδο και την ταραγμένη παιδική του ηλικία, καθώς προέτρεπαν τους ενόρκους να του αποφύγουν τη θανατική ποινή και να τον καταδικάσουν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Η επιτροπή ενόρκων χρειάστηκε λιγότερο από τρεις ώρες για να εκδώσει θανατική ποινή, κρίνοντας ομόφωνα ότι ο Χόρνερ θα παρέμενε κίνδυνος για την κοινωνία και ότι οι ελαφρυντικές περιστάσεις δεν υπερέβαιναν τη τιμωρία