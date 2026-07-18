Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Συντετριμμένη η Έλενα Κατραβά και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει με τον Λορέντζο Καριέρε

Μίλτος Τσεκούρας

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε τελέστηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, εκφώνησε συγκινητικό επικήδειο, υπενθυμίζοντας μια υπόσχεση του πατέρα του να κακομάθει τα εγγόνια του.
  • Ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Λορέντζο και την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια.
  • Ο Λορέντζο Καριέρε είχε γίνει γνωστός μέσα από το ριάλιτι «Bar» και τη μουσική του πορεία με το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».
  • Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχαν δύο γιους, ενώ τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τελέστηκε η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα σε όσους τον γνώρισαν.

Η πιο συγκινητική στιγμή της εξοδίου ακολουθίας ήρθε όταν τον λόγο πήρε ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε. Με εμφανή συγκίνηση εκφώνησε τον επικήδειο, λυγίζοντας όσους βρίσκονταν στον ναό.

«Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε με ραγισμένη φωνή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ο Ρομπέρτο στεκόταν στο πλευρό της μητέρας του, Έλενας Κατραβά, και του αδελφού του, Αλεσάντρο, με την οικογένεια να στηρίζει ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η σύζυγός του εκλιπόντα Έλενα Κατραβά, φανερά καταβεβλημένη, κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων και γνωστών που πήγαν για να τη συλλυπηθούν

Τα συγκινητικά λόγια του κουμπάρου του

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και ο επικήδειος του κουμπάρου του εκλιπόντος, Γιάννη Κουτράκη. Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Λορέντζο Καριέρε, στάθηκε στη μεγάλη του επιθυμία να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

«Κουμπάρε, ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες να τιθασεύσεις τις φουρτούνες της ζωής σου και να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυνηγούσαν από την κούνια σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Βρήκες την αγαπημένη σου Έλενα και μαζί δημιουργήσατε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ το είχες στερηθεί και πόσο το λαχταρούσες».

Ο ίδιος αποκάλυψε και μια πρόσφατη συνομιλία που είχε με τη σύζυγο του εκλιπόντος. «Όταν τη ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, μου απάντησε: “Ένα θαύμα”», είπε, με την Έλενα Κατραβά να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Στο τελευταίο αντίο παρευρέθηκαν επίσης τα ετεροθαλή αδέλφια του Λορέντζο, Λιάνα και Τζόρτζιο Καριέρε, καθώς και στενοί φίλοι που στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό της οικογένειας.

Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί. Την πληροφορία είχε κάνει γνωστή ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας όσους τον αγάπησαν να τον αποχαιρετήσουν.

[388483] ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ.

Eurokinissi

Στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo), ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Θανάσης Βισκαδουράκης, καθώς και πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί του μέσα από την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

[388483] ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά

Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι του MEGA «Bar». Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελευθερά το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό.

[388483] ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Eurokinissi

Ήταν γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

[388483] ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo)

Eurokinissi

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, ηλικίας 16 και 14 ετών. Η οικογένειά του είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα, προστατεύοντας την προσωπική της ζωή.

[388483] ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης

Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μοντερέι ανακοίνωσε τον Πινέδα - Το συγκινητικό αντίο του Μεξικανού στην ΑΕΚ

19:16LIFESTYLE

Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σάκχαρο: Τι να φάτε το βράδυ για να είστε εντός στόχου το πρωί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας» - Σημειώματα στο σπίτι της «κυρίας Κοκοβίκου»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν προειδοποιούν για «πραξικόπημα» - Υπό πίεση η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εν αναμονή της απόφασης για τον άγριο ξυλοδαρμό φοιτητή από γνωστό τράπερ

17:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Την τέταρτη θέση πήρε στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

17:40LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

17:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοικτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Φιλική ανατροπή σε αγώνα με ένταση και νεύρα

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν προειδοποιούν για «πραξικόπημα» - Υπό πίεση η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρελό φορτηγό στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το φαινόμενο Galerne που «σάρωσε» παραλία της Γαλλίας

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 74χρονη έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Βρέθηκε σημείωμα

17:40LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σάκχαρο: Τι να φάτε το βράδυ για να είστε εντός στόχου το πρωί

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα στην Κυψέλη: «Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία» λέει κάτοικος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ