Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

Snapshot Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε τελέστηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, εκφώνησε συγκινητικό επικήδειο, υπενθυμίζοντας μια υπόσχεση του πατέρα του να κακομάθει τα εγγόνια του.

Ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Λορέντζο και την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε γίνει γνωστός μέσα από το ριάλιτι «Bar» και τη μουσική του πορεία με το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχαν δύο γιους, ενώ τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τελέστηκε η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα σε όσους τον γνώρισαν.

Η πιο συγκινητική στιγμή της εξοδίου ακολουθίας ήρθε όταν τον λόγο πήρε ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε. Με εμφανή συγκίνηση εκφώνησε τον επικήδειο, λυγίζοντας όσους βρίσκονταν στον ναό.

«Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε με ραγισμένη φωνή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ο Ρομπέρτο στεκόταν στο πλευρό της μητέρας του, Έλενας Κατραβά, και του αδελφού του, Αλεσάντρο, με την οικογένεια να στηρίζει ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η σύζυγός του εκλιπόντα Έλενα Κατραβά, φανερά καταβεβλημένη, κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων και γνωστών που πήγαν για να τη συλλυπηθούν

Τα συγκινητικά λόγια του κουμπάρου του

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και ο επικήδειος του κουμπάρου του εκλιπόντος, Γιάννη Κουτράκη. Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Λορέντζο Καριέρε, στάθηκε στη μεγάλη του επιθυμία να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

«Κουμπάρε, ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες να τιθασεύσεις τις φουρτούνες της ζωής σου και να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυνηγούσαν από την κούνια σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Βρήκες την αγαπημένη σου Έλενα και μαζί δημιουργήσατε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ το είχες στερηθεί και πόσο το λαχταρούσες».

Ο ίδιος αποκάλυψε και μια πρόσφατη συνομιλία που είχε με τη σύζυγο του εκλιπόντος. «Όταν τη ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, μου απάντησε: “Ένα θαύμα”», είπε, με την Έλενα Κατραβά να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Στο τελευταίο αντίο παρευρέθηκαν επίσης τα ετεροθαλή αδέλφια του Λορέντζο, Λιάνα και Τζόρτζιο Καριέρε, καθώς και στενοί φίλοι που στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό της οικογένειας.

Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί. Την πληροφορία είχε κάνει γνωστή ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας όσους τον αγάπησαν να τον αποχαιρετήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ. Eurokinissi

Στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo), ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Θανάσης Βισκαδουράκης, καθώς και πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί του μέσα από την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι του MEGA «Bar». Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελευθερά το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό.

ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 Eurokinissi

Ήταν γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) Eurokinissi

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, ηλικίας 16 και 14 ετών. Η οικογένειά του είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα, προστατεύοντας την προσωπική της ζωή.

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης Eurokinissi

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