Τι λες τώρα: Η ατάκα του Λορέντζο Καριέρε που έγινε viral και το αντίο των «Φίλοι Για Πάντα»

Snapshot Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε viral με την ατάκα «Τι λες τώρα;» κατά τη διάρκεια προημιτελικού του Champions League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα.

Η φράση του Καριέρε εξαπλώθηκε ως σύνθημα και ενέπνευσε ονόματα καταστημάτων και τηλεοπτικών εκπομπών.

Ο Καριέρε πέθανε σε ηλικία 51 ετών από επάρατη νόσο, προκαλώντας θλίψη σε όσους θυμούνται την εποχή των ριάλιτι στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Γιώργος Ελευθεράς και το συγκρότημα «Φίλοι Για Πάντα», που είχαν συνεργαστεί με τον Καριέρε, αποχαιρέτησαν συγκινητικά τον πρώην τραγουδιστή.

Το συγκρότημα «Φίλοι Για Πάντα» είχε κυκλοφορήσει επιτυχίες όπως τα «Ταινία Φαντασίας», «Πάρτι Καλοκαιρινό» και «S.M.S.» και θεωρείται εμπορικά επιτυχημένο. Snapshot powered by AI

«Όχι ο Μπασινάς, οποιοσδήποτε εκτός από τον Μπασινά, έχει χάσει τρία» φώναζε ο Λορέντζο Καριέρε, στιγμές πριν ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού σκοράρει κι ο Λορέντζο αναφωνήσει «τι λες τώρα;». Μια ατάκα που έμελλε να γίνει viral, σύνθημα-πείραγμα από τους αντίπαλους οπαδούς, ενώ ενέπνευσε μέχρι και ονόματα μαγαζιών, τηλεοπτικών εκπομπών κ.α.

Ο Λορέντζο Καριέρε πέθανε στα 51 του χρόνια, νικημένος από την επάρατη νόσο, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους θυμούνται την εποχή που τα ριάλιτι έκαναν θραύση στην ελληνική τηλεόραση κι όλοι τα παρακολουθούσαν μανιωδώς.

Ο Καριέρε συμμετείχε στο «Bar» του MEGA και είχε γίνει viral με την ατάκα «Τι λες τώρα;», όταν παρακολουθούσε τον προημιτελικό του Champions League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα.

Παρά τις αντιρρήσεις του για τον Μπασινά, όταν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ευστόχησε, οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα και ο Λορέντζο Καριέρε πανηγυρίζοντας, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά την ατάκα «τι λες τώρα;» που έμελλε να μείνει στην ιστορία των τοπ τηλεοπτικών στιγμών της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης.

Το αντίο από τον Ελευθερά και τους «Φίλοι Για Πάντα»

Ο Γιώργος Ελευθεράς αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε με μια συγκινητική ανάρτηση, αναπολώντας όμορφες στιγμές από το συγκρότημα που έστησαν μαζί τη δεκαετία του '00 τους «Φίλοι για Πάντα».

.«Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά... θα σε αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» έγραψε ο Γιώργος Ελευθεράς αποχαιρετώντας με ένα βίντεο τον Λορέντζο Καριέρε.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε επιτυχίες όπως τα «Ταινία Φαντασίας», «Πάρτι Καλοκαιρινό» και «S.M.S.», ενώ το «Φίλοι για Πάντα» ήταν ίσως η πιο εμπορική επιτυχία τους.