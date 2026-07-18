Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

Snapshot Ο Λορέντζο Καριέρε απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Ο Λορέντζο έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσω του ριάλιτι «Bar» και στη συνέχεια συμμετείχε στο μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχε δύο γιους, ενώ η οικογένειά του επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ σχετικά με την προσωπική τους ζωή. Snapshot powered by AI

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο έφτασαν σήμερα στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί. Την πληροφορία είχε κάνει γνωστή ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας όσους τον αγάπησαν να τον αποχαιρετήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ. Eurokinissi

Στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo), ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Θανάσης Βισκαδουράκης, καθώς και πρόσωπα που συνδέθηκαν μαζί του μέσα από την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές ριάλιτι του MEGA «Bar». Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελευθερά το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», το οποίο αγαπήθηκε από το κοινό.

ΚΗΔΕΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 Eurokinissi

Ήταν γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) Eurokinissi

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, ηλικίας 16 και 14 ετών. Η οικογένειά του είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα, προστατεύοντας την προσωπική της ζωή.