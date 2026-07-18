Κηφισός: Γιατί θα έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας κάθε νύχτα - Για πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες

Snapshot Από τις 22:00 έως τις 06:00 κάθε βράδυ Δευτέρας έως Παρασκευής θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό στο ύψος της Λυκόβρυσης από τρεις σε μία, καταλαμβάνοντας και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου, χωρίς εργασίες από 14 έως 17 Αυγούστου αλλά με διατήρηση των ρυθμίσεων.

Υπάρχουν προγραμματισμένοι ολικοί αποκλεισμοί του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. σε συγκεκριμένα τμήματα και ώρες στις 15, 16 Ιουλίου 2026, με εναλλακτικές ημερομηνίες και διαδρομές για την κυκλοφορία.

Η τελική διαμόρφωση των λωρίδων θα έχει πλάτος 3,00 μέτρα για την αριστερή και 3,50 μέτρα για τη μεσαία και δεξιά, με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση που θα σηματοδοτεί τη μετατόπιση των λωρίδων προς τα δεξιά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση κατά τη διέλευση από τα σημεία των εργασιών λόγω της στένωσης και των αλλαγών στην κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Σαν να μην έφτανε το καθημερινό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό που κάνει τη ζωή δύσκολη όσων κινούνται και στα δύο ρεύματά του, ήρθαν και οι νυχτερινές εργασίες να διογκώσουν το πρόβλημα.

Κάθε βράδυ από τις 22:00 έως τις 06:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της Λυκόβρυσης, όπου θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας από τρεις σε μία.

Η στένωση για γίνει με μετατόπιση προς τη δεξιά, και θα καταλαμβάνει και τη ΛΕΑ. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να μείνουν σε ισχύ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα παραμείνουν ακόμα και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Λυκόβρυσης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο Μεσόβαθρο της Άνω Διάβασης του Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., περιοχής Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πεύκης, ως εξής:

Φάση Α:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία, από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 18,500.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 15-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, (με εναλλακτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Φάση Β:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη χ/θ 21,900 έως τη χ/θ 19,200.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 16-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επόμενης, (με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 21-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’, θα τεθούν απευθείας σε ισχύ οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Γ:

Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.

Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.).

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.Φάση Δ:

Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 18,590 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα.Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.).

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση. Η Φάση Γ’ και η Φάση Δ’ θα έχουν ισχύ έως την Τρίτη 1-9-2026 στις 06:00΄, ενώ οι εργασίες θα υλοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22:00΄ έως τις 06:00΄ της επομένης.

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες από 14-8-2026 έως και 17-8-2026, αλλά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα παραμείνουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τη Φάση Γ’ και τη Φάση Δ’, το μέγιστο μήκος αποκλεισμού θα είναι -410- μ. και η ζώνη προειδοποίησης θα είναι μήκους -2- χλμ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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