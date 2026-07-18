Κηφισός: Γιατί θα έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας κάθε νύχτα - Για πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου, χωρίς εργασίες από 14 έως 17 Αυγούστου αλλά με διατήρηση των ρυθμίσεων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κηφισός: Γιατί θα έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας κάθε νύχτα - Για πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες
NEWSBOMB
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 22:00 έως τις 06:00 κάθε βράδυ Δευτέρας έως Παρασκευής θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό στο ύψος της Λυκόβρυσης από τρεις σε μία, καταλαμβάνοντας και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου, χωρίς εργασίες από 14 έως 17 Αυγούστου αλλά με διατήρηση των ρυθμίσεων.
  • Υπάρχουν προγραμματισμένοι ολικοί αποκλεισμοί του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. σε συγκεκριμένα τμήματα και ώρες στις 15, 16 Ιουλίου 2026, με εναλλακτικές ημερομηνίες και διαδρομές για την κυκλοφορία.
  • Η τελική διαμόρφωση των λωρίδων θα έχει πλάτος 3,00 μέτρα για την αριστερή και 3,50 μέτρα για τη μεσαία και δεξιά, με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση που θα σηματοδοτεί τη μετατόπιση των λωρίδων προς τα δεξιά.
  • Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση κατά τη διέλευση από τα σημεία των εργασιών λόγω της στένωσης και των αλλαγών στην κυκλοφορία.
Snapshot powered by AI

Σαν να μην έφτανε το καθημερινό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό που κάνει τη ζωή δύσκολη όσων κινούνται και στα δύο ρεύματά του, ήρθαν και οι νυχτερινές εργασίες να διογκώσουν το πρόβλημα.

Κάθε βράδυ από τις 22:00 έως τις 06:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της Λυκόβρυσης, όπου θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας από τρεις σε μία.

Η στένωση για γίνει με μετατόπιση προς τη δεξιά, και θα καταλαμβάνει και τη ΛΕΑ. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να μείνουν σε ισχύ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα παραμείνουν ακόμα και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Λυκόβρυσης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο Μεσόβαθρο της Άνω Διάβασης του Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., περιοχής Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πεύκης, ως εξής:

Φάση Α:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία, από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 18,500.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 15-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, (με εναλλακτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Φάση Β:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη χ/θ 21,900 έως τη χ/θ 19,200.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 16-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επόμενης, (με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 21-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’, θα τεθούν απευθείας σε ισχύ οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Γ:

Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.

Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.).

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.Φάση Δ:

Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 18,590 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα.Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.).

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση. Η Φάση Γ’ και η Φάση Δ’ θα έχουν ισχύ έως την Τρίτη 1-9-2026 στις 06:00΄, ενώ οι εργασίες θα υλοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22:00΄ έως τις 06:00΄ της επομένης.

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες από 14-8-2026 έως και 17-8-2026, αλλά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα παραμείνουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τη Φάση Γ’ και τη Φάση Δ’, το μέγιστο μήκος αποκλεισμού θα είναι -410- μ. και η ζώνη προειδοποίησης θα είναι μήκους -2- χλμ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ξέχασε ότι οδηγούσε το αμαξίδιο του γκολφ, πήδηξε για να σώσει τη διπλανή της και προκάλεσε χάος - Βίντεο

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο και στο σημείο που δολοφονήθηκε για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις Μαλτέζου - Γέμισε η πόλη με φωτογραφίες του

11:28ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Η εθιστική χρήση των social media μπορεί να επιδεινώνει συμπτώματα ΔΕΠΥ στους εφήβους

11:22ΥΓΕΙΑ

Τα καυτερά φαγητά σε βοηθούν να ζήσεις περισσότερα χρόνια - Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, του μοναδικού κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση

10:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για την πρόκριση στους τελικούς σε Αθήνα και Γκστάαντ

10:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές οφειλές - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν, πώς γίνεται η αίτηση

10:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένας γιγάντιος Δούρειος Ίππος 11 μέτρων εμφανίστηκε στο Λονδίνο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν - Το εντυπωσιακό σκηνικό

10:40NEWSBOMB

Κηφισός: Γιατί θα έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας κάθε νύχτα - Για πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για έκθεση ΕΕ: Η καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν - ΗΠΑ: Έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα

10:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ζοέλ Ρόκα! – Αναχωρεί άμεσα για Ολλανδία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ δημιούργησαν ρομποτικό ρούχο που... σε ντύνει μόνο του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισαν 6 από τους 8 βουλευτές για τη νέα πρόεδρο της ΚΟ – Ανοιχτή έως τις 11:00 η κάλπη

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 35χρονου με 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο λιμάνι

09:59ΑΠΟΨΕΙΣ

H «βόμβα» του Ορμούζ ακούγεται ήδη να σφυρίζει, σημαδεύοντας τα κεφάλια μας!

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Το χαμένο βίντεο της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη και η θαμμένη με σφαίρες στο κεφάλι βασική ύποπτη - Κατηγορεί τις μυστικές υπηρεσίες ο Γερμολάεφ

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, του μοναδικού κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

10:40NEWSBOMB

Κηφισός: Γιατί θα έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας κάθε νύχτα - Για πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Το χαμένο βίντεο της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη και η θαμμένη με σφαίρες στο κεφάλι βασική ύποπτη - Κατηγορεί τις μυστικές υπηρεσίες ο Γερμολάεφ

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ δημιούργησαν ρομποτικό ρούχο που... σε ντύνει μόνο του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

09:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με πολυτελή Rolls-Royce έφτασε ο κουρέας του Λαμίν Γιαμάλ για το νέο του look - Βίντεο

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισαν 6 από τους 8 βουλευτές για τη νέα πρόεδρο της ΚΟ – Ανοιχτή έως τις 11:00 η κάλπη

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Το πρόβλημα με τον αθηναϊκό σχιστόλιθο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ