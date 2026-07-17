Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

Snapshot Απόψε το βράδυ στον Κηφισό θα μειωθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας από τρεις σε μία και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών στην περιοχή της Λυκόβρυσης.

Οι εργασίες θα διεξάγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Η στένωση των λωρίδων θα γίνει με μετατόπιση προς τα δεξιά και θα καταλαμβάνει τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως την 1η Σεπτεμβρίου και θα ισχύσουν και από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου, χωρίς να γίνουν εργασίες σε αυτές τις ημερομηνίες.

Χθες σημειώθηκε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω κλεισίματος τμήματος της εθνικής οδού και παράκαμψης της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται το βράδυ στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Χθες ο Κηφισός έκλεισε πλήρως το ρεύμα καθόδου προς Πειραιά από το ύψος των Θρακομακεδόνων μέχρι την Λυκόβρυση και η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω παρακαμπτήριων με αποτέλεσμα να σημειωθεί μποτιλιάρισμα.

Προβλήματα αναμένονται και σήμερα καθώς οι λωρίδες μειώνονται από τρεις σε μία και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών στην περιοχή της Λυκόβρυσης. Οι εργασίες θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 22:00 κάθε βράδυ έως τις 06:00 της επομένης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΓΑΔΑ:

Θα γίνει ταυτόχρονη στένωση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.

Ταυτόχρονη στένωση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 18,590 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η διαμόρφωση και στις δύο περιπτώσεις θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.

Όπως έγινε γνωστό αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στις 06:00. Να σημειωθεί ότι οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου αν και δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες.

Κίνηση στις δύο εθνικές οδούς

Μετά τις 21:00 σημειώνεται μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαιϊδαρίου μέχρι τον Ασπρόπυργο.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου έως και την Κηφισιά.

Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Λυκόβρυσης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο Μεσόβαθρο της Άνω Διάβασης του Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., περιοχής Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πεύκης, ως εξής:

Φάση Α:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία, από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 18,500.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 15-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, (με εναλλακτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Φάση Β:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα, από τη χ/θ 21,900 έως τη χ/θ 19,200.Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλακτικά ως εξής: Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 16-7-2026 κατά τις ώρες 22:00΄ έως 05:00΄ της επόμενης, (με εναλλακτική ημερομηνία την Τρίτη 21-7-2026, κατά τις ίδιες ώρες).Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’, θα τεθούν απευθείας σε ισχύ οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Γ:

Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 18,540 έως τη χ/θ 18,950 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Λαμία.

Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.).

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση.Φάση Δ:

Ταυτόχρονη στένωση των τριών (-3-) λωρίδων κυκλοφορίας και μετατόπισή τους προς τα δεξιά, από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 18,590 του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο ρεύμα προς Αθήνα.Η τελική διατομή της οδού θα έχει πλάτη λωρίδων ως εξής: (Αριστερή λωρίδα: 3,00 μ., μεσαία λωρίδα: 3,50 μ. και δεξιά λωρίδα: 3,50 μ.).

Η διαμόρφωση θα καταλαμβάνει το τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η οριοθέτηση των λωρίδων θα πραγματοποιηθεί με κίτρινη αυτοκόλλητη διαγράμμιση. Η Φάση Γ’ και η Φάση Δ’ θα έχουν ισχύ έως την Τρίτη 1-9-2026 στις 06:00΄, ενώ οι εργασίες θα υλοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 22:00΄ έως τις 06:00΄ της επομένης.

Δεν θα εκτελεστούν εργασίες από 14-8-2026 έως και 17-8-2026, αλλά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα παραμείνουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τη Φάση Γ’ και τη Φάση Δ’, το μέγιστο μήκος αποκλεισμού θα είναι -410- μ. και η ζώνη προειδοποίησης θα είναι μήκους -2- χλμ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης