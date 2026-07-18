Σε φυγή κληρονόμος αυτοκρατορίας τσαγιού: Άρπαξε τους γιους της από τον πατέρα και εξαφανίστηκε

Εκκλήσεις του συζύγου για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών - Δικαστικές εντολές για τη δημοσιοποίηση στοιχείων των απαχθέντων παιδιών

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε φυγή κληρονόμος αυτοκρατορίας τσαγιού: Άρπαξε τους γιους της από τον πατέρα και εξαφανίστηκε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Νισίκα Σαμαρατούνγκα, κληρονόμος αυτοκρατορίας τσαγιού, αρπάξε τους δύο γιους της από τον πατέρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξαφανίστηκε.
  • Ο πατέρας των παιδιών, Μπεν Μπάιερ, έχει ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο την επιστροφή των γιων του, εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλειά τους λόγω του αυτισμού τους.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε άδεια για τη δημοσίευση ονομάτων και φωτογραφιών της οικογένειας, ενώ έχουν εκδοθεί διαταγές προς μεγάλες εταιρείες για τον εντοπισμό της μητέρας και των παιδιών.
  • Ένας δικαστής στο Κολοράντο εξουσιοδότησε τις αμερικανικές αρχές να αναλάβουν την επιμέλεια των παιδιών, λόγω του άμεσου κινδύνου στον οποίο θεωρούνται εκτεθειμένα.
  • Η υπόθεση αφορά επίσκεψη των παιδιών στη μητέρα τους όπως είχε οριστεί μετά το διαζύγιο, αλλά η Σαμαρατούνγκα δεν επέστρεψε τα παιδιά στον πατέρα τους στο τέλος της επίσκεψης.
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Σε μία υπόθεση αρπαγής ανηλίκων είναι στραμμένη η κοινή γνώμη στη Βρετανία, λόγω του υψηλού προφίλ των εμπλεκομένων.

Η Νισίκα Σαμαρατούνγκα, 34χρονη Βρετανίδα πολίτης με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, κληρονόμος αυτοκρατορίας τσαγιού στη Σρι Λάνκα, πιστεύεται ότι κρύβεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τους δύο γιους της, τον 5χρονο Μπλέιν Μπάιερ και τον τρίχρονπ Ναθάνιελ Μπάιερ, γνωστού ως Νέιτ.

Τα αγόρια γεννήθηκαν στην Αμερική και τα φρόντιζε ο πατέρας τους, ο Μπεν Μπάιερ, ο οποίος ζει κοντά στο Ντένβερ του Κολοράντο.

Ο Μπλέιν και ο Ναθάνιελ επισκέφθηκαν τη μητέρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που είχε διατάξει το δικαστήριο μετά το διαζύγιο των γονιών τους, αλλά η Σαμαρατούνγκα δεν τα παρέδωσε στον Μπάιερ σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου στις 29 Μαρτίου.

Η Σαμαρατούνγκα είναι η δισέγγονη του επιχειρηματία από τη Σρι Λάνκα Νόελ Σέρβουλους Όσβαλντ (NSO) Μέντις. Το 1956, ο τελευταίος αγόρασε την εταιρεία παραγωγής τσαγιού της Κεϋλάνης «Mackwoods», καθιστώντας τον τον πρώτο άνθρωπο από τη Σρι Λάνκα που απέκτησε βρετανική εταιρεία φυτειών.

Ο όμιλος εταιρειών, ο οποίος σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της πληροφορικής και του τουρισμού, παραμένει μέχρι σήμερα στην κατοχή της οικογένειας.

Στο προφίλ της στο LinkedIn, η Σαμαρατούνγκα δηλώνει ότι είναι διευθύντρια στη «Mackwoods».

Ο 43χρονος πρώην σύζυγός της, έχει κινήσει διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την επιστροφή των γιων του, εκφράζοντας φόβους ότι είναι «ευάλωτα» και «βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο».

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών της οικογένειας, στο πλαίσιο ειδικής εξαίρεσης, προκειμένου να βοηθηθεί ο εντοπισμός των παιδιών.

Σε δήλωσή του ο πατέρας του, ανέφερε πως και τα «και τα δύο παιδιά μας έχουν αυτισμό, και τέτοιες απότομες αλλαγές στη ρουτίνα τους είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την ανάπτυξή τους και την υγεία τους. Την καλώ να πράξει το σωστό και να μου τα επιστρέψει, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή, και καλώ όποιον γνωρίζει πού βρίσκονται να βοηθήσει στην επιστροφή τους στο σπίτι τους. Δεν μπορώ παρά να προσεύχομαι για την ασφαλή επιστροφή τους.»

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020 και η Σαμαρατούνγκα μετακόμισε στις ΗΠΑ, αλλά η σχέση τους διαλύθηκε το 2024. Μετά από αιτήματα της μητέρας που απορρίφθηκαν για μετεγκατάσταση των παιδιών, η επιμέλεια δόθηκε στον πατέρα με την προϋπόθεση ότι τα αγόρια θα επισκέπτονταν τη μητέρα τους στην Αγγλία

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, στη δεύτερη δεν επέστρεψαν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έχει έκτοτε εκδώσει διαταγές κατά αρκετών εταιρειών για τον εντοπισμό της Σαμαρατούνγκα, μεταξύ των οποίων οι JP Morgan Chase, HSBC, Thames Water και το NHS, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με τον τόπο όπου βρίσκεται.

Ένας δικαστής στο Κολοράντο εξουσιοδότησε επίσης τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου να αναλάβουν την επιμέλεια των παιδιών τον Απρίλιο, επικαλούμενος «αξιόπιστο κίνδυνο ότι τα παιδιά βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο».

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