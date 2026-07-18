Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία, μπροστά στην κάμερα

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο - Προσοχή σκληρά πλάνα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία, μπροστά στην κάμερα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα 12χρονο αγόρι στην Ινδία επιτέθηκε και καταβροχθίστηκε από κροκόδειλο σε ποτάμι κοντά στο χωριό Μουράουνβα.
  • Ο θείος του αγοριού προσπάθησε να τον σώσει, αλλά ο κροκόδειλος τον έσυρε σε βαθύτερα νερά και δεν κατάφερε να τον απεγκλωβίσει.
  • Η αστυνομία επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.
  • Η σορός του αγοριού ανασύρθηκε μετά από ώρες και βρέθηκε με σοβαρά τραύματα από τον κροκόδειλο.
  • Η οικογένεια του θύματος θα λάβει οικονομική αποζημίωση 400.000 ρουπιών από το κυβερνητικό πρόγραμμα αρωγής.
Snapshot powered by AI

Τρομακτικά πλάνα κατέγραψε κάμερα σε περιοχή της Ινδίας, όπου ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, όταν ένας τεράστιος κροκόδειλος του επιτέθηκε, τον έσυρε στο ποτάμι και τον καταβρόχθισε μπροστά στα μάτια του έντρομου θείου του.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε την Πέμπτη στο χωριό Μουράουνβα. Ο νεαρός, όπως αναφέρουν ινδικά μέσα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σουνίλ Σινγκ, είχε συνοδεύσει τον θείο του σε ένα ορυζώνα για εργασίες. Πριν επιστρέψει στο σπίτι, πήγε στον ποταμό Γκαγκάρα για να πλύνει τα χέρια και το πρόσωπό του, όταν ξαφνικά ένας κροκόδειλος βγήκε από το νερό και του επιτέθηκε. Το ερπετό άρπαξε το αγόρι και το έσυρε μέσα στο ποτάμι.

Ο θείος του Σουνίλ και οι χωρικοί που βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν να τον σώσουν και προσπάθησαν να τραβήξουν το παιδί σε ασφαλές σημείο, αλλά το ζώο τον έσυρε σε βαθύτερα νερά.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το NDTV, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα ενός βίντεο, το οποίο καταγράφει τμήματα του συμβάντος που στοίχισε τη ζωή του παιδιού.

«Πήδηξα στο ποτάμι και κατάφερα να πιάσω το χέρι του. Παρέμεινα στο ποτάμι για σχεδόν επτά λεπτά προσπαθώντας να τον τραβήξω πίσω. Όμως ο κροκόδειλος ήταν πολύ πιο δυνατός και τον έσυρε σε βαθύτερα νερά. Δεν μπόρεσα να τον σώσω», δήλωσε ο θείος του, Βιτζάι Ρατζ Σινγκ, σε μια αγγλόφωνη εφημερίδα.

Μετά από έρευνα που διήρκεσε αρκετές ώρες, οι χωρικοί ανέσυραν τη σορό του αγοριού από το ποτάμι γύρω στις 10 το βράδυ. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο κροκόδειλος είχε καταβροχθίσει εν μέρει τη σορό.

«Το δεξί πόδι του θύματος και το τμήμα κάτω από τη μέση είχαν καταβροχθιστεί», δήλωσε ο δασοφύλακας Σακίμπ Ανσάρι.

Ο Σουνίλ, μαθητής της 6ης τάξης, είχε χάσει και τους δύο γονείς του και ήταν ο μοναδικός αδελφός ανάμεσα σε τρεις αδελφές.

Η οικογένεια θα λάβει 400.000 ρουπίες ως αποζημίωση στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού προγράμματος αρωγής.

Δείτε με προσοχή το βίντεο

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Την τέταρτη θέση πήρε στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

17:40LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

17:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοικτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Φιλική ανατροπή σε αγώνα με ένταση και νεύρα

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα στην Κυψέλη: «Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία» λέει κάτοικος

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρελό φορτηγό στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;

16:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σκαλόνι και Ντε λα Φουέντε υποκλίθηκαν στον Μέσι

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία επεκτείνει την απαγόρευση της μπούρκας σε σχολεία και πανεπιστήμια

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στην Κίσσαμο

15:52LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: «Η σύζυγός μου είναι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή μου» - Το μυστικό πίσω από τον γάμο 20 χρόνων

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 8 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες – Βίντεο από τις επιθέσεις ουκρανικών drones

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε Γλυφάδα και Βούλα

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός των προσφύγων ήταν η υπομονή και η σοφία τους»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 74χρονη έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Βρέθηκε σημείωμα

15:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ : Αυτοί είναι οι διαιτητές για τις αναμετρήσεις με τη Ντιναμό Κιέβου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρελό φορτηγό στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα στην Κυψέλη: «Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία» λέει κάτοικος

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 74χρονη έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Βρέθηκε σημείωμα

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το φαινόμενο Galerne που «σάρωσε» παραλία της Γαλλίας

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα - Πιθανώς περιέχει ανθρώπινα μέλη

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Επισκοπή της Εύβοιας - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Είχα αδυναμία να διατηρήσω ασφαλές επίπεδο νοσηλείας για τους ασθενείς»: Αποζημίωση €20.000 σε γιατρό του ΕΣΥ που έπαθε burn out και υποχρεώθηκε σε παραίτηση

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Ξεκινάμε για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, του μοναδικού κόμματος της ανανεωτικής αριστεράς

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ