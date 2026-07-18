Κρίστοφερ Νόλαν: Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας δεν έχει κινητό – Πώς επικοινωνεί

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε τον περίεργο τρόπο που επικοινωνεί ο σκηνοθέτης ο οποίος δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κρίστοφερ Νόλαν: Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας δεν έχει κινητό – Πώς επικοινωνεί
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  • Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ούτε επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων ή email.
  • Η σύζυγος του Νόλαν, Έμμα Τόμας, ενημερώνει τους συνεργάτες για τις κλήσεις του σκηνοθέτη.
  • Ο Νόλαν χρησιμοποιεί μια γραμμή στα Universal Studios για τηλεφωνικές επικοινωνίες.
  • Ο Ματ Ντέιμον μίλησε με τον Νόλαν για 10-15 λεπτά μέσω αυτής της γραμμής.
  • Κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια», ο Ντέιμον αντιμετώπισε και ξεπέρασε την κλειστοφοβία του.
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Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Οδύσσεια», Κρίστοφερ Νόλαν, δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο και τώρα ο πρωταγωνιστής του, Ματ Ντέιμον, αποκάλυψε πώς επικοινώνησε μαζί του. Πριν από χρόνια, ο 55χρονος σκηνοθέτης είχε αποκαλύψει ότι δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο και δεν επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων ή email.

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε στο περιοδικό People ότι η σύζυγος του Νόλαν και βραβευμένη με Όσκαρ παραγωγός Έμμα Τόμας ήταν αυτή που τον ενημέρωσε. «Μου είχε στείλει μήνυμα: “Είσαι διαθέσιμος για τηλεφώνημα σήμερα;” Επειδή, όπως είναι γνωστό, ο Κρις δεν έχει τηλέφωνο», είπε ο Ματ Ντέιμον.

Ο Ματ Ντέιμον.

Ο Ντέιμον είπε ότι η Έμμα Τόμας είναι αυτή που «σε προειδοποιεί πάντα αν πρόκειται να τηλεφωνήσει. Και μετά λαμβάνεις μια κλήση από έναν άγνωστο αριθμό, επειδή απλώς (σ.σ. ο Νόλαν) χρησιμοποιεί μια γραμμή στα Universal Studios».

Περιγράφοντας τη συνομιλία, ο Ντέιμον είπε: «Μου τηλεφώνησε και μιλήσαμε για 10 ή 15 λεπτά. Είχαν περάσει μόλις έξι μήνες από τότε που ο Όπενχάιμερ είχε περάσει από τα Όσκαρ και όλα αυτά». Σαν να μην ήταν ήδη αρκετά αυτά που έπρεπε να αντιμετωπίσει, ο Ντέιμον αστειεύτηκε ότι στη διάρκεια των γυρισμάτων έπρεπε να αντιμετωπίσει μερικές από τις «φοβίες» του, μεταξύ των οποίων και το να μπει στον Δούρειο Ίππο, καθώς είναι κλειστοφοβικός.

«Σίγουρα, κατάφερα να ξεπεράσω πολλές από αυτές (σ.σ. τις φοβίες) σε αυτή την ταινία. Η κλειστοφοβία ήταν μία από αυτές, αλλά ελπίζω να την έχω ξεπεράσει πια», είπε ο ηθοποιός.

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