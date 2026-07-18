«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποκτά ζωή μέσα από ένα αυθεντικό πλοίο των Βίκινγκς, το Draken Harald Hårfagre, που εντυπωσιάζει με την κατασκευή και τη λειτουργία του 

Μίλτος Τσεκούρας

«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν
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  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν χρησιμοποιεί το λειτουργικό ξύλινο πλοίο Βίκινγκς «Draken Harald Hårfagre» για να αποδώσει με αυθεντικότητα το επικό ταξίδι του Οδυσσέα.
  • Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2010 στη Νορβηγία με παραδοσιακές τεχνικές ναυπηγικής των Βίκινγκς και έχει μήκος πάνω από 34 μέτρα και 50 κουπιά.
  • Η χρήση πραγματικού πλοίου αντί ψηφιακής κατασκευής προσφέρει ρεαλιστική αίσθηση, όπως τονίζει ο επικεφαλής της αποστολής Εμανουέλ Πέρσον.
  • Η ηθοποιός Ζεντάγια υπογραμμίζει ότι η εργασία πάνω στο αληθινό πλοίο βελτιώνει την ερμηνεία και την κινηματογραφική εμπειρία.
  • Το πλοίο έχει ταξιδέψει υπερατλαντικά και η εμπειρία της πλεύσης στα ανοιχτά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και μοναδικότητα.
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Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν, είναι πλέον γεγονός, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα κινηματογραφικό έπος χωρίς προηγούμενο.

Ανάμεσα στα στοιχεία της ταινίας που έχουν τραβήξει την προσοχή ξεχωρίζει ένα ξύλινο ωκεάνιο πλοίο πλήρους κλίμακας τύπου longship, το θρυλικό «Draken Harald Hårfagre», το οποίο ζωντανεύει το επικό ταξίδι του Οδυσσέα.

Σύμφωνα με το ART News, πρόκειται για ένα απολύτως λειτουργικό σκάφος, κατασκευασμένο με απόλυτη ακρίβεια βάσει της αυθεντικής ναυπηγικής των Βίκινγκς. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο Όσλο, ταξίδεψε έως εκεί με τον Εμανουέλ Πέρσον στο τιμόνι.

Ο επικεφαλής της αποστολής εξήγησε πόσο σημαντικό ήταν για την «Οδύσσεια» να χρησιμοποιηθεί ένα αληθινό καράβι και όχι μια ψηφιακή κατασκευή.

«Υπάρχουν στοιχεία από το πλοίο που δεν μπορείς να τα αντιγράψεις εύκολα, τη στιβαρότητα, τον ήχο των σχοινιών, το κυμάτισμα του πανιού, το πλήρωμα που γίνεται ένα παλεύοντας με τον αληθινό άνεμο και τα κύματα», ανέφερε ο Πέρσον, προσθέτοντας: «Όταν ρίχνεις ένα αληθινό πλοίο σε αυτές τις συνθήκες, αυτό δίνει μια εντελώς άλλη αίσθηση στην οθόνη».

Την ίδια αυθεντικότητα περιέγραψε και η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά, σε βίντεο από τα παρασκήνια της ταινίας. «Για μένα ως ηθοποιό, είναι τεράστια πολυτέλεια να δουλεύω σε ένα τόσο ρεαλιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαι ότι είμαι σε καράβι. Είμαι όντως πάνω στο καράβι και πλέουμε στα ανοιχτά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πιστό στη νορβηγική ναυπηγική παράδοση

Η ναυπήγηση του Draken ξεκίνησε το 2010 στη Νορβηγία, με πρωτοβουλία του μεγιστάνα Σίγκουρντ Όσε, ο οποίος ήθελε να κάνει πραγματικότητα ένα μεγάλο του όνειρο. Το πλοίο κατασκευάστηκε από δρυ με την παραδοσιακή τεχνική των επικαλυπτόμενων σανίδων που έχει διατηρηθεί στη νορβηγική ναυπηγική παράδοση, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρησιμοποιήθηκαν πίσσα, σίδερο, κάνναβη και μετάξι.

Όταν ολοκληρώθηκε, το μήκος του ξεπερνούσε τα 34 μέτρα και το πλάτος του έφτανε σχεδόν τα 8, ενώ εξοπλίστηκε με 50 κουπιά και ένα κατάρτι ύψους 24 μέτρων.

Το 2012 καθελκύστηκε και τέσσερα χρόνια αργότερα απέπλευσε από τη Νορβηγία για το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι στη Βόρεια Αμερική, με πλήρωμα 32 ναυτικούς.

«Όταν στέκεσαι στο κατάστρωμά του, συνειδητοποιείς αμέσως ότι το να διασχίσεις τον ωκεανό με ένα τέτοιο πλοίο των Βίκινγκς δεν είναι μια απλή υπόθεση», σημείωσε ο Πέρσον και κατέληξε: «Ήταν μια εμπειρία παγωμένη, επικίνδυνη, τυλιγμένη στην αλμύρα της ανοιχτής θάλασσας, ωστόσο πανέμορφη και βαθιά ανθρώπινη».

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