Ένας γιγάντιος Δούρειος Ίππος 11 μέτρων εμφανίστηκε στο Λονδίνο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Snapshot Στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου τοποθετήθηκε ένας Δούρειος Ίππος ύψους 11 μέτρων και βάρους τεσσάρων τόνων ως μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η κατασκευή χρειάστηκε έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και προσελκύει πλήθος κόσμου που φωτογραφίζεται και μοιράζεται εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν κατέρριψε ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων στα Village Cinemas, με πάνω από 32.000 θεατές να έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση πριν από την επίσημη πρεμιέρα. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με μια εντυπωσιακή καμπάνια που έχει τραβήξει τα βλέμματα στο Λονδίνο.

Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, τοποθετήθηκε ένας γιγαντιαίος Δούρειος Ίππος, μετατρέποντας το εμβληματικό σημείο της πόλης σε έναν χώρο που παραπέμπει στην αρχαία ελληνική μυθολογία και τον κόσμο της «Οδύσσειας».

Ένας Δούρειος Ίππος στο κέντρο του Λονδίνου

Η εντυπωσιακή κατασκευή, ύψους 11 μέτρων και βάρους τεσσάρων τόνων, χρειάστηκε έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και αποτελεί μέρος της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε ο Κρίστοφερ Νόλαν.

https://www.instagram.com/reel/Dax4AP9Az54/

Η παρουσία του Δούρειου Ίππου σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δημόσιους χώρους του Λονδίνου προσέλκυσε πλήθος κόσμου, με εκατοντάδες επισκέπτες να φωτογραφίζονται και να μοιράζονται εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα τάση στην προώθηση των μεγάλων παραγωγών

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε διαδραστικές εμπειρίες και εντυπωσιακές δημόσιες εγκαταστάσεις, ώστε να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερη προσμονή πριν από την κυκλοφορία μιας ταινίας.

Στην περίπτωση της «Οδύσσειας», η επιλογή του Δούρειου Ίππου λειτουργεί ως ένα ισχυρό σύμβολο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, συνδέοντας το κοινό με το ομηρικό έπος που αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης της νέας υπερπαραγωγής.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς και φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το διαχρονικό έργο του Ομήρου με ένα εντυπωσιακό καστ και υψηλών προδιαγραφών παραγωγή.

Η ταινία γράφει ήδη ιστορία καθώς κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προπώλησης στα Village Cinemas πριν ακόμη κάνει την επίσημη πρεμιέρα της.

Περισσότεροι από 32.000 θεατές είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη προπώληση εισιτηρίων στην ιστορία των Village Cinemas. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε ακόμη και το «Avengers: Endgame», το οποίο διατηρούσε μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

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