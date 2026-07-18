Τένις: Στον τελικό του Athens Open η φορμαρισμένη Σάκκαρη!

Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Athens Open θα έχει η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί με 2-0 σετ της Αλίσια Κορνέεβα και να «τσεκάρει» το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (19/7).

Newsbomb

Τένις: Στον τελικό του Athens Open η φορμαρισμένη Σάκκαρη!
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Με την στήριξη του κοινού της στο Stadion Sports Center, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 (6-1, 7-5) σετ της Αλίσια Κορνέεβα και έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο Athens Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της. Η Σάκκαρη πήρε με άνεση το πρώτο σετ με 6-1, ενώ στο δεύτερο, η Κορνέεβα προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση, κάνοντας break για το 5-5.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα η Μαρία έδειξε χαρακτήρα και με δύο σερί κερδισμένα game, έκλεισε το σετ με 7-5, τσεκάροντας παράλληλα το «χρυσό» εισιτήριο για τον τελικό.

Ο αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας θα προκύψει από τον νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στην Κλάρα Τάουσον και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

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