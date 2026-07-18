Σε αγνοούμενη 80χρονη πολυεκατομυριούχο ανήκει η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο

Snapshot Η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο στη Νότια Καλιφόρνια ανήκει στην πολυεκατομμυριούχο Θέλμα Τζανέτ Γκαστόν, η οποία δολοφονήθηκε από τον εραστή της Λόρενς Ρέμσεν.

Η ταυτοποίηση της Γκαστόν έγινε με τη χρήση οδοντιατρικών αρχείων και γενετικής γενεαλογίας, μετά από σημαντικές εξελίξεις στην εγκληματολογική επιστήμη.

Ο Λόρενς Ρέμσεν πλαστογράφησε έγγραφα για να μεταβιβάσει την περιουσία της Γκαστόν, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, στον εαυτό του μετά την εξαφάνισή της το 1981.

Ο Ρέμσεν καταδικάστηκε το 1983 για φόνο δευτέρου βαθμού και εκτίει ισόβια κάθειρξη, με απορριφθείσες αιτήσεις αποφυλάκισης και εφέσεις τα τελευταία χρόνια.

Η Γκαστόν εθεάθη τελευταία φορά τον Ιούνιο του 1981 και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη σχεδόν μισό αιώνα μέχρι την ταυτοποίηση της σορού της. Snapshot powered by AI

Χρειάστηκαν 45 χρόνια για να ταυτοποιηθεί η σορός «σε προχωρημένη αποσύνθεση» μίας ηλικιωμένης γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη σε έναν ρηχό τάφο στη Νότια Καλιφόρνια.

Πρόκειται για τη Θέλμα Τζανέτ Γκαστόν, επενδύτρια ακινήτων από την κομητεία του Λος Άντζελες με περιουσία που εκτιμάται στα 20 εκατομμύρια δολάρια, και φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 39χρονο εραστή της, Λόρενς Ρέμσεν, ο οποίος πλαστογράφησε έγγραφα σε μια προσπάθεια να μεταβιβάσει την περιουσία της στον εαυτό του μετά την εξαφάνισή της τον Ιούνιο του 1981.

Η Γκαστόν ταυτοποιήθηκε ως το πτώμα της «Άγνωστης Γυναίκας» που ανακαλύφθηκε σε ένα ρηχό τάφο κοντά στο βουνό Σούγκαρ Λοφ τον Νοέμβριο του 1981, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ρίβερσαϊντ.

Η κατάσταση των λειψάνων δεν επέτρεπε στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν το θύμα, έως ότου «σημαντικές εξελίξεις στην εγκληματολογική επιστήμη» άνοιξαν νέους δρόμους για μια πιθανή ταυτοποίηση.

Χρησιμοποιώντας οδοντιατρικά αρχεία και γενετική γενεαλογία, οι αρχές εξιχνίασαν τον ανεξιχνίαστο για σχεδόν μισό αιώνα φάκελο τον Μάιο.

Η Γκαστόν εθεάθη για τελευταία φορά στις 28 Ιουνίου 1981, ενώ η τελευταία γνωστή επικοινωνία της ήταν ένα σημείωμα που άφησε στο σπίτι της στο Ράντσο Παρκ, στο οποίο ανέφερε ότι έφευγε από το σπίτι για να ψάξει τη γάτα της, σύμφωνα με την εφημερίδα «Λος Άντζελες Τάιμς».

Σε επιπλέον επιστολές, που φέρεται να έγραψε η Γκαστόν, ανέφερε ότι παρέδιδε τις υποθέσεις της στον Ρέμσεν επειδή «όλοι κυνηγούν τα χρήματά μου» και «θα διασκεδάσω λίγο στη ζωή μου και κανείς δεν θα με σταματήσει».

Τα γράμματα που άφησε πίσω δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα της Γκαστόν, δήλωσε στην αστυνομία ο ανιψιός της και μακροχρόνιος συνεργάτης της, Τζον Μίτρικ, περιγράφοντας τη γυναίκα ως «έξυπνη επιχειρηματία που έβγαλε πολλά χρήματα αγοράζοντας ακίνητα που κατασχέθηκαν λόγω φορολογικών οφειλών», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα είχαν επικυρωθεί με κλεμμένη σφραγίδα συμβολαιογράφου, ενώ οι υπογραφές της Γκαστόν ήταν πλαστές, σύμφωνα με το SFGate.

Ο Ρέμσεν, πρώην πωλητής χαλιών και υπάλληλος εταιρείας συναγερμών, εισχώρησε με δόλο στη ζωή της Γκαστόν, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εραστή της, ενώ οι δύο είχαν συζητήσει ακόμη και για γάμο πριν από το θάνατό της. Η αστυνομία ανακάλυψε ότι ο Ρέμσεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα υπάρχοντα της Γκαστόν και να αποσπάσει πάνω από 100.000 δολάρια από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Ο απατεώνας διέφυγε λίγο μετά την εξαφάνιση της Γκαστόν, αλλά η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμά του στο Δυτικό Λος Άντζελες και βρήκε διάφορα κλεμμένα αντικείμενα που ανήκαν στην ογδοντάχρονη, καθώς και τη «Μερσεντές» της στο γκαράζ.

Η αστυνομία δεν κατάσχεσε το αυτοκίνητο, καθώς δεν ήταν κλεμμένο, αλλά όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι μια μέρα αργότερα, αυτό είχε εξαφανιστεί.

Ο Ρέμσεν συνελήφθη από την αστυνομία στο Τέξας, ενώ προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα προς το Μεξικό τον Σεπτέμβριο του 1981. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι η Γκαστόν πέθανε από φυσικά αίτια μέσα στο σπίτι της και ότι έθαψε το πτώμα της στη θάλασσα. Ένας δικαστής καταδίκασε τον Ρέμσεν για φόνο δευτέρου βαθμού, αναφέροντας ότι σκότωσε τη Γκαστόν «εκ προθέσεως και με δόλο» το 1983. Παρά το γεγονός ότι η σορός της Γκαστόν δεν ταυτοποιήθηκε με βεβαιότητα, ο Ρέμσεν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Στον Ρέμσεν, 83 ετών, σήμερα έχει απορριφθεί η αίτηση αποφυλάκισης με αναστολή τέσσερις φορές από το 2016, ενώ έχουν απορριφθεί και οι εφέσεις του κατά της περαιτέρω κράτησής του, σύμφωνα με το NBC News.