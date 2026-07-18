Σε αγνοούμενη 80χρονη πολυεκατομυριούχο ανήκει η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο

Αγνοούμενη 80χρονη πολυεκατομυριούχος που δολοφονήθηκε από τον εραστή της, ταυτοποιήθηκε 45 χρόνια αργότερα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε αγνοούμενη 80χρονη πολυεκατομυριούχο ανήκει η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο στη Νότια Καλιφόρνια ανήκει στην πολυεκατομμυριούχο Θέλμα Τζανέτ Γκαστόν, η οποία δολοφονήθηκε από τον εραστή της Λόρενς Ρέμσεν.
  • Η ταυτοποίηση της Γκαστόν έγινε με τη χρήση οδοντιατρικών αρχείων και γενετικής γενεαλογίας, μετά από σημαντικές εξελίξεις στην εγκληματολογική επιστήμη.
  • Ο Λόρενς Ρέμσεν πλαστογράφησε έγγραφα για να μεταβιβάσει την περιουσία της Γκαστόν, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, στον εαυτό του μετά την εξαφάνισή της το 1981.
  • Ο Ρέμσεν καταδικάστηκε το 1983 για φόνο δευτέρου βαθμού και εκτίει ισόβια κάθειρξη, με απορριφθείσες αιτήσεις αποφυλάκισης και εφέσεις τα τελευταία χρόνια.
  • Η Γκαστόν εθεάθη τελευταία φορά τον Ιούνιο του 1981 και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη σχεδόν μισό αιώνα μέχρι την ταυτοποίηση της σορού της.
Snapshot powered by AI

Χρειάστηκαν 45 χρόνια για να ταυτοποιηθεί η σορός «σε προχωρημένη αποσύνθεση» μίας ηλικιωμένης γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη σε έναν ρηχό τάφο στη Νότια Καλιφόρνια.

Πρόκειται για τη Θέλμα Τζανέτ Γκαστόν, επενδύτρια ακινήτων από την κομητεία του Λος Άντζελες με περιουσία που εκτιμάται στα 20 εκατομμύρια δολάρια, και φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 39χρονο εραστή της, Λόρενς Ρέμσεν, ο οποίος πλαστογράφησε έγγραφα σε μια προσπάθεια να μεταβιβάσει την περιουσία της στον εαυτό του μετά την εξαφάνισή της τον Ιούνιο του 1981.

Η Γκαστόν ταυτοποιήθηκε ως το πτώμα της «Άγνωστης Γυναίκας» που ανακαλύφθηκε σε ένα ρηχό τάφο κοντά στο βουνό Σούγκαρ Λοφ τον Νοέμβριο του 1981, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ρίβερσαϊντ.

Η κατάσταση των λειψάνων δεν επέτρεπε στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν το θύμα, έως ότου «σημαντικές εξελίξεις στην εγκληματολογική επιστήμη» άνοιξαν νέους δρόμους για μια πιθανή ταυτοποίηση.

Χρησιμοποιώντας οδοντιατρικά αρχεία και γενετική γενεαλογία, οι αρχές εξιχνίασαν τον ανεξιχνίαστο για σχεδόν μισό αιώνα φάκελο τον Μάιο.

Η Γκαστόν εθεάθη για τελευταία φορά στις 28 Ιουνίου 1981, ενώ η τελευταία γνωστή επικοινωνία της ήταν ένα σημείωμα που άφησε στο σπίτι της στο Ράντσο Παρκ, στο οποίο ανέφερε ότι έφευγε από το σπίτι για να ψάξει τη γάτα της, σύμφωνα με την εφημερίδα «Λος Άντζελες Τάιμς».

Σε επιπλέον επιστολές, που φέρεται να έγραψε η Γκαστόν, ανέφερε ότι παρέδιδε τις υποθέσεις της στον Ρέμσεν επειδή «όλοι κυνηγούν τα χρήματά μου» και «θα διασκεδάσω λίγο στη ζωή μου και κανείς δεν θα με σταματήσει».

Τα γράμματα που άφησε πίσω δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα της Γκαστόν, δήλωσε στην αστυνομία ο ανιψιός της και μακροχρόνιος συνεργάτης της, Τζον Μίτρικ, περιγράφοντας τη γυναίκα ως «έξυπνη επιχειρηματία που έβγαλε πολλά χρήματα αγοράζοντας ακίνητα που κατασχέθηκαν λόγω φορολογικών οφειλών», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα είχαν επικυρωθεί με κλεμμένη σφραγίδα συμβολαιογράφου, ενώ οι υπογραφές της Γκαστόν ήταν πλαστές, σύμφωνα με το SFGate.

Ο Ρέμσεν, πρώην πωλητής χαλιών και υπάλληλος εταιρείας συναγερμών, εισχώρησε με δόλο στη ζωή της Γκαστόν, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εραστή της, ενώ οι δύο είχαν συζητήσει ακόμη και για γάμο πριν από το θάνατό της. Η αστυνομία ανακάλυψε ότι ο Ρέμσεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα υπάρχοντα της Γκαστόν και να αποσπάσει πάνω από 100.000 δολάρια από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Ο απατεώνας διέφυγε λίγο μετά την εξαφάνιση της Γκαστόν, αλλά η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμά του στο Δυτικό Λος Άντζελες και βρήκε διάφορα κλεμμένα αντικείμενα που ανήκαν στην ογδοντάχρονη, καθώς και τη «Μερσεντές» της στο γκαράζ.

Η αστυνομία δεν κατάσχεσε το αυτοκίνητο, καθώς δεν ήταν κλεμμένο, αλλά όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι μια μέρα αργότερα, αυτό είχε εξαφανιστεί.

Ο Ρέμσεν συνελήφθη από την αστυνομία στο Τέξας, ενώ προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα προς το Μεξικό τον Σεπτέμβριο του 1981. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι η Γκαστόν πέθανε από φυσικά αίτια μέσα στο σπίτι της και ότι έθαψε το πτώμα της στη θάλασσα. Ένας δικαστής καταδίκασε τον Ρέμσεν για φόνο δευτέρου βαθμού, αναφέροντας ότι σκότωσε τη Γκαστόν «εκ προθέσεως και με δόλο» το 1983. Παρά το γεγονός ότι η σορός της Γκαστόν δεν ταυτοποιήθηκε με βεβαιότητα, ο Ρέμσεν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Στον Ρέμσεν, 83 ετών, σήμερα έχει απορριφθεί η αίτηση αποφυλάκισης με αναστολή τέσσερις φορές από το 2016, ενώ έχουν απορριφθεί και οι εφέσεις του κατά της περαιτέρω κράτησής του, σύμφωνα με το NBC News.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:22LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζεται να κάνει στη ζωή της  

22:13NEWSBOMB

Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεση άνδρα που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2022

21:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ τον Ιούλιο

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο βιαστής και δολοφόνος της 7χρονης Αθηνάς ζητά νέα δίκη - Κατηγορεί τα ΜΜΕ για τη θανατική καταδίκη του

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: Εξετάζει τη σύλληψη Νετανιάχου εάν μεταβεί στην πόλη για τον ΟΗΕ

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις υπογραφές

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στον Καναδά: Επιχείρηση εκκένωσης κοινότητας από τον στρατό - Ο καπνός πνίγει τις ΗΠΑ

21:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Στον τελικό του Athens Open η φορμαρισμένη Σάκκαρη!

21:19ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Νεκροί δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας αγνοούμενος από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Σε αγνοούμενη 80χρονη πολυεκατομυριούχο ανήκει η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέος Γραμματέας ο Νίκος Παππάς - Εκκρεμεί μέχρι το βράδυ ο ρόλος του Παύλου Πολάκη

20:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ματαιώθηκε λόγω καταιγίδων η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν τον τελικό

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σπαρακτική ιστορία του παραμορφωμένου ρακούν στους δρόμους του Σιάτλ που έγινε viral

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Απείλησε τις ΗΠΑ με «αξέχαστο μάθημα» - Το Ιράν αναστέλλει το Μνημόνιο Κατανόησης

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο Αλβανό που φεύγει ατάραχος

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ο δήμος διπλασίασε τον φόρο στις κενές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 σπίτια

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

19:53LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: «Το αριστερό μου πόδι» - Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Σε αγνοούμενη 80χρονη πολυεκατομυριούχο ανήκει η σορός που βρέθηκε πριν από 45 χρόνια σε ρηχό τάφο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο Αλβανό που φεύγει ατάραχος

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο βιαστής και δολοφόνος της 7χρονης Αθηνάς ζητά νέα δίκη - Κατηγορεί τα ΜΜΕ για τη θανατική καταδίκη του

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

19:53LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: «Το αριστερό μου πόδι» - Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: Εξετάζει τη σύλληψη Νετανιάχου εάν μεταβεί στην πόλη για τον ΟΗΕ

19:00ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Τι συμβαίνει εάν σας τσιμπήσει κουνούπι;

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στον Καναδά: Επιχείρηση εκκένωσης κοινότητας από τον στρατό - Ο καπνός πνίγει τις ΗΠΑ

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

19:16LIFESTYLE

Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της

19:29LIFESTYLE

Κρίστοφερ Νόλαν: Ο σκηνοθέτης της Οδύσσειας δεν έχει κινητό – Πώς επικοινωνεί

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρελό φορτηγό στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ