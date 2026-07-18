Ιράν: Εκτέλεση άνδρα που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2022

Snapshot Ένας άνδρας, Αρέφ Χοσκάρ, εκτελέστηκε στο Ιράν για τη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2022.

Η θανατική ποινή εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από νομικές διαδικασίες.

Το θύμα ήταν μέλος των Μπασίτζι, παραστρατιωτικής δύναμης που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Από τις αρχές του 2026, τουλάχιστον 40 άνδρες έχουν εκτελεστεί στο Ιράν, με 18 να έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το 2025 οι εκτελέσεις στο Ιράν έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ με 1.639 περιπτώσεις, καθιστώντας τη χώρα δεύτερη παγκοσμίως σε αριθμό θανατικών ποινών μετά την Κίνα. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας εκτελέστηκε σήμερα στο Ιράν, αφού είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022.

«Η θανατική ποινή του Αρέφ Χοσκάρ, υπεύθυνου για τη δολοφονία του Σαλμάν Αμίρ-Αχμάντι, εφαρμόστηκε αφού ακολουθήθηκαν οι νομικές διαδικασίες και δόθηκε η έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η δολοφονία διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια του κινήματος που συντάραξε το Ιράν το 2022-23, με αφορμή την κράτηση και τον θάνατο της νεαρής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών με την κατηγορία ότι δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι το θύμα ήταν μέλος των Μπασίτζι, της παραστρατιωτικής δύναμης που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Mizan μετέδωσε ότι ο Χοσκάρ καταδικάστηκε σε θάνατο για «συνέργεια σε φόνο εκ προμελέτης».Οι εκτελέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί στο Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Πολλοί από τους εκτελεσθέντες είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Από τις αρχές του 2026, τουλάχιστον 40 άνδρες έχουν εκτελεστεί στο Ιράν και οι 18 από αυτούς συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ στις 15 Ιουνίου.

Πέρυσι, οι εκτελέσεις έφτασαν τις 1.639, αριθμός ρεκόρ από το 1989, υποστήριξαν πρόσφατα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Iran Human Rights, ου εδρεύει στη Νορβηγία και «Μαζί κατά της θανατικής ποινής» (ECPM). Σύμφωνα δε με τη Διεθνή Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα που επιβάλλει τις περισσότερες θανατικές ποινές, μετά την Κίνα.