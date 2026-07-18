Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν για τις υπογραφές
Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
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Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.
Ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός θα περάσει αύριο το πρωί τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έπειτα θα κατευθυνθεί στο Κορωπί για τα εργομετρικά.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο ο 27χρονος στόπερ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει στη Σαμσούνσπορ κάτι περισσότερο από 5,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του Ολλανδού αμυντικού, με τον Γιάννη Αλαφούζο να κάνει υπέρβαση για να τον ντύσει στα «πράσινα».
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