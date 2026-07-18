ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέος Γραμματέας ο Νίκος Παππάς - Εκκρεμεί μέχρι το βράδυ ο ρόλος του Παύλου Πολάκη

«Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών» δήλωσε ο Νίκος Παππάς

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέος Γραμματέας ο Νίκος Παππάς - Εκκρεμεί μέχρι το βράδυ ο ρόλος του Παύλου Πολάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Νίκος Παππάς εκλέχτηκε νέος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νατάσα Γκαρά ανέλαβε Αναπληρώτρια Γραμματέας και ο Γιάννης Μπουλέκος Γραμματέας Οργανωτικού.
  • Ο ρόλος του Παύλου Πολάκη παραμένει αδιευκρίνιστος και αναμένεται να αποφασιστεί απόψε στην Πολιτική Γραμματεία.
  • Εγκρίθηκαν νέα μέλη στην Πολιτική Γραμματεία, αντικαθιστώντας παραιτηθέντα μέλη.
  • Ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών και τόνισε την ανάγκη για ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση του κόμματος.
  • Η Πολιτική Γραμματεία θα καθορίσει επίσης τους εκπροσώπους Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με πιθανή επιλογή τον Δημήτρη Μελίδη και αναπληρωτή τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαμε δημοσιεύσει νωρίτερα, νέος Γραμματέας της ΚΕ εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της ΚΕ η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει αυτή την ώρα, αμέσως μετά την ΚΕ, προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις για τις χρεώσεις των μελών της ΠΓ που θα συμμετέχουν στην επιτροπή εκλογικού αγώνα. Εκεί αναμένεται να καθοριστεί και ο ρόλος του Παύλου Πολάκη, ο οποίος παραμένει σε εκκρεμότητα αφού η ΚΕ δεν του ανέθεσε κάποιον ρόλο από αυτούς που είχε την αρμοδιότητα. Η αποψινή ΠΓ επίσης θα αποφασίσει τον ορισμό των εκπροσώπων Τύπου του κόμματος που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι ο Δημήτρης Μελίδης και αναπληρωτής του ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Για τον Παύλο Πολάκη υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο τίτλος του θα είναι αυτός του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, ο οποίος υπάγεται στην εκλογική επιτροπή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι βέβαιο μέχρι να επικυρωθεί από την ΠΓ απόψε το βράδυ.

Παράλληλα εγκρίθηκαν τα νέα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. που αντικαθιστούν τα μέλη που είχαν παραιτηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:

  • ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ
  • ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
  • ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
  • ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  • ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ
  • ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
  • ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗ
  • ΣΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
  • ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
  • ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
  • ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
  • ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ
  • ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ

Παππάς: «Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών»

Ο νέος Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς σε δήλωσή του αμέσως μετά τη συνεδρίαση, τόνισε ότι «έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια».

«Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε, συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη. Για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη», τόνισε ο κ. Παππάς.

«Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη», κατέληξε ο κ. Παππάς.

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