Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Εν αναμονή των ψηφοφοριών στην Κεντρική Επιτροπή

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Οι μαζικές ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν την ΚΕ στην ανάγκη να λάβει αποφάσεις με βάση τη νέα εσωκομματική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΚΕ αναμένεται να εκλέξει στη θέση του Γραμματέα τον Νίκο Παππά και στη θέση της Αναπληρώτριας Γραμματέα η Νατάσα Γκαρά.

Γραμματέας Οργανωτικού αναλαμβάνει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Γιάννης Μπουλέκος, ενώ τη θέση του εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μελλίδης, μέχρι πρότινος αναπληρωτής της ίδιας θέσης. Την τωρινή του θέση φαίνεται να αναλαμβάνει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Η ΚΕ αναμένεται να αποφασίσει επίσης και τον σχηματισμό επιτροπής εκλογικού αγώνα που θα αποτελείται από 9 μέλη. Οι αρχικές πληροφορίες όμως, που ήθελαν τον Παύλο Πολάκη να αναλαμβάνει την προεδρία αυτού του οργάνου φαίνεται να ανατρέπονται και τελικά ο κ. Πολάκης να αναλαμβάνει τη νεοπαγή θέση του Επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού.

Εκτός όλων αυτών, η ΚΕ θα κληθεί και να ψηφίσει επί των αντικαταστάσεων των μελών της ΠΓ που παραιτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Έχει ήδη διατυπωθεί μια πρόταση υποψηφίων, ωστόσο όλα τα μέλη της ΚΕ είχαν την ευκαιρία να προτείνουν άλλα ή και να αυτοπροταθούν.

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