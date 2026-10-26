Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

Snapshot Στο Σεντ Ανς της Αγγλίας θάβουν χριστουγεννιάτικα δέντρα στην άμμο για την προστασία των ακτών από καταιγίδες και διάβρωση.

Η μέθοδος αυτή βοηθά στη συγκράτηση της άμμου και στον σχηματισμό νέων αμμοθινών μέσω της παγίδευσης κόκκων άμμου στα κλαδιά των δέντρων.

Περισσότερα από 2.000 δέντρα τοποθετήθηκαν με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των αμμοθινών και την προστασία κατοικιών.

Από το 2013, οι αμμοθίνες έχουν επεκταθεί έως και 90 μέτρα σε επιλεγμένες περιοχές, προστατεύοντας σχεδόν 500 κατοικίες από διάβρωση και πλημμύρες.

Το πρόγραμμα προωθεί επίσης τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με την απομάκρυνση εισβλητικών ειδών και την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης. Snapshot powered by AI

Το να θάβει κανείς χριστουγεννιάτικα δέντρα στην άμμο μπορεί να φαίνεται παράξενο, όμως αυτή είναι η λύση που βρήκαν σε μια πόλη της Αγγλίας για να προστατεύσουν τις ακτές από τις καταιγίδες και να αντιμετωπίσουν τη διάβρωση. Στο Σεντ Ανς, στην κομητεία του Λάνκασαϊρ, χιλιάδες πεύκα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αποκτούν μια δεύτερη ζωή στις παραλίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που έχει στόχο την αποκατάσταση των αμμοθινών και την ενίσχυση της φυσικής προστασίας των κατοικημένων περιοχών κοντά στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Meteored, η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια και έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα.

Αντί να καταλήγουν στα απορρίμματα μετά τα Χριστούγεννα, τα φυσικά δέντρα συλλέγονται και μεταφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία της παραλίας, όπου θάβονται μερικώς στην άμμο.

Στόχος είναι τα κλαδιά των πεύκων να εμποδίζουν την κίνηση των κόκκων άμμου που μεταφέρει ο άνεμος, επιτρέποντάς τους να συγκεντρώνονται και να συμβάλλουν στον σχηματισμό νέων αμμοθινών.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Η διαδικασία ξεκινά με το άνοιγμα μικρών αυλακιών στην άμμο, μέσα στα οποία τοποθετούνται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οι κορμοί θάβονται μερικώς, ενώ τα κλαδιά παραμένουν εκτεθειμένα.

Όταν φυσάει ο άνεμος, οι κόκκοι της άμμου συναντούν τα κλαδιά και παγιδεύονται γύρω τους. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση της άμμου οδηγεί στον σχηματισμό μικρών λόφων, οι οποίοι μπορούν σταδιακά να εξελιχθούν σε νέες αμμοθίνες.

Σύμφωνα με το Meteored, τα δέντρα τοποθετούνται σε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία, καθώς οι παλίρροιες θα μπορούσαν να τα παρασύρουν αν βρίσκονταν πολύ κοντά στο νερό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση ξύλινων φραγμάτων και τη φύτευση φυτών που ευδοκιμούν στις αμμοθίνες, όπως τα αμμόφιλα αγρωστώδη. Οι ρίζες τους βοηθούν στη συγκράτηση της άμμου και στη σταθεροποίηση του εδάφους.

Περισσότερα από 2.000 δέντρα θάφτηκαν στην άμμο με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος αποκατάστασης των αμμοθινών του Φάιλντ, το οποίο υλοποιείται με τη συμμετοχή του οργανισμού Lancashire Wildlife Trust, του Δήμου Φάιλντ και του Δήμου Μπλάκπουλ, ενώ χρηματοδοτείται και από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αγγλίας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποκατάσταση ενός συστήματος αμμοθινών που έχει χάσει περίπου το 80% της έκτασής του τα τελευταία 150 χρόνια, εξαιτίας παραγόντων όπως η αστικοποίηση και η παράκτια διάβρωση.

Σε μία από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σεντ Ανς, περισσότεροι από 250 εθελοντές κατάφεραν να τοποθετήσουν πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Έως το 2026, περίπου 650 εθελοντές είχαν συμμετάσχει στην τοποθέτηση περίπου 2.000 δέντρων κατά μήκος τριών χιλιομέτρων ακτογραμμής, αποδεικνύοντας την έκταση που έχει λάβει η πρωτοβουλία.

Οι αμμοθίνες έχουν επεκταθεί έως και 90 μέτρα και προστατεύουν εκατοντάδες κατοικίες

Τα αποτελέσματα του προγράμματος δείχνουν ότι ορισμένα τμήματα της ακτής έχουν ανακτήσει από 60 έως 90 μέτρα μήκους από το 2013.

Σε ορισμένα σημεία της παραλίας Νορθ Μπιτς, η επέκταση των αμμοθινών έχει φτάσει τα 80 μέτρα. Οι υπεύθυνοι διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν επιμέρους περιοχές και όχι το σύνολο της παραλίας.

Η αποκατάσταση έχει σημαντικές συνέπειες και για την ασφάλεια των κατοίκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αμμοθίνες συμβάλλουν σήμερα στην προστασία 493 κατοικιών από την παράκτια διάβρωση και άλλων οκτώ από τις πλημμύρες.

Παράλληλα, περίπου 400 ακόμη κατοικίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πρόσθετη προστασία μέσω μελλοντικών παρεμβάσεων που βρίσκονται στον σχεδιασμό.

Μια φυσική λύση που προστατεύει και τη βιοποικιλότητα

Εκτός από τη λειτουργία τους ως φυσικού φράγματος απέναντι στην προέλαση της θάλασσας, οι αμμοθίνες συμβάλλουν στη διατήρηση των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300 είδη φυτών, καθώς και πολλά είδη πουλιών και ασπόνδυλων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική βιοποικιλότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών ειδών, καθώς και την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τα είδη που ζουν στην περιοχή.

Έτσι, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που διαφορετικά θα κατέληγε στα απορρίμματα μετατρέπεται σε εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας, αποδεικνύοντας πώς η επαναχρησιμοποίηση φυσικών υλικών μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης.