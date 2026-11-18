Snapshot Στην Ελλάδα, το 14,9% του πληθυσμού αντιμετωπίζει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (6,3%).

Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ σε σοβαρή στέρηση, μετά τη Ρουμανία (16,8%) και τη Βουλγαρία (15%).

Υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, με τις περιοχές Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησο να εμφανίζουν ποσοστά στέρησης έως 27,2%.

Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πιο ευάλωτες ομάδες στην ΕΕ, με μεγαλύτερα ποσοστά σοβαρής στέρησης σε σχέση με τους άνδρες και τους ενήλικες.

Ο δείκτης σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μετρά την αδυναμία κάλυψης τουλάχιστον επτά από 13 βασικές ανάγκες λόγω οικονομικών δυσκολιών. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα στον δείκτη σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης, καθώς σχεδόν ένας στους επτά κατοίκους της χώρας δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη χειρότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει σοβαρή στέρηση στη χώρα μας διαμορφώνεται στο 14,9%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 6,3%. Με άλλα λόγια, η επίδοση της Ελλάδας είναι υπερδιπλάσια από εκείνη της Ευρώπης συνολικά, αποτυπώνοντας τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά τμήματα του πληθυσμού.

Ακόμη υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ρουμανία, με 16,8%, και η Βουλγαρία, με 15%. Μάλιστα, αυτές οι τρεις χώρες είναι οι μοναδικές στην ΕΕ όπου η σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ξεπερνά το 10%.

Στον αντίποδα, η καλύτερη εικόνα καταγράφεται στη Σλοβενία, όπου μόλις το 1,9% του πληθυσμού βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση. Ακολουθούν η Κροατία και η Πολωνία με 2%, καθώς και η Κύπρος με 2,2%.

Μεγάλες διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια

Η δυσμενής εικόνα της Ελλάδας γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν εξεταστούν ξεχωριστά οι περιφέρειες της χώρας. Οι αποκλίσεις στο εσωτερικό της επικράτειας είναι σημαντικές, με τη διαφορά ανάμεσα στην περιοχή που εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στέρησης και εκείνη με το χαμηλότερο να φτάνει τις 16,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται, μαζί με τη Ρουμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, στις χώρες της ΕΕ με τις μεγαλύτερες περιφερειακές ανισότητες. Η πιο έντονη απόκλιση εντοπίζεται στη Ρουμανία, όπου η διαφορά φτάνει τις 20,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στη Γαλλία βρίσκεται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της Ελλάδας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η περιφέρεια Sud Est της Ρουμανίας καταγράφει την αρνητική πρωτιά, καθώς το 27,2% των κατοίκων της αντιμετωπίζει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Συνολικά, στις 13 περιφέρειες της ΕΕ με τις χειρότερες επιδόσεις περιλαμβάνονται πέντε περιοχές της Ρουμανίας, τέσσερις της Βουλγαρίας, τρεις της Ελλάδας και μία της Γαλλίας.

Από ελληνικής πλευράς, στις περιφέρειες που εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συγκαταλέγονται η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος. Στις συγκεκριμένες περιοχές τα ποσοστά σοβαρής στέρησης κυμαίνονται από 16,8% έως 27,2%, γεγονός που αναδεικνύει τις μεγάλες διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.

Περισσότερο ευάλωτα τα παιδιά και οι γυναίκες

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 26,9 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν το 2025 αντιμέτωποι με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση. Το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 6,3% του πληθυσμού, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 6,4% του 2024.

Τα στοιχεία δείχνουν, παράλληλα, ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση με τους άνδρες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό σοβαρής στέρησης ανέρχεται στο 6,6% για τις γυναίκες, έναντι 6% για τους άνδρες.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται στα παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό φτάνει το 8% για τα αγόρια και το 7,7% για τα κορίτσια.

Στους ενήλικες ηλικίας 18 έως 64 ετών, ο δείκτης διαμορφώνεται συνολικά στο 6,3%. Και σε αυτή την κατηγορία οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 6,7%, ενώ για τους άνδρες περιορίζεται στο 5,9%.

Καλύτερη είναι η εικόνα για τους πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς το ποσοστό σοβαρής στέρησης υποχωρεί στο 4,9%. Ωστόσο, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα παραμένει αισθητή: στις γυναίκες φτάνει το 5,5%, ενώ στους άνδρες βρίσκεται στο 4,1%.

Τι σημαίνει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση

Ο συγκεκριμένος δείκτης της Eurostat καταγράφει τις περιπτώσεις ανθρώπων που, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών και όχι από προσωπική επιλογή, αδυνατούν να καλύψουν τουλάχιστον επτά από τις συνολικά 13 βασικές ανάγκες και δραστηριότητες που εξετάζονται.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα πρόσβασης σε όχημα για προσωπική χρήση, η σύνδεση στο διαδίκτυο, η κατοχή δύο ζευγαριών κατάλληλων παπουτσιών, αλλά και η οικονομική δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών εκτός της κατοικίας για τουλάχιστον μία εβδομάδα τον χρόνο.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες όπου το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο. Παράλληλα, οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών δείχνουν ότι η οικονομική και κοινωνική πίεση δεν κατανέμεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα.

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