Snapshot Η ακμή μετά τα 40 προκαλείται από ορμονικές μεταβολές στην περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση, με αυξημένη επίδραση ανδρογόνων που διεγείρουν τους σμηγματογόνους αδένες.

Η ακμή της εμμηνόπαυσης εμφανίζεται κυρίως στο πηγούνι, τη γνάθο και τον λαιμό, με βαθύτερα και φλεγμονώδη εξανθήματα που απαιτούν διαφορετική θεραπεία από την εφηβική.

Η αντιμετώπιση πρέπει να συνδυάζει προϊόντα που καταπολεμούν την ακμή και ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό, όπως ρετινοειδή, αζελαϊκό οξύ και νιασιναμίδη, αποφεύγοντας επιθετικές θεραπείες.

Σε επίμονες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί σπιρονολακτόνη με ιατρική παρακολούθηση, λόγω της αντιανδρογονικής της δράσης.

Η βελτίωση της ακμής απαιτεί συνέπεια και υπομονή, με χρόνο 8-12 εβδομάδων για αποτελέσματα, ενώ η φροντίδα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ώριμου και ευαίσθητου δέρματος. Snapshot powered by AI

Η εμμηνόπαυση συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στο γυναικείο σώμα, από τις εξάψεις και τις διαταραχές του ύπνου μέχρι τις μεταβολές στη διάθεση και την επιδερμίδα. Εκείνο, όμως, που πολλές γυναίκες δεν περιμένουν είναι να έρθουν ξανά αντιμέτωπες με ένα πρόβλημα που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία: την ακμή.

Τα σπυράκια που εμφανίζονται ξαφνικά μετά τα 40 ή τα 50 δεν αποτελούν απαραίτητα συνέχεια της εφηβικής ακμής. Πρόκειται συχνά για μια διαφορετική μορφή ακμής, η οποία επηρεάζεται από τις ορμονικές μεταβολές της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.

Όπως εξηγούν στο περιοδικό ELLE οι δερματολόγοι Elizabeth Hale και Suzan Obagi, η αντιμετώπιση της ακμής σε αυτή τη φάση της ζωής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η επιδερμίδα γίνεται σταδιακά πιο λεπτή, ξηρή και ευαίσθητη.

Γιατί εμφανίζεται ακμή στην εμμηνόπαυση; Η βασική αιτία εντοπίζεται στις ορμονικές διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση προς την εμμηνόπαυση.

Καθώς τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μεταβάλλονται και τελικά μειώνονται, η σχετική επίδραση των ανδρογόνων, όπως η τεστοστερόνη, γίνεται πιο αισθητή.

Αυτή η αλλαγή μπορεί να διεγείρει τους σμηγματογόνους αδένες, αυξάνοντας την παραγωγή σμήγματος και ευνοώντας την εμφάνιση φλεγμονωδών βλαβών.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ ορισμένες περιοχές του προσώπου εμφανίζουν αυξημένη λιπαρότητα, η υπόλοιπη επιδερμίδα μπορεί ταυτόχρονα να παρουσιάζει έντονη ξηρότητα.

Η Elizabeth Hale επισημαίνει ότι το εφηβικό δέρμα είναι συνήθως πιο λιπαρό και ανθεκτικό, γεγονός που του επιτρέπει να ανέχεται πιο δραστικές θεραπείες. Αντίθετα, κατά την εμμηνόπαυση, ο δερματικός φραγμός είναι συχνά πιο ευάλωτος και τα επιθετικά προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό.

Πώς διαφέρει η ακμή της εμμηνόπαυσης από την εφηβική;

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ορμονικής ακμής αυτής της περιόδου είναι τα σημεία στα οποία εμφανίζεται.

Σύμφωνα με τη Suzan Obagi, οι βλάβες εντοπίζονται συχνότερα στο πηγούνι, κατά μήκος της γνάθου και στο ανώτερο τμήμα του λαιμού.

Σε αντίθεση με τα μικρά επιφανειακά σπυράκια ή τα μαύρα στίγματα, η ακμή της εμμηνόπαυσης μπορεί να εκδηλωθεί με βαθύτερα, επώδυνα και φλεγμονώδη εξανθήματα, τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να υποχωρήσουν.

Ορισμένες γυναίκες εμφανίζουν μεγάλες, ευαίσθητες βλατίδες ή κύστεις που παραμένουν για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες.

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Μάλιστα, κατά την περιεμμηνόπαυση, όταν ο εμμηνορροϊκός κύκλος γίνεται ακανόνιστος, οι εξάρσεις ενδέχεται να εμφανίζονται χωρίς προβλέψιμο μοτίβο.

Ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας είναι ότι η ανανέωση των κυττάρων της επιδερμίδας επιβραδύνεται με την ηλικία. Έτσι, οι βλάβες μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν, αφήνοντας επίμονη ερυθρότητα ή σκουρόχρωμα σημάδια.

Ο κίνδυνος μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε γυναίκες με πιο σκούρους φωτότυπους.

Ποια συστατικά προτείνουν οι δερματολόγοι για την αντιμετώπιση της ακμής;

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται σε μια σημαντική αρχή: η αντιμετώπιση των εξανθημάτων δεν πρέπει να επιδεινώνει την ξηρότητα και την ευαισθησία του δέρματος.

Οι ειδικοί προτείνουν προϊόντα που καταπολεμούν την ακμή, αλλά παράλληλα ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό.

Ρετινοειδή

Τα ρετινοειδή αποτελούν μία από τις βασικές επιλογές για την αντιμετώπιση της ακμής, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση καθαρών πόρων και στη ρύθμιση της κυτταρικής ανανέωσης.

Παράλληλα, ορισμένα ρετινοειδή μπορούν να βελτιώσουν την υφή της επιδερμίδας και να περιορίσουν την εμφάνιση λεπτών γραμμών.

Η Hale συμβουλεύει να ξεκινά η εφαρμογή σταδιακά, λίγες νύχτες την εβδομάδα, με παράλληλη χρήση ενυδατικής κρέμας, ώστε να περιορίζονται η ξηρότητα και οι ερεθισμοί.

Αζελαϊκό οξύ

Το αζελαϊκό οξύ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των φλεγμονωδών βλαβών, αλλά και στην αντιμετώπιση των σκούρων σημαδιών που αφήνουν τα σπυράκια.

Είναι επίσης συχνά καλά ανεκτό από ευαίσθητες επιδερμίδες, ακόμη και από άτομα με τάση για ροδόχρου ακμή.

Νιασιναμίδη

Η νιασιναμίδη αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο συστατικό για το ώριμο δέρμα, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση του δερματικού φραγμού, στην καταπράυνση της ερυθρότητας και στη βελτίωση του ανομοιόμορφου χρωματικού τόνου.

Σαλικυλικό οξύ και υπεροξείδιο του βενζοϋλίου

Και τα δύο συστατικά χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση της ακμής, ωστόσο απαιτείται προσοχή.

Επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν ξηρότητα ή ερεθισμό, η Hale προτείνει περιορισμένη χρήση, κυρίως τοπικά στα σημεία όπου εμφανίζονται οι βλάβες ή σε προϊόντα καθαρισμού που ξεπλένονται.

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Πότε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή;

Σε περιπτώσεις επίμονης ή έντονης ορμονικής ακμής, η καθημερινή περιποίηση ενδέχεται να μην αρκεί.

Η Suzan Obagi εξηγεί ότι συζητά συχνά με τις ασθενείς της τη δυνατότητα χορήγησης σπιρονολακτόνης, ενός φαρμάκου με αντιανδρογονική δράση.

Η ουσία χρησιμοποιείται επίσης ως διουρητικό και αντιυπερτασικό, αλλά σε κατάλληλες δόσεις μπορεί να περιορίσει την επίδραση των ανδρογόνων στους σμηγματογόνους αδένες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειώσει τις ορμονικές εξάρσεις ακμής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αξιοποιείται και για την αντιμετώπιση της γυναικείας τριχόπτωσης.

Η σπιρονολακτόνη, ωστόσο, χορηγείται αποκλειστικά κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης, καθώς δεν είναι κατάλληλη για όλες τις γυναίκες και μπορεί να απαιτεί παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της νεφρικής λειτουργίας και των επιπέδων καλίου.

Μπορεί η διατροφή να επηρεάσει την ακμή στην εμμηνόπαυση;

Παρότι οι ορμονικές αλλαγές αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα, η διατροφή ενδέχεται να επηρεάζει την ένταση των εξάρσεων σε ορισμένα άτομα.

Η Elizabeth Hale αναφέρει ότι μελέτες έχουν συσχετίσει την κατανάλωση τροφών υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιαίτερα του αποβουτυρωμένου γάλακτος, με την εμφάνιση ακμής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες χρειάζεται να αποκλείσουν συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων.

Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα, πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και με περιορισμένη κατανάλωση επεξεργασμένων σακχάρων, μπορεί να συμβάλει στη συνολική υγεία του δέρματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα συμπληρώματα πρωτεΐνης ορού γάλακτος, γνωστής ως whey protein.

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Παρότι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι σημαντική για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την εμμηνόπαυση, ορισμένες παρατηρήσεις έχουν συνδέσει τα συγκεκριμένα συμπληρώματα με εξάρσεις ακμής σε ευαίσθητα άτομα.

Οι γυναίκες που διαπιστώνουν ότι τα σπυράκια εμφανίστηκαν μετά την έναρξη ενός συμπληρώματος μπορούν να συζητήσουν με τον γιατρό τους το ενδεχόμενο συσχέτισης.

Πώς συνδυάζεται η θεραπεία της ακμής με την αντιγηραντική περιποίηση;

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά τη δυνατότητα ταυτόχρονης αντιμετώπισης της ακμής και των σημαδιών γήρανσης.

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλειφθεί η υπάρχουσα ρουτίνα αντιγήρανσης. Χρειάζεται, όμως, να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της επιδερμίδας.

Συστατικά όπως τα ρετινοειδή, η νιασιναμίδη, τα αντιοξειδωτικά και το αζελαϊκό οξύ μπορούν να προσφέρουν οφέλη και στους δύο τομείς.

Αντίθετα, η ταυτόχρονη χρήση πολλών ισχυρών δραστικών συστατικών μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό ερεθισμό.

Οι ειδικοί συνιστούν ήπιο καθαρισμό, ενυδατικό ορό όπου χρειάζεται, ελαφριά μη φαγεσωρογόνο ενυδατική κρέμα και καθημερινή αντηλιακή προστασία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή προϊόντων με πολύ βαριά υφή, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τις περιοχές με τάση για ακμή.

Ο ρόλος του ύπνου, του στρες και της ορμονοθεραπείας

Οι διαταραχές του ύπνου και το αυξημένο στρες, που συχνά συνοδεύουν την εμμηνόπαυση, ενδέχεται να επιδεινώσουν την ακμή.

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου, ενώ το παρατεταμένο στρες μπορεί να επιβαρύνει τις φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις.

Επιπλέον, αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή, όπως η διακοπή αντισυλληπτικών ή η έναρξη ορμονικής θεραπείας, ενδέχεται να επηρεάσουν την εμφάνιση εξανθημάτων.

Η Obagi σημειώνει ότι σε επιλεγμένες περιπτώσεις η ορμονική θεραπεία της εμμηνόπαυσης μπορεί να βελτιώσει την ακμή. Ωστόσο, δεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία αποκλειστικά για την ακμή και η απόφαση χορήγησής της πρέπει να βασίζεται στη συνολική κλινική εικόνα, στα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και στους εξατομικευμένους κινδύνους.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να υποχωρήσει η ακμή;

Η συνέπεια στην περιποίηση και η υπομονή είναι καθοριστικές.

Οι περισσότερες θεραπείες ακμής χρειάζονται περίπου 8 έως 12 εβδομάδες για να παρουσιάσουν ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ στο ώριμο δέρμα η βελτίωση μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι βαθιές φλεγμονώδεις βλάβες μπορούν να αφήσουν ουλές και επίμονα σημάδια.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι η ακμή της εμμηνόπαυσης μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αρκεί η θεραπεία να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ώριμης επιδερμίδας.

Άλλωστε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εξαφανιστούν τα σπυράκια, αλλά να διατηρηθεί το δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και ανθεκτικό σε μια περίοδο σημαντικών ορμονικών αλλαγών.

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