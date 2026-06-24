Ακμή: 10 συνήθειες στη φροντίδα δέρματος που επιδεινώνουν τα σπυράκια

Οι δερματολόγοι λένε ότι αυτές οι συνήθειες κάνουν την ακμή πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση.

Newsbomb

Ακμή: 10 συνήθειες στη φροντίδα δέρματος που επιδεινώνουν τα σπυράκια
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η ακμή δεν είναι σημάδι ότι το δέρμα σας είναι «βρώμικο». Αναπτύσσεται όταν οι πόροι φράσσονται με φυσικό έλαιο (σμήγμα), νεκρά δερματικά κύτταρα και φλεγμονή, και μπορεί να εμφανιστεί ως λευκά ή μαύρα στίγματα, σπυράκια, οζίδια ή επώδυνες βλάβες που μοιάζουν με κύστεις.

Αλλά και οι συνήθειες φροντίδας του δέρματος μπορούν να επιδεινώσουν την ακμή. Οι δερματολόγοι συχνά επικεντρώνονται στην μείωση του ερεθισμού, στην αποφυγή των φραγμένων πόρων και στο να δίνουν στη θεραπεία της ακμής αρκετό χρόνο, για να δράσει.

Οι 10 συνήθειες ακμής που οι δερματολόγοι λένε να σταματήσετε:

1. Πολύ συχνή αλλαγή των θεραπειών ακμής

Η δοκιμή ενός νέου, διαφορετικού προϊόντος κάθε εβδομάδα μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να προκαλέσει περισσότερα σπυράκια. Μια θεραπεία ακμής συνήθως χρειάζεται 6-8 εβδομάδες για να δείξει βελτίωση, ενώ μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μπορεί να διαρκέσει 3 έως 4 μήνες.

2. Χρήση φαρμάκων για την ακμή μόνο ως τοπική θεραπεία

Ορισμένες θεραπείες λειτουργούν καλύτερα όταν εφαρμόζονται ως λεπτή στρώση στην περιοχή με τάση ακμής, όχι μόνο σε ορατά σπυράκια. Αυτό βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού νέων φραγμένων πόρων.

3. Χρήση προϊόντων που φράζουν τους πόρους

Το έντονο μακιγιάζ, η περιποίηση του λιπαρού δέρματος ή ορισμένα προϊόντα μαλλιών μπορούν να επιδεινώσουν την ακμή. Επιλέξτε προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «μη φαγεσωρογόνο», «χωρίς λάδι» ή «δεν φράζει τους πόρους», ειδικά για ενυδατικές κρέμες, αντηλιακά, μακιγιάζ και προϊόντα μαλλιών.

4. Κοινόχρηστα αξεσουάρ μακιγιάζ και πινέλα

Η ακμή από μόνη της δεν είναι μεταδοτική, αλλά η κοινή χρήση αξεσουάρ μακιγιάζ (βουρτσάκι, πινέλα κλπ.) μπορεί να μεταφέρει λάδι, νεκρά κύτταρα του δέρματος και βακτήρια στα προϊόντα. Κρατήστε το μακιγιάζ, τα πινέλα και τα σφουγγαράκια για αποκλειστικά προσωπική σας χρήση και καθαρίζετέ τα τακτικά.

5. Ύπνος με μακιγιάζ

Ακόμα και το μη φαγεσωρογόνο μακιγιάζ μπορεί να φράξει ή να ερεθίσει το δέρμα αν αφεθεί όλη τη νύχτα. Αφαιρέστε το μακιγιάζ πριν τον ύπνο, ιδανικά με ένα απαλό καθαριστικό που δεν αφήνει το δέρμα σφιχτό ή στεγνό.

6. Πολύ συχνό πλύσιμο του προσώπου

Το υπερβολικό πλύσιμο κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να ερεθίσει το δέρμα με τάση ακμής. Οι δερματολογικές οδηγίες γενικά υποστηρίζουν το πλύσιμο δύο φορές την ημέρα και ξανά μετά από έντονη εφίδρωση, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.

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7. Αφυδάτωση του δέρματος

Τονωτικά με βάση το αλκοόλ, σκληρά στυπτικά και η υπερβολική χρήση προϊόντων για την ακμή μπορούν να βλάψουν τον δερματικό φραγμό. Το ξηρό, ερεθισμένο δέρμα μπορεί να κάνει την ακμή πιο δύσκολη και μπορεί να οδηγήσει πολλούς να διακόψουν τη θεραπεία πρόωρα.

Εφαρμόστε φάρμακα για την ακμή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και προσθέστε μια μη φαγεσωρογόνο ενυδατική κρέμα εάν το δέρμα σας είναι ξηρό.

8. Τρίψιμο του δέρματος

Τα τρίψιμο, τα τραχιά πανάκια και ο έντονος καθαρισμός δεν «καθαρίζουν» την ακμή. Μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα και να κάνουν τα σπυράκια να φαίνονται χειρότερα. Χρησιμοποιήστε τις άκρες των δακτύλων σας, ένα απαλό καθαριστικό και ζεστό -όχι καυτό- νερό.

9. Τρίψιμο του ιδρώτα κατά τη διάρκεια της προπόνησης

Ο ιδρώτας μπορεί να ερεθίσει το δέρμα, αλλά το τραχύ τρίψιμο προσθέτει τριβή. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ταμπονάρετε απαλά τον ιδρώτα με μια καθαρή πετσέτα και στη συνέχεια πλύνετε τις περιοχές που είναι επιρρεπείς στην ακμή μετά από έντονη εφίδρωση.

10. Σπάσιμο ή στύψιμο των σπυριών

Το στύψιμο μπορεί να ωθήσει το λάδι, τα βακτήρια και το νεκρό δέρμα βαθύτερα στην επιδερμίδα, αυξάνοντας τη φλεγμονή, τον πόνο και τον κίνδυνο ουλών. Εάν η ακμή είναι βαθιά, επώδυνη ή αφήνει σημάδια, ένας δερματολόγος μπορεί να προσφέρει ισχυρότερες επιλογές θεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η διατροφή να επιδεινώσει την ακμή;

Για ορισμένα άτομα, τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη ή ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορεί να συνδέονται με εξάρσεις ακμής, αλλά οι αιτίες ποικίλλουν. Οι συνήθειες φροντίδας του δέρματος είναι μόνο ένα μέρος του ελέγχου της ακμής.

Μπορεί το αντηλιακό να επιδεινώσει την ακμή;

Μπορεί εάν είναι λιπαρό και φράζει τους πόρους. Σε δέρμα με τάση ακμής θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντηλιακό με την ένδειξη «μη φαγεσωρογόνο».

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω πριν δοκιμάσω μια νέα θεραπεία ακμής;

Οι περισσότερες θεραπείες ακμής χρειάζονται τουλάχιστον 6 έως 8 εβδομάδες για να δείξουν βελτίωση, εκτός εάν προκαλούν σοβαρό ερεθισμό ή αλλεργική αντίδραση.

Συμπέρασμα

Η βέλτιστη ρουτίνα για την ακμή είναι συνήθως απλούστερη απ’ ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι: απαλό καθάρισμα, μη φαγεσωρογόνα προϊόντα, συνεπής θεραπεία, ενυδατική κρέμα όταν χρειάζεται και όχι σπάσιμο στα σπυράκια.

Η ακμή δεν υποχωρεί από την μια μέρα στην άλλη, αλλά η αποφυγή ερεθισμών και φραγμένων πόρων δίνει στη θεραπεία καλύτερες πιθανότητες να λειτουργήσει.

Πηγές:
aad.org
nih.gov
mayoclinic.org
nhs.uk

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