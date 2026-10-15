ΑΚΜΗ: Οκτώ στους δέκα αποφοίτους τεχνικών επαγγελμάτων εργάζονται – Το 88% δηλώνει ικανοποιημένο

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι το πρώτο ζητούμενο μετά τις σπουδές. Δεν είναι, όμως, το μοναδικό. Εξίσου σημαντικό είναι η δουλειά να συνδέεται με όσα έμαθε κανείς και να του προσφέρει ικανοποίηση.

Σε αυτά τα τρία πεδία —απασχόληση, συνάφεια σπουδών και εργασίας, επαγγελματική ικανοποίηση— τα στοιχεία της έρευνας της MRB για τους αποφοίτους τεχνικών επαγγελμάτων της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δίνουν μια σαφή εικόνα: το 82% εργάζεται ήδη, το 84% των εργαζομένων απασχολείται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του και το 88% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τη δουλειά του.

Το συμπέρασμα για τους συγκεκριμένους αποφοίτους είναι ουσιαστικό: η τεχνική εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική διαδρομή σπουδών, αλλά μια επιλογή που συνδέεται με γρήγορη είσοδο στην αγορά εργασίας και αξιοποίηση της γνώσης στην πράξη.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τον γενικό διευθυντή της MRB, Δημήτρη Μαύρο, στην εκδήλωση «Η επαγγελματική εκπαίδευση δουλεύει — Τι λένε τα στοιχεία. Τι λέει η αγορά», στο αμφιθέατρο «Οδυσσέας Ελύτης» της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, στην οδό Κοδριγκτώνος, στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η μετάβαση από την κατάρτιση στην απασχόληση, ο ρόλος της πρακτικής άσκησης και η θέση των τεχνικών ειδικοτήτων σε μια αγορά που μετασχηματίζεται από τις νέες τεχνολογίες.

Οκτώ στους δέκα εργάζονται ήδη

Σύμφωνα με την έρευνα, το 82% των αποφοίτων τεχνικών επαγγελμάτων εργάζεται ήδη, ενώ το 7% αναζητεί εργασία. Το υπόλοιπο 11% πραγματοποιεί πρακτική άσκηση, συνεχίζει τις σπουδές του, εκπληρώνει στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εντάσσεται σε άλλη κατηγορία.

Μεταξύ όσων μπορούν και θέλουν να εργαστούν, το ποσοστό απασχόλησης φτάνει το 91%. Πρόκειται για διαφορετική βάση υπολογισμού από το σύνολο των αποφοίτων, καθώς εξαιρούνται όσοι δεν είναι διαθέσιμοι ή δεν αναζητούν εργασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ταχύτητα εισόδου στην επαγγελματική ζωή. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μαύρος, το 91% των εργαζόμενων αποφοίτων είχε βρει δουλειά μέσα σε έξι μήνες από την αποφοίτηση. Παράλληλα, το 84% όσων εργάζονται απασχολείται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση που δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση οποιασδήποτε θέσης εργασίας. Για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων αποφοίτων, η επαγγελματική δραστηριότητα συνδέεται με την ειδικότητα στην οποία εκπαιδεύτηκαν.

Η πρακτική άσκηση γίνεται πρόταση εργασίας

Η πρακτική άσκηση αναδεικνύεται σε καθοριστικό στάδιο αυτής της διαδρομής. Δύο στους τρεις αποφοίτους τεχνικών επαγγελμάτων που πραγματοποίησαν πρακτική έλαβαν πρόταση εργασίας από την επιχείρηση στην οποία εκπαιδεύτηκαν.

Ο Δημήτρης Μαύρος στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το εύρημα, επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική εικόνα ενός νέου αρχίζει να διαμορφώνεται πριν από την πρώτη επίσημη συνέντευξη πρόσληψης.

«Το καλό μας εαυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε ούτε καν στο interview. Είναι όταν πάμε για την πρακτική. Εκεί παίζονται όλα τα λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους σπουδαστές, έδωσε έμφαση στην πρωτοβουλία, στην παρατηρητικότητα και στη διάθεση για μάθηση. Όπως σημείωσε, οι τεχνικές ειδικότητες εξελίσσονται διαρκώς, με νέα υλικά, εργαλεία και τεχνολογίες, γεγονός που καθιστά τη συνεχή ενημέρωση αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής επάρκειας. Το μήνυμά του ήταν ότι η πρακτική δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική υποχρέωση, αλλά μια ευκαιρία να αποδείξει ο νέος επαγγελματίας τις γνώσεις, τη συνέπεια και την προθυμία του να εξελιχθεί.

Το 88% που ξεχωρίζει από την έρευνα

Περισσότερο από κάθε άλλο εύρημα, ο γενικός διευθυντής της MRB επέμεινε στην ικανοποίηση των εργαζόμενων αποφοίτων από τη δουλειά τους.

Το 88% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από την τρέχουσα εργασία του. Αναλυτικά, το 46,5% απαντά «πολύ» και το 41,5% «αρκετά». Μέτρια ικανοποίηση εκφράζει το 10%, ενώ οι απαντήσεις «λίγο» και «καθόλου» συγκεντρώνουν από 1%.

Μεταξύ όσων εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους, μάλιστα, το ποσοστό ικανοποίησης ανεβαίνει στο 95%. «Αν θέλετε να κρατήσετε όλη την έρευνα, κρατήστε αυτό», υπογράμμισε ο κ. Μαύρος.

Η έμφαση που έδωσε ήταν σαφής: η επιτυχία μιας εκπαιδευτικής επιλογής δεν εξαντλείται στο αν ο απόφοιτος βρήκε εργασία. Περιλαμβάνει και το κατά πόσο αισθάνεται ικανοποιημένος από την επαγγελματική του καθημερινότητα και από την επιλογή που έκανε.

Η τεχνική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή

Στην τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Μαύρος αμφισβήτησε την αντίληψη που τοποθετεί τις τεχνικές σπουδές χαμηλότερα στην κλίμακα των εκπαιδευτικών επιλογών. Αναφέρθηκε στην παραδοσιακή προτίμηση πολλών οικογενειών για πανεπιστημιακές διαδρομές, αντιπαραβάλλοντας τα ευρήματα για την απασχόληση και την επαγγελματική ικανοποίηση των συγκεκριμένων αποφοίτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της τεκμηριωμένης τεχνικής γνώσης και της υπεύθυνης άσκησης του επαγγέλματος. Το ζητούμενο, όπως ανέδειξε, δεν είναι απλώς η εμπειρική εξοικείωση με μια εργασία, αλλά η κατάρτιση που επιτρέπει στον επαγγελματία να παρέχει ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες.

Στον πυρήνα της παρέμβασής του βρέθηκε η ανάγκη οι ίδιοι οι νέοι τεχνικοί να αναγνωρίζουν την αξία της δουλειάς τους, χωρίς να υποτιμούν ούτε τις γνώσεις τους ούτε τον ρόλο τους στην οικονομία και στην καθημερινότητα.

Τεχνητή νοημοσύνη: Εξοικείωση, όχι αποστασιοποίηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαύρος και στην τεχνητή νοημοσύνη, εκτιμώντας ότι τα επαγγέλματα που απαιτούν φυσικό χειρισμό αντικειμένων και πρακτική παρέμβαση είναι περισσότερο ανθεκτικά στην αντικατάσταση.

Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από προτροπή αποστασιοποίησης από την τεχνολογία. Αντίθετα, κάλεσε τους σπουδαστές να γνωρίσουν τα νέα εργαλεία και να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησής τους στη δική τους επαγγελματική καθημερινότητα.

«Ενημερωθείτε για το AI. Θα βρείτε λύσεις και για τα δικά σας επαγγέλματα εκεί μέσα», σημείωσε.

Η προσέγγισή του συνέδεσε την αξία των πρακτικών δεξιοτήτων με την ανάγκη διαρκούς ανανέωσης της γνώσης: η τεχνολογική εξέλιξη δεν αφορά μόνο τα επαγγέλματα γραφείου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, οργανώνεται και παρέχει υπηρεσίες ένας τεχνικός.

Σύνδεση της κατάρτισης με τις επιχειρήσεις

Στον χαιρετισμό του, ο ιδρυτής της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη η επαγγελματική εκπαίδευση να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία με την Toyota και στις αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του αυτοκινήτου, ως παράδειγμα της διαρκούς ανανέωσης των απαιτούμενων γνώσεων.

«Εμείς συνδέουμε την κατάρτιση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτός είναι και ο ρόλος της κατάρτισης», ανέφερε.

Όπως τόνισε, στόχος είναι οι νέοι να αποκτούν εφόδια που θα τους επιτρέψουν να βρουν μια δουλειά η οποία να τους εκπροσωπεί και να τους αρέσει, μέσα από την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε επίσης συζήτηση της CEO της Alphabet Education, Χριστίνας Παρασκευοπούλου, με τον πρόεδρο και CEO της Inchcape Hellas, Hermann Riedl. Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα της MRB πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις CATI διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών. Το συνολικό δείγμα περιλάμβανε 1.001 αποφοίτους της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ από όλους τους τομείς σπουδών, των ετών 2023, 2024 και 2025, από εννέα παραρτήματα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

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