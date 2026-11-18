Snapshot Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν εγκρίνει τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων και νιώθει τύψεις για τις εκρήξεις του.

Ο τενίστας εξηγεί ότι υπό την πίεση του αγώνα χάνει την επίγνωση των αντιδράσεών του και ξεσπάει συναισθηματικά.

Οι αντιδράσεις του δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα ούτε για τον ίδιο ούτε για την οικογένειά του.

Οι εντάσεις με τον πατέρα του συνδέονται με την πίεση του αγώνα και την προσπάθειά του για εξέλιξη ως αθλητής.

Η επαγγελματική σχέση με τον πατέρα του πέρασε κρίση, αλλά η προσωπική τους σχέση παραμένει φυσιολογική. Snapshot powered by AI

Στις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και στις εντάσεις που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς με τον πατέρα του, αναφέρθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξηγώντας τι αισθάνεται όταν βλέπει εκ των υστέρων τη συμπεριφορά του.

Ο Έλληνας τενίστας παραδέχτηκε πως δεν του αρέσει καθόλου η εικόνα που παρουσιάζει σε αυτές τις στιγμές, ενώ αποκάλυψε ότι πολλές φορές αισθάνεται τύψεις, καθώς θεωρεί πως οι εκρήξεις του δεν έχουν τίποτα θετικό ούτε για τον ίδιο ούτε για την οικογένειά του.

Ερωτηθείς για το τι βλέπει όταν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον πατέρα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε πως εκείνη την ώρα δεν έχει πάντα επίγνωση των αντιδράσεών του, καθώς βρίσκεται υπό την πίεση του αγώνα.

«Ξεσπάω γιατί δεν βλέπω εκείνη την ώρα», ανέφερε, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

«Είναι το χειρότερό μου πράγμα με το άθλημά μου, γιατί δεν μπορώ να πω ούτε ό,τι θέλω, επειδή είναι όλες οι κάμερες πάνω μου. Βασικά, όταν τα βλέπω μετά, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με το πώς έφτασα σε ένα τέτοιο σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις τύψεις που νιώθει όταν παρακολουθεί ξανά αυτές τις στιγμές: «Είναι πολλές φορές που έχω τύψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακό και για εμένα και για την οικογένειά μου και δεν έχει τίποτα το θετικό. Εύχομαι να μην είχε γίνει».

Η σχέση με τον πατέρα του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε πως οι εντάσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την πίεση που βιώνει την ώρα του αγώνα, αλλά και με την προσπάθειά του να εξελίσσεται διαρκώς ως αθλητής.

Όπως ανέφερε, πίσω από κάθε αγώνα υπάρχουν αμέτρητες ώρες προπόνησης και η επιθυμία να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, να βελτιώσει το παιχνίδι του και να αποδώσει στο επίπεδο που ο ίδιος επιθυμεί.

«Εκείνη την ώρα έχεις το άγχος των πόντων, του αγώνα, να πας λίγο πιο ψηλά, να βελτιωθείς σαν παίκτης. Κάνεις τόσες ώρες προπόνηση για να βελτιωθείς και αυτό δεν γίνεται πάντα μέσα στον αγώνα. Αυτό είναι το ζήτημα», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Παράλληλα, έκανε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην επαγγελματική συνεργασία με τον πατέρα του και στην προσωπική τους σχέση. Όπως αποκάλυψε, η επαγγελματική τους σχέση πέρασε κρίση προς το τέλος, ωστόσο η σχέση τους ως πατέρα και γιου παραμένει απολύτως φυσιολογική.

Διαβάστε επίσης