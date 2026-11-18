Snapshot Σε δασικό πάρκο της Κίνας, ένας μικρός γίββωνας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του φροντιστή του και έτρεξε προς αυτόν.

Ο γίββωνας ονομάζεται Γιουάν Γιουάν, είναι 10 ετών και αναγνώρισε τον παρατηρητή μετά από αρκετές ημέρες απουσίας.

Μόλις ο φροντιστής τον πήρε στην αγκαλιά του, ο γίββωνας τυλίχτηκε γύρω από τον λαιμό του, σε κίνηση που θύμιζε αγκαλιά μικρού παιδιού.

Η σκηνή κατέγραψε μια σπάνια στιγμή οικειότητας μεταξύ άγριου ζώου και ανθρώπου στο δασικό πάρκο Sun River στην επαρχία Γιουνάν. Snapshot powered by AI

Μια συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και ένα άγριο ζώο καταγράφηκε στο δασικό πάρκο Sun River, στην πόλη Πουέρ της επαρχίας Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Ένας παρατηρητής άγριας ζωής κάλεσε απαλά προς το εσωτερικό του δάσους και, λίγες στιγμές αργότερα, ένας μικρός γίββωνας εμφανίστηκε ανάμεσα στα δέντρα, τρέχοντας προς το μέρος του.

Μόλις ο άνδρας τον πήρε στην αγκαλιά του, το μικρό πρωτεύον τύλιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του, σε μια κίνηση που θύμιζε την αγκαλιά ενός παιδιού.

At Sun River Forest Park in Pu'er, Yunnan Province, an animal observer called softly into the woods -- and a gibbon came running from deep in the forest. Lifted into the observer's arms, the little one wrapped its arms around a neck, just as a child would. https://t.co/qgFRdJ4zkp — China Xinhua News (@XHNews) November 17, 2026

Οι εικόνες από το δασικό πάρκο της Γιουνάν αποτυπώνουν μια ασυνήθιστη στιγμή οικειότητας ανάμεσα στον μικρό γίββωνα και τον άνθρωπο που τον υποδέχθηκε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού μέσου Yunnan Net, ο γίββωνας ονομάζεται Γιουάν Γιουάν, είναι 10 ετών και αναγνώρισε τον παρατηρητή, ο οποίος είχε απουσιάσει για αρκετές ημέρες. Μόλις τον αντίκρισε, έτρεξε κοντά του και κρεμάστηκε στην αγκαλιά του, αρνούμενος να τον αφήσει.

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