Snapshot Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για τα Return Hubs στη Ρουάντα θα αποφασιστεί σύντομα, πιθανόν πριν ή μετά το Πάσχα.

Τα Return Hubs στοχεύουν στην επιστροφή παράνομων μεταναστών που απορρίπτονται τα αιτήματα ασύλου, με τη συνεργασία της Ρουάντας και την επίβλεψη διεθνών οργανισμών.

Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει αντιδράσεις από αριστερές ομάδες, ΜΚΟ και διακινητές, οι οποίοι έχουν διαφορετικούς λόγους αντίθεσης.

Η Ευρώπη θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, παρά τη διαφωνία της με τον θεσμό των Return Hubs.

Ο Πλεύρης διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου βασίζονται στο πόρισμα Τσεβά και δεν αμφισβητούν την ύπαρξη νεκρών εκτός του χώρου του Πολυτεχνείου. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Action24 αναφέρθηκε στον θεσμό των Return Hubs, των κέντρων επιστροφής μεταναστών που θα δημιουργηθούν στη Ρουάντα για παράνομους μετανάστες στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε «άπαξ και πέρασε ο Σεπτέμβριος, αν είναι μια εβδομάδα πριν ή μετά το Πάσχα, αν είναι από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα τέλη Μαΐου, δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Εγώ πιστεύω ότι θα αποφασίσει κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός αν θα είναι πριν ή μετά το Πάσχα, αλλά το χρονικό πλαίσιο έχει προσδιοριστεί»

Ειδικά για τα Return Hubs τόνισε ότι «το πρόγραμμα το καταπολεμούν τρεις κατηγορίες: Οι αριστεροί, οι ΜΚΟ και οι διακινητές ο καθένας ενδεχομένως για δικούς τους λόγους αλλά και για λόγους που συμπίπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις».

«Ενοχλούνται οι ΜΚΟ που ζουν και δραστηριοποιούνται από το μεταναστευτικό και η εμμονή της αριστερής αντιπολίτευσης που ξεκινά από κάτι λάθος. Μιλάμε για τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που απορρίπτεται το άσυλο του αλλά δεν μιλάμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Όπως εξήγησε «στο εγχείρημα συμμετέχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και την εποπτεία της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα την αναλάβει μεταξύ άλλων η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ που διαφωνεί με τα return hub. Δεν θα κάνει έκπτωση η Ευρώπη στις αρχές και αξίες αλλά θα προστατεύει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς».

Εξηγώντας τη λογική πίσω από τον νέο θεσμό, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «πολλές φορές ένα από τα μεγάλα προβλήματα του μεταναστευτικού και της παράνομης μετανάστευσης είναι οι περιπτώσεις - που δεν είναι λίγες - που φτάνουν στη χώρα και υπάρχει δυσκολία επιστροφής στη χώρα καταγωγής. Γιατί υπάρχει δυσκολία; Είτε γιατί δεν συνεργάζεται η χώρα καταγωγής είτε γιατί έχουν καταστρέψει τα έγγραφα και η γραφειοκρατία μπορεί να κρατήσει 6-7 μήνες. Όταν έχουμε απόρριψη ασύλου - και στην Ελλάδα έχουμε 15-20.000 τέτοιες αποφάσεις - συμφωνήσαμε με τη Ρουάντα να μπορούμε να τους μεταφέρουμε εκεί που θα αποκτούν νόμιμο καθεστώς και θα του δίνεται δυνατότητα με στήριξη να ενταχθούν στην κοινωνία. Αποκτάμε πολύ σημαντικό όπλο στη δυσκολία επιστροφών. Αν τους πεις ότι θα πάνε στη Ρουάντα, το 90% οικειοθελώς θα επιστρέψει στη χώρα του γιατί δεν κινδυνεύει».

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