Snapshot Η πτώση περιορίστηκε από κληματαριά που μείωσε την ένταση της πρόσκρουσης πριν το παιδί πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και αποτυπώνει την ξαφνική και σοβαρή πτώση.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Snapshot powered by AI

Παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία το παιχνίδι μιας παρέας παιδιών στην Τουρκία, όταν ένα κοριτσάκι βρέθηκε ξαφνικά στο κενό από ύψος περίπου οκτώ μέτρων, την ώρα που έπαιζε τυφλόμυγα με τις φίλες του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16.11.2026), στην περιοχή Αλαπλί της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί, έχοντας καλυμμένα τα μάτια του στο πλαίσιο του παιχνιδιού, κινήθηκε προς την άκρη του σημείου όπου έπαιζαν, προσέκρουσε στα μεταλλικά κάγκελα και τελικά έπεσε από τον τοίχο αντιστήριξης.

Η πτώση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο η μικρή στάθηκε εξαιρετικά τυχερή, καθώς αρχικά προσγειώθηκε πάνω σε κληματαριά, η οποία φαίνεται πως περιόρισε την ένταση της πρόσκρουσης, προτού καταλήξει στο έδαφος.

Η στιγμή του ατυχήματος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές και την πτώση του παιδιού από μεγάλο ύψος. Τα πλάνα προκαλούν σοκ, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το αθώο παιχνίδι μετατράπηκε σε ένα επικίνδυνο ατύχημα.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν ευτυχώς θετική. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του.