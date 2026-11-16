Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών – Πλεύρης: Δεν θα είναι κλειστή δομή

«Όποιος δικαιούται άσυλο στην ΕΕ το λαμβάνει, όποιος δεν το δικαιούται θα πρέπει να επιστρέψει. Διαφορετικά δεν έχει αξία το άσυλο» 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στη Ρουάντα κι επίσημα το πρώτο Return Hub μεταναστών – Πλεύρης: Δεν θα είναι κλειστή δομή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρουάντα θα φιλοξενήσει το πρώτο Return Hub μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ.
  • Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι το Return Hub δεν θα είναι κλειστή δομή και θα λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
  • Οι μετανάστες θα φιλοξενούνται σε ανοιχτές δομές με δυνατότητα νόμιμης παραμονής στη Ρουάντα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιστροφής, που μπορεί να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο.
  • Η Ρουάντα επιλέχθηκε λόγω της εμπειρίας της στη φιλοξενία προσφύγων και της τεχνογνωσίας στη διαχείριση αντίστοιχων δομών.
  • Τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη και στήριξη των φιλοξενούμενων, με δυνατότητα παραμονής στη Ρουάντα για όσους το επιθυμούν.
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Η Ρουάντα θα είναι η πρώτη χώρα που θα φιλοξενήσει το κέντρο υποδοχής μεταναστών σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση των υπουργών Μετανάστευσης της Ελλάδας, της Αυστρίας ,της Δανίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Όπως τονίστηκε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, οι πρώτες απελάσεις θα ξεκινήσουν το 2027.

Στη Βιέννη, έγιναν τα αποκαλυπτήρια των λεγόμενων Return Hubs: Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επεσήμανε πως η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής γνωρίζει πως πρέπει να προστατέψει τα σύνορά της, αλλά γνωρίζει πως «πρέπει να επιταχυνθούν και οι επιστροφές μεταναστών».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Πλεύρης, τόνισε πως τα Return Hubs δίνουν την ευκαιρία να επιταχυνθούν οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο, σημειώνοντας: «Όποιος δικαιούται άσυλο στην ΕΕ το λαμβάνει, όποιος δεν το δικαιούται θα πρέπει να επιστρέψει. Διαφορετικά δεν έχει αξία το άσυλο».

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο πως «δεν θα κανονίζουν τα κυκλώματα διακίνησης τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη», αλλά «η Ευρώπη είναι αυτή που πρέπει να καθορίσει οδούς νόμιμης μετανάστευσης».

«Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει νόμιμους διαδρόμους για νόμιμη μετανάστευση. Δεν μπορεί όμως να εκβιάζεται από τα κυκλώματα, τα οποία θέλουν να στέλνουν μετανάστες ακόμα και όταν δεν δικαιούνται άσυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως το Return Hub στη Ρουάντα, είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο, δεν θα είναι κλειστή δομή, αλλά «ένα θετικό αφήγημα για ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη». «Το επόμενο διάστημα που θα έχουμε το σαφή οδικό χάρτη, πιστεύουμε πως αυτή η εναλλακτική θα είναι μια κρίσιμη λύση για να αλλάξουμε τη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, η οποία έχει αποτύχει».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Ρουάντα, ευχαρίστησε τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Βενσάν Μπιρούτα, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει «σε κάποιους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία, να έχουν ένα νόμιμο καθεστώς σε μια τρίτη χώρα από τη στιγμή που δεν μπορούν να το έχουν στην Ευρώπη».

Γιατί επιλέχθηκε η Ρουάντα

Η επιλογή της αφρικανικής χώρας δεν θεωρείται τυχαία, καθώς διαθέτει ήδη εμπειρία στη φιλοξενία προσφυγικών πληθυσμών, όπως επίσης και τεχνογνωσία στη διαχείριση αντίστοιχων δομών.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού είναι ότι οι μετανάστες θα φιλοξενούνται σε ανοιχτές δομές και όχι σε εγκαταστάσεις κράτησης. Παράλληλα, θα προβλέπεται η νόμιμη παραμονή τους στη χώρα για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιστροφής, οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο.

Την οικονομική ευθύνη και τη στήριξη των φιλοξενούμενων θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη Ρουάντα, εφόσον το επιλέξουν, καθώς η χώρα παρουσιάζει αναπτυξιακή δυναμική και ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

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