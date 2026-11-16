Snapshot Ο Οδυσσέας Δήμας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και απαγόρευσης ενασχόλησης με την άρση βαρών.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, υποστηρίζοντας ότι τα σκευάσματα ήταν για προσωπική χρήση ή θεραπευτικούς λόγους.

Ισχυρίστηκε ότι οι χειρόγραφες σημειώσεις αφορούσαν χρηματικά ποσά που δόθηκαν ως χορηγία για την αγορά συμπληρωμάτων διατροφής αθλητών που είχε προπονήσει.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και οδήγησε σε κατάσχεση ουσιών και εγγράφων από το σπίτι του και γυμναστικό σύλλογο στη Γλυφάδα.

Αρνείται τη γνώση ή πρόθεση χορήγησης αναβολικών στον ανήλικο γιο του και δηλώνει συντριβή για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών. Ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή σε προμήθεια και χορήγηση αναβολικών σε αθλητές, ενώ έδωσε τη δική του εκδοχή για τα σκευάσματα και τις χειρόγραφες σημειώσεις που εντοπίστηκαν στην κατοχή του.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου το μεσημέρι και αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται και αφορούν την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το οικονομικό όφελος, καθώς και την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Τι υποστήριξε ο Οδυσσέας Δήμας

Στο απολογητικό του υπόμνημα υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στο σπίτι του προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τυχόν διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών. Όλα τα σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι μου τα κατείχα αποκλειστικά για δική μου χρήση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τα περισσότερα ήταν νόμιμα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Για όσα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της WADA, ισχυρίστηκε ότι τα είχε προμηθευτεί για θεραπευτικούς λόγους, καθώς αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το 20% των κατασχεθέντων σκευασμάτων αφορούσε απαγορευμένες ουσίες για προσωπική του χρήση, ενώ το υπόλοιπο 80% ήταν νόμιμα φάρμακα που δεν διέθεταν άδεια από τον ΕΟΦ.

Εξηγήσεις έδωσε και για τις χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του και στις οποίες καταγράφονται χρηματικά ποσά από 80 έως 700 ευρώ, καθώς και ονόματα αθλητών. Ο Οδυσσέας Δήμας αρνήθηκε ότι πρόκειται για καταγραφές αγοραπωλησίας συμπληρωμάτων διατροφής, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά αφορούσαν χορηγία φίλου του αθλήματος για την αγορά σκευασμάτων που προορίζονταν για αθλητές που είχε προπονήσει.

«Κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σημειώσεις υπογράφηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να προκύπτει ότι τα χρήματα διατέθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και ότι οι αθλητές παρέλαβαν τα σκευάσματά τους.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα των αρχών

Η έρευνα των αρχών είχε ξεκινήσει έπειτα από πληροφορίες για φερόμενη προμήθεια απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024. Στο πλαίσιο των ερευνών στο σπίτι του κατηγορουμένου και σε γυμναστικό σύλλογο στη Γλυφάδα κατασχέθηκαν χάπια και αμπούλες, ενώ εντοπίστηκαν 17 δελτία αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις, το περιεχόμενο των οποίων εξετάζεται από τις αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην υπόθεση του ανήλικου γιου του, για την οποία έχει επιβληθεί στον πρώην προπονητή ποινή αποκλεισμού 12 ετών από την αρμόδια αρχή, με την κατηγορία της χορήγησης απαγορευμένης ουσίας. Σύμφωνα με τη δήλωση που μεταφέρθηκε από την πλευρά του, ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία η ανακρίτρια τον ρώτησε τι έχει να απαντήσει για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο ίδιος φέρεται να λύγισε και να ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας: «Να χορηγήσω στον γιο μου αναβολικά; Εκατοντάδες αθλητές προπόνησα και ποτέ δεν βρέθηκε αθλητής ντοπέ, και να δώσω αναβολικά στον γιο μου; Καλύτερα να αυτοκτονήσω, δεν αντέχεται».

Ο Οδυσσέας Δήμας έχει αρνηθεί εξαρχής ότι γνώριζε πως χορηγούσε αναβολική ουσία στον γιο του, υποστηρίζοντας ότι θεωρούσε πως επρόκειτο για συμπλήρωμα διατροφής, στη σύνθεση του οποίου δεν αναγραφόταν η συγκεκριμένη ουσία. «Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου», είχε δηλώσει.

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