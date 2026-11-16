Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα - Με δάκρυα στα μάτια στην ανακρίτρια

Snapshot Ο Οδυσσέας Δήμας αρνήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι χορηγούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές και στον ανήλικο γιο του.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει συμπληρωματική ποινική δίωξη για φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον γιο του.

Κατά την απολογία του, ο Οδυσσέας Δήμας έδειξε συναισθηματική φόρτιση με δάκρυα όταν ρωτήθηκε για τον γιο του.

Υποστήριξε ότι το παιδί λάμβανε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής και επικαλέστηκε απόφαση του ΑΣΕΑΔ που τον θεωρεί αμελή και όχι σκόπιμο.

Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε εμπορία αναβολικών και ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του Πύρρου Δήμα και την οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Με δάκρυα στα μάτια φέρεται να απάντησε ο Οδυσσέας Δήμας όταν η ανακρίτρια τον ρώτησε για τον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, η οποία ολοκληρώθηκε, νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11).

Ο αδελφός του Πύρρου Δήμα αντιμετωπίζει συμπληρωματική ποινική δίωξη για τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) στο παιδί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι χορηγούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που του αποδίδονται στο πλαίσιο της υπόθεσης ντόπινγκ στον χώρο της άρσης βαρών.

Η ερώτηση για τον γιο του

Η πιο φορτισμένη στιγμή της απολογίας φέρεται να σημειώθηκε όταν ο Οδυσσέας Δήμας ενημερώθηκε από την ανακρίτρια για τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του, αναφορικά με τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων αναβολικών ουσιών στον ανήλικο γιο του.

Στο άκουσμα της συγκεκριμένης κατηγορίας, ο 58χρονος φέρεται να ξέσπασε σε λυγμούς.

Η υπόθεση του παιδιού του αποτελεί πλέον ξεχωριστό σκέλος της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Τι υποστηρίζει ο Οδυσσέας Δήμας

Ο πρώην προπονητής έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χορήγησε εν γνώσει του αναβολικές ουσίες στον γιο του.

Σε προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή του είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, στην επισήμανση του οποίου δεν αναγραφόταν η αναβολική ουσία που εντοπίστηκε.

Μάλιστα, είχε επικαλεστεί σχετική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), υποστηρίζοντας ότι του είχε καταλογιστεί αμέλεια και όχι σκόπιμη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών.

Παράλληλα, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε εμπορία αναβολικών, ενώ είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον αδελφό του Πύρρο Δήμα και την οικογένειά του για τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν βρεθεί εξαιτίας της υπόθεσης.

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