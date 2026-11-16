Οδυσσέας Δήμας: Στον ανακριτή ο προπονητής της άρσης βαρών - Το σημειωματάριο και τα 871 σκευάσματα

Snapshot Ο Οδυσσέας Δήμας αναμένεται να απολογηθεί για κατηγορίες παράνομης προμήθειας, κατοχής και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Κατασχέθηκαν 871 χάπια και αμπούλες χωρίς έγκριση ΕΟΦ, καθώς και δελτία νεαρών αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, ουσίες και χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση συνδέεται με θετικό έλεγχο ντόπινγκ του ανήλικου γιου του Δήμα, στον οποίο βρέθηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη.

Ο Δήμας αρνείται την εμπορία αναβολικών και δηλώνει ότι έχει σταματήσει προπονητική δραστηριότητα εδώ και δύο χρόνια, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα σκευάσματα ήταν για προσωπική ιατρική χρήση.

Οι αρχές διερευνούν αν συνέχιζε να προπονεί αθλητές παρά την πειθαρχική ποινή και τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα (16/11) ο Οδυσσέας Δήμας, ύστερα από την αναβολή που ζήτησε κι έλαβε για να απολογηθεί για την υπόθεση της χορήγησης απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Σε βάρος του 58χρονου πρώην προπονητή άρσης βαρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, κατοχή και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11), έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών Αρχών, η οποία αφορούσε τη δραστηριότητά του από τον Απρίλιο του 2024. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν πληροφορίες για πιθανή χορήγηση ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο ανήλικος γιος του.

Ο θετικός έλεγχος ντόπινγκ του ανήλικου γιου του

Η υπόθεση συνδέεται με τον έλεγχο ντόπινγκ στον οποίο υποβλήθηκε ο γιος του 58χρονου το 2024, όταν στον οργανισμό του ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορούσε τη χρήση απαγορευμένης ουσίας από τον τότε 15χρονο κατά τη διάρκεια αγώνα, είχε επιβληθεί στον πρώην προπονητή ποινή αποκλεισμού 12 ετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα για την αποθήκευση απαγορευμένων ουσιών σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Με έγγραφό του προς την Ελληνική Αστυνομία είχε γνωστοποιήσει, επίσης, ότι από τις 27 Μαΐου 2025 ο Οδυσσέας Δήμας τελούσε υπό καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από αρμόδια διεθνή Αρχή. Η διαδικασία σχετιζόταν με σκεύασμα που είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και το οποίο περιείχε εφεδρίνη.

Τα 871 χάπια και αμπούλες, τα δελτία αθλητών και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου, αλλά και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες, η νομιμότητα των οποίων εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη 17 ενεργά δελτία νεαρών αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν ο κατηγορούμενος συνέχιζε να προπονεί αθλητές μέσω του συλλόγου στη Γλυφάδα, παρά τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία και την πειθαρχική ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις σελίδες με χειρόγραφες καταγραφές που βρέθηκαν στο σπίτι του. Σε αυτές περιλαμβάνονται ονόματα και αρχικά προσώπων, φαρμακευτικά σκευάσματα, συγκεκριμένες ποσότητες, αλλά και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 80 έως 700 ευρώ.

Μεταξύ των αναφορών στις σημειώσεις υπάρχει και συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία «Commando», το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα πρόσωπα που αναγράφονται στις χειρόγραφες καταγραφές, τα χρηματικά ποσά, τις υπογραφές που φέρεται να ζητούσε από αθλητές, αλλά και τις καταγγελίες περί χορήγησης απαγορευμένων ουσιών.

Τι απαντά ο Οδυσσέας Δήμας στις κατηγορίες

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εμπορία αναβολικών, υποστηρίζοντας ότι έχει σταματήσει την προπονητική δραστηριότητά του εδώ και δύο χρόνια.

Την ίδια ώρα, ισχυρίζεται ότι η πλειονότητα των σκευασμάτων που κατασχέθηκαν στην κατοικία του είναι νόμιμα και προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση.

Σε δηλώσεις του στο Mega ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φτάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν την κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους».

Αναφορικά με τα 15.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, η πλευρά του υποστηρίζει ότι το ποσό προοριζόταν για την κατασκευή κατοικίας στο Λαγονήσι.

Δημογλίδου: Δεν έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ τα σκευάσματα

Για τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς και με τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

«Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεργαστήκαμε με τον ΕΟΦ, όπως και με την Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, για να λάβουμε πληροφορίες, ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στη νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού», δήλωσε.

Η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε ακόμη ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχει λάβει η Αστυνομία από τον ΕΟΦ, τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση.

«Όπως μας έχει αναφέρει επίσημα ο ΕΟΦ, είναι παράνομα και δεν μπορούν να διακινούνται και φυσικά να χορηγούνται. Δεν έχουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού», σημείωσε.

Ο Οδυσσέας Δήμας καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, τις χειρόγραφες σημειώσεις και τα δελτία των νεαρών αθλητών. Από την πλευρά του, αναμένεται να παρουσιάσει τους ισχυρισμούς του και να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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