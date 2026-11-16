Στην Ευελπίδων ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ - Στο πλευρό του ο Πύρρος Δήμας

Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης δίνει ο ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας , αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου ο οποίος φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές

Άγγελος Βουράκης

Στην Ευελπίδων ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ - Στο πλευρό του ο Πύρρος Δήμας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Ο Οδυσσέας Δήμας βρέθηκε στα δικαστήρια για την απολογία του.
  • Ο Πύρρος Δήμας έφτασε στα δικαστήρια για να στηρίξει τον αδελφό του.
  • Ο Πύρρος Δήμας δεν έχει κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση μέχρι στιγμής.
  • Η παρουσία του Πύρρου Δήμα στο πλευρό του Οδυσσέα Δήμα ήταν για συμπαράσταση.
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Στις 13:30, έφτασε στα δικαστήρια ο Πύρρος Δήμας, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του αδελφού του, Οδυσσέα Δήμα, λίγο πριν από την έναρξη της απολογίας του.

Ο Ολυμπιονίκης προσήλθε για να του συμπαρασταθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να έχει κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος δίνει τις εξηγήσεις του στον ανακριτή για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο θετικός έλεγχος ντόπινγκ του ανήλικου γιου του

Η υπόθεση συνδέεται με τον έλεγχο ντόπινγκ στον οποίο υποβλήθηκε ο γιος του 58χρονου το 2024, όταν στον οργανισμό του ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορούσε τη χρήση απαγορευμένης ουσίας από τον τότε 15χρονο κατά τη διάρκεια αγώνα, είχε επιβληθεί στον πρώην προπονητή ποινή αποκλεισμού 12 ετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα για την αποθήκευση απαγορευμένων ουσιών σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Με έγγραφό του προς την Ελληνική Αστυνομία είχε γνωστοποιήσει, επίσης, ότι από τις 27 Μαΐου 2025 ο Οδυσσέας Δήμας τελούσε υπό καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από αρμόδια διεθνή Αρχή. Η διαδικασία σχετιζόταν με σκεύασμα που είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και το οποίο περιείχε εφεδρίνη.

Τα 871 χάπια και αμπούλες, τα δελτία αθλητών και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου, αλλά και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες, η νομιμότητα των οποίων εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη 17 ενεργά δελτία νεαρών αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν ο κατηγορούμενος συνέχιζε να προπονεί αθλητές μέσω του συλλόγου στη Γλυφάδα, παρά τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία και την πειθαρχική ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις σελίδες με χειρόγραφες καταγραφές που βρέθηκαν στο σπίτι του. Σε αυτές περιλαμβάνονται ονόματα και αρχικά προσώπων, φαρμακευτικά σκευάσματα, συγκεκριμένες ποσότητες, αλλά και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 80 έως 700 ευρώ.

Μεταξύ των αναφορών στις σημειώσεις υπάρχει και συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία «Commando», το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα πρόσωπα που αναγράφονται στις χειρόγραφες καταγραφές, τα χρηματικά ποσά, τις υπογραφές που φέρεται να ζητούσε από αθλητές, αλλά και τις καταγγελίες περί χορήγησης απαγορευμένων ουσιών.

Τι απαντά ο Οδυσσέας Δήμας στις κατηγορίες

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εμπορία αναβολικών, υποστηρίζοντας ότι έχει σταματήσει την προπονητική δραστηριότητά του εδώ και δύο χρόνια.

Την ίδια ώρα, ισχυρίζεται ότι η πλειονότητα των σκευασμάτων που κατασχέθηκαν στην κατοικία του είναι νόμιμα και προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση.

Σε δηλώσεις του στο Mega ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φτάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν την κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους».

Αναφορικά με τα 15.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, η πλευρά του υποστηρίζει ότι το ποσό προοριζόταν για την κατασκευή κατοικίας στο Λαγονήσι.

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