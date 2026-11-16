Γιου Τινγκ: Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν εξαφανιστεί - «Να πάμε και θα πληρώσει»

Snapshot Η Γιου Τινγκ συνομίλησε τηλεφωνικά με Αλβανίδα μεσίτρια για πώληση εκκλησιαστικών ακινήτων την ημέρα πριν εξαφανιστεί.

Η 50χρονη είχε προγραμματίσει σημαντικό ραντεβού στις 20 Μαΐου, ημέρα της εξαφάνισής της, το οποίο συζήτησε σε τηλεφωνήματα στα κινέζικα.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνήματος στις 10:09 της 19ης Μαΐου, υπήρξε έντονη διαφωνία για οικονομικά θέματα.

Υπάρχει θυρίδα με 100.000 ευρώ και λίστα με 10 κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με την υπόθεση και παραμένουν υπό έρευνα.

Οι Αρχές εξετάζουν αν το προγραμματισμένο ραντεβού και οι οικονομικές διαμάχες συνδέονται με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Γιου Τινγκ. Snapshot powered by AI

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η Γιου Τινγκ τις ημέρες πριν την εξαφάνισή της, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μία θυρίδα με 100.000 ευρώ και η μυστηριώδης λίστα με 10 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας σημαντικός μάρτυρας που εξαφανίστηκε και έξι μήνες μετά παραμένει άφαντος.

Τις συνομιλίες δημοσίευσε η εκπομπή «Live News» του MEGA και σε μία εξ αυτών, η Γιου Τινγκ ακούγεται να λέει: «Όχι μία βόλτα, θα πάμε στο γραφείο του. Σήμερα έχουμε δύο, ποιος φταίει; Τότε να πάμε και τότε θα πληρώσει».

Ο σύζυγος της αποκάλυψε πως αυτή η συνομιλία αφορούσε κάποια εκκλησιαστικά ακίνητα που ήθελε να πουλήσει με μια Αλβανίδα μεσίτρια.

Τα τηλεφωνήματα της Γιου Τινγκ μια ημέρα πριν την εξαφάνισή της

Η Γιου Τινγκ μία ημέρα πριν την εξαφάνισή της είχε μιλήσει στο τηλέφωνο άλλες τρεις φορές. Το ρολόι δείχνει 09:39 το πρωί και η Γιου Τινγκ κατεβαίνει τις σκάλες μιλώντας στο κινητό. Η κλήση κρατά αρκετά λεπτά. Η 50χρονη συνομιλεί με κάποιον στα κινέζικα για ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που έπρεπε να γίνει το πρωί της 20ης Μαΐου. Δηλαδή το πρωί της μέρας που εξαφανίστηκε.

«Είναι για αυτή την συνάντηση. Εφόσον συμφωνεί το ίδιο ενδιαφερόμενο άτομο, τότε δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Κι εκείνος συμφωνεί, συμφωνεί», λέει. Συμφωνεί πως πρέπει να συναντηθούν σήμερα κιόλας. Όμως η Γιου Τινγκ το σκέφτεται λίγο και ζητά το ραντεβού να γίνει την επόμενη μέρα στις 20 του μήνα. «Αχ, περίμενε λίγο… Σήμερα δεν γίνεται. Σήμερα είναι… περίμενε λίγο… Τρίτη. Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη 20 του μήνα, στις 9 η ώρα θα πάω. Θα έχω τελειώσει γύρω στις 12».

Η Γιου Τινγκ λέει στον συνομιλητή της πως θα πάει μόνη στο σημείο συνάντησης και μετά θα τον ειδοποιήσει για να πάει κι εκείνος. «Θα επικοινωνήσω μαζί σου, άσε με να το κανονίσω πρώτα, και μετά θα έρθεις, εντάξει; Εγώ θα πάω νωρίτερα· Γιατί έχω εξετάσεις στις 9, από τις 9 μέχρι τις 11. Δεν θα αργήσω πολύ. Δεν θα αργήσω, όχι. Οπότε αν το ραντεβού στην τράπεζα είναι στις 09:00, το πολύ μέχρι τις 10:00 θα έχω τελειώσει».

Στις 10:09 η Γιου Τινγκ μιλά και πάλι στο τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε αν το τηλεφώνημα είναι με τον ίδιο άνθρωπο αλλά φαίνεται πως σε αυτή την κλήση υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ τους για ένα οικονομικό θέμα. «Ποια είμαι εγώ δηλαδή; Εσείς ξοδέψατε όλα αυτά τα χρήματα για τον εαυτό σας. Εγώ δεν πήρα ούτε δεκάρα! Γιατί να πρέπει να πληρώσω εγώ τα χρέη σου;».

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε έντονο ύφος: «Όπως είπα, όταν τα χρήματα είχαν μπει στον λογαριασμό παλαιότερα, εσείς τα είχατε ήδη χρησιμοποιήσει. Στην τελική, εσύ έβγαλες χρήματα».

Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι κλήσεις στα κινέζικα έχουν σχέση με το τηλεφώνημα που είχε το απόγευμα της ίδιας μέρας στα ελληνικά.

Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που προσπαθούν να καταλάβουν αν το ραντεβού που είχε προγραμματίσει στις 12 το μεσημέρι και η έντονη διαμάχη που είχε για τα οικονομικά έχει τελικά σχέση με την μυστηριώδη εξαφάνιση της.

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