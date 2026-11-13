Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Αγνοείται και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο υλικό από κάμερες

Snapshot Η 50χρονη Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά το πρωινό που έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα πριν από έξι μήνες.

Ο μεσίτης Τσεν, που είχε επαγγελματική σχέση με τη Γιου Τινγκ και ήταν κεντρικός στο ραντεβού της ημέρας εξαφάνισής της, παραμένει άφαντος.

Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ είχε μια τηλεφωνική συνομιλία στην οποία αναφέρθηκε σε απαίτηση 1.500 ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο παραλήπτης ή το περιεχόμενο.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις της τις τελευταίες ώρες πριν φύγει από το σπίτι της, με την τελευταία καταγραφή να είναι στις 09:55 την ημέρα της εξαφάνισης.

Οι Αρχές έχουν καταθέσεις από άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά ο μεσίτης Τσεν δεν έχει εντοπιστεί, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση απαντήσεων. Snapshot powered by AI

Έξι μήνες έχουν περάσει από το πρωινό που η 50χρονη Γιου Τινγκ άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της στην Αρτέμιδα και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Η τύχη της Κινέζας μεταφράστριας παραμένει άγνωστη, με τον σύζυγό της να περιμένει ακόμη μια απάντηση για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο περιπλέκει την υπόθεση. Ο Κινέζος μεσίτης με τον οποίο η αγνοούμενη είχε επαγγελματικές επαφές και συνδεόταν με το ραντεβού που επρόκειτο να πραγματοποιήσει την ημέρα της εξαφάνισής της, φέρεται να παραμένει και εκείνος άφαντος.

Μιλώντας για την πορεία των ερευνών, ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, ανέφερε πως τα υπόλοιπα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση έχουν εντοπιστεί και έχουν καταθέσει στις Αρχές.

«Εκτός από τον Κινέζο τον μεσίτη που από όσο γνωρίζω δεν έχουν βρει, οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί. Έχουν δώσει την κατάθεσή τους στην Αστυνομία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο μεσίτης που παραμένει άφαντος και το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Κινέζος μεσίτης Τσεν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, διαχειριζόταν τα περισσότερα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Εκεί επρόκειτο να μεταβεί η Γιου Τινγκ το απόγευμα της ημέρας που εξαφανίστηκε, προκειμένου να παρευρεθεί σε προγραμματισμένο ραντεβού. Ωστόσο, η 50χρονη δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είχε περιγράψει τις προσπάθειες που έγιναν για να εντοπιστεί η γυναίκα, αλλά και την επικοινωνία που είχε με τον Τσεν περίπου 20 ημέρες αργότερα.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς, τίποτα, εξαφανισμένη. Δεν ήρθε ποτέ», είχε αναφέρει.

Όπως υποστήριξε, ο Κινέζος μεσίτης επικοινώνησε μαζί του έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες, αναφέροντας ότι η γυναίκα αναζητούνταν και ρωτώντας εάν μπορούσε να απευθυνθεί στη Γραμμή Ζωής για να μεταφέρει όσα γνώριζε.

Έκτοτε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, τα ίχνη του Τσεν χάθηκαν.

Η απουσία του δημιουργεί ένα επιπλέον κενό στην προσπάθεια ανασύνθεσης των τελευταίων κινήσεων της μεταφράστριας, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές της υποθέσεις και τις επαφές της πριν εξαφανιστεί.

Το μυστηριώδες τηλεφώνημα για 1.500 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια τηλεφωνική συνομιλία της Γιου Τινγκ, η οποία καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της μόλις μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της.

«Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα». Τα λόγια αυτά ακούγονται να λέγονται στα ελληνικά από την 50χρονη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί σε ποιο πρόσωπο απευθυνόταν, σε τι αφορούσαν τα χρήματα ή ποια έγγραφα ενδεχομένως συνδέονταν με τη συνομιλία.

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καρέ καρέ οι τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση

Οι κάμερες του σπιτιού της στην Αρτέμιδα έχουν καταγράψει τις κινήσεις της μεταφράστριας κατά το τελευταίο 24ωρο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ εμφανίζεται από νωρίς το πρωί να πραγματοποιεί επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες στα κινεζικά, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού.

Στις 10:50 καταγράφεται να κατεβαίνει τις σκάλες, φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας την τσάντα της. Λίγο πριν αποχωρήσει, ρίχνει μια τελευταία ματιά στον χώρο και βγαίνει από την πόρτα έχοντας στα χέρια της ορισμένα χαρτιά.

Περίπου οκτώ ώρες αργότερα επιστρέφει στο σπίτι και κλειδώνει την πόρτα.

Στις 19:15 βρίσκεται στις σκάλες και ανταλλάσσει μηνύματα μέσω του κινητού της τηλεφώνου, ενώ επτά λεπτά αργότερα, στις 19:22, πραγματοποιείται η συνομιλία στην οποία ακούγεται να αναφέρεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά να κρατά έγγραφα, χωρίς να είναι γνωστό εάν πρόκειται για εκείνα που σχετίζονται με το τηλεφώνημα.

Παρότι στις 19:45 τα φώτα σβήνουν, η γυναίκα συνεχίζει να κινείται μέσα στο σπίτι, ανεβοκατεβαίνοντας επανειλημμένα τις σκάλες και κρατώντας σχεδόν διαρκώς το κινητό της.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, επισκέφθηκε αρκετές φορές και τον ημιυπόγειο χώρο της κατοικίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η τελευταία καταγραφή στις 09:55

Το επόμενο πρωί, η Γιου Τινγκ ξυπνά νωρίς, παίρνει το πρωινό της και ασχολείται με ορισμένες δουλειές του σπιτιού.

Στη συνέχεια ετοιμάζεται να φύγει, φορώντας και πάλι λευκά ρούχα. Έχει συνεχώς κοντά της το κινητό της τηλέφωνο και λίγο πριν από τις 10:00 κατευθύνεται προς την έξοδο.

Στις 09:55, η κάμερα ασφαλείας την καταγράφει να περνά τη χιαστή τσάντα στον ώμο της, να φορά τα παπούτσια της, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγαίνει από το σπίτι.

Αυτή είναι η τελευταία γνωστή καταγραφή της 50χρονης.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η διαδρομή της παραμένει άγνωστη. Η γυναίκα δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού, ενώ ούτε οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της απέδωσαν αποτέλεσμα.

Έξι μήνες μετά, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Τι συνέβη από τη στιγμή που η Γιου Τινγκ έφυγε από το σπίτι της; Με ποιον συνομιλούσε το προηγούμενο βράδυ για τα 1.500 ευρώ; Και ποιες πληροφορίες θα μπορούσε να προσφέρει ο μεσίτης που, σύμφωνα με τον σύζυγό της, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί;

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