Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Αγνοείται και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο υλικό από κάμερες

Το περίεργο τηλεφώνημα για 1.500 ευρώ και οι τελευταίες κινήσεις της που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας - Άφαντος και ο μεσίτης που την αναζητούσε

Ανθή Κουρέντζη

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Αγνοείται και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο υλικό από κάμερες

Η αγνοούμενη Γιου Τινγκ

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 50χρονη Γιου Τινγκ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά το πρωινό που έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα πριν από έξι μήνες.
  • Ο μεσίτης Τσεν, που είχε επαγγελματική σχέση με τη Γιου Τινγκ και ήταν κεντρικός στο ραντεβού της ημέρας εξαφάνισής της, παραμένει άφαντος.
  • Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ είχε μια τηλεφωνική συνομιλία στην οποία αναφέρθηκε σε απαίτηση 1.500 ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο παραλήπτης ή το περιεχόμενο.
  • Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις της τις τελευταίες ώρες πριν φύγει από το σπίτι της, με την τελευταία καταγραφή να είναι στις 09:55 την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Οι Αρχές έχουν καταθέσεις από άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά ο μεσίτης Τσεν δεν έχει εντοπιστεί, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση απαντήσεων.
Snapshot powered by AI

Έξι μήνες έχουν περάσει από το πρωινό που η 50χρονη Γιου Τινγκ άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της στην Αρτέμιδα και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Η τύχη της Κινέζας μεταφράστριας παραμένει άγνωστη, με τον σύζυγό της να περιμένει ακόμη μια απάντηση για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο περιπλέκει την υπόθεση. Ο Κινέζος μεσίτης με τον οποίο η αγνοούμενη είχε επαγγελματικές επαφές και συνδεόταν με το ραντεβού που επρόκειτο να πραγματοποιήσει την ημέρα της εξαφάνισής της, φέρεται να παραμένει και εκείνος άφαντος.

Μιλώντας για την πορεία των ερευνών, ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, ανέφερε πως τα υπόλοιπα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση έχουν εντοπιστεί και έχουν καταθέσει στις Αρχές.

«Εκτός από τον Κινέζο τον μεσίτη που από όσο γνωρίζω δεν έχουν βρει, οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί. Έχουν δώσει την κατάθεσή τους στην Αστυνομία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο μεσίτης που παραμένει άφαντος και το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Κινέζος μεσίτης Τσεν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, διαχειριζόταν τα περισσότερα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Εκεί επρόκειτο να μεταβεί η Γιου Τινγκ το απόγευμα της ημέρας που εξαφανίστηκε, προκειμένου να παρευρεθεί σε προγραμματισμένο ραντεβού. Ωστόσο, η 50χρονη δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας είχε περιγράψει τις προσπάθειες που έγιναν για να εντοπιστεί η γυναίκα, αλλά και την επικοινωνία που είχε με τον Τσεν περίπου 20 ημέρες αργότερα.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι. Κανείς, τίποτα, εξαφανισμένη. Δεν ήρθε ποτέ», είχε αναφέρει.

Όπως υποστήριξε, ο Κινέζος μεσίτης επικοινώνησε μαζί του έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες, αναφέροντας ότι η γυναίκα αναζητούνταν και ρωτώντας εάν μπορούσε να απευθυνθεί στη Γραμμή Ζωής για να μεταφέρει όσα γνώριζε.

Έκτοτε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, τα ίχνη του Τσεν χάθηκαν.

Η απουσία του δημιουργεί ένα επιπλέον κενό στην προσπάθεια ανασύνθεσης των τελευταίων κινήσεων της μεταφράστριας, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές της υποθέσεις και τις επαφές της πριν εξαφανιστεί.

Το μυστηριώδες τηλεφώνημα για 1.500 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια τηλεφωνική συνομιλία της Γιου Τινγκ, η οποία καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της μόλις μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της.

«Θέλει 1.500 ευρώ. Να τα αφήσει στην πόρτα. Αλλιώς δεν θα δείξουμε, δεν θα δώσουμε τίποτα». Τα λόγια αυτά ακούγονται να λέγονται στα ελληνικά από την 50χρονη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί σε ποιο πρόσωπο απευθυνόταν, σε τι αφορούσαν τα χρήματα ή ποια έγγραφα ενδεχομένως συνδέονταν με τη συνομιλία.

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καρέ καρέ οι τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση

Οι κάμερες του σπιτιού της στην Αρτέμιδα έχουν καταγράψει τις κινήσεις της μεταφράστριας κατά το τελευταίο 24ωρο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Μία ημέρα πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ εμφανίζεται από νωρίς το πρωί να πραγματοποιεί επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες στα κινεζικά, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού.

Στις 10:50 καταγράφεται να κατεβαίνει τις σκάλες, φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας την τσάντα της. Λίγο πριν αποχωρήσει, ρίχνει μια τελευταία ματιά στον χώρο και βγαίνει από την πόρτα έχοντας στα χέρια της ορισμένα χαρτιά.

Περίπου οκτώ ώρες αργότερα επιστρέφει στο σπίτι και κλειδώνει την πόρτα.

Στις 19:15 βρίσκεται στις σκάλες και ανταλλάσσει μηνύματα μέσω του κινητού της τηλεφώνου, ενώ επτά λεπτά αργότερα, στις 19:22, πραγματοποιείται η συνομιλία στην οποία ακούγεται να αναφέρεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά να κρατά έγγραφα, χωρίς να είναι γνωστό εάν πρόκειται για εκείνα που σχετίζονται με το τηλεφώνημα.

Παρότι στις 19:45 τα φώτα σβήνουν, η γυναίκα συνεχίζει να κινείται μέσα στο σπίτι, ανεβοκατεβαίνοντας επανειλημμένα τις σκάλες και κρατώντας σχεδόν διαρκώς το κινητό της.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, επισκέφθηκε αρκετές φορές και τον ημιυπόγειο χώρο της κατοικίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η τελευταία καταγραφή στις 09:55

Το επόμενο πρωί, η Γιου Τινγκ ξυπνά νωρίς, παίρνει το πρωινό της και ασχολείται με ορισμένες δουλειές του σπιτιού.

Στη συνέχεια ετοιμάζεται να φύγει, φορώντας και πάλι λευκά ρούχα. Έχει συνεχώς κοντά της το κινητό της τηλέφωνο και λίγο πριν από τις 10:00 κατευθύνεται προς την έξοδο.

Στις 09:55, η κάμερα ασφαλείας την καταγράφει να περνά τη χιαστή τσάντα στον ώμο της, να φορά τα παπούτσια της, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγαίνει από το σπίτι.

Αυτή είναι η τελευταία γνωστή καταγραφή της 50χρονης.

Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η διαδρομή της παραμένει άγνωστη. Η γυναίκα δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού, ενώ ούτε οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της απέδωσαν αποτέλεσμα.

Έξι μήνες μετά, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Τι συνέβη από τη στιγμή που η Γιου Τινγκ έφυγε από το σπίτι της; Με ποιον συνομιλούσε το προηγούμενο βράδυ για τα 1.500 ευρώ; Και ποιες πληροφορίες θα μπορούσε να προσφέρει ο μεσίτης που, σύμφωνα με τον σύζυγό της, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05LIFESTYLE

Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της - «Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστακός το κέντρο για το Πολυτεχνείο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν, όλες οι κυκλοφοριακές

18:54ANNOUNCEMENTS

Ο Όμιλος Neptune υποδέχθηκε στον Πειραιά το «NIKOS TRAVLOS», τιμώντας τον ιδρυτή της και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Παραμένει το πρόβλημα στις υπηρεσίες της μία μέρα μετά - Για «ενθαρρυντική» πρόοδο μιλάει η εταιρεία

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ και Δουδωνή για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων: «Θεσμική απρέπεια και μικροκομματικά παιχνίδια»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν έχουμε σχέση μαζί του» - Τα ευρήματα στην κατοικία του

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικός συναγερμός στο Μεξικό: Καφέ φύκια «καταπίνουν» τις παραλίες της Καραϊβικής - Στη μάχη το Πολεμικό Ναυτικό

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Αντίσταση στις 2.600 μονάδες - Κέρδη 3,25% στην εβδομάδα

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αντιμετωπίζουν προβλήματα οι οδηγοί

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia - Έρωτας και κατάσκοποι: Πώς οι πράκτορες χρησιμοποιούν τις «παγίδες μελιού»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο μέσα από πιλοτήριο: Ελιγμοί αεροσκάφους που κόβουν την ανάσα πάνω από το Ηράκλειο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Άφαντος και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Τα τρία ιδιόχειρα σημειώματα με τα ονόματα αθλητών - Τι αναγράφεται στα «τεφτέρια»

17:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς Κελσίου – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σωματοφύλακας ηγέτη της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές της Ευρώπης - «Αιματοβαμμένο μήνυμα προς τον Νετανιάχου»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενοι δύο κατηγορούμενοι για εκβίαση επιχειρηματία

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Άφαντος και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν έχουμε σχέση μαζί του» - Τα ευρήματα στην κατοικία του

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

19:05LIFESTYLE

Η Αβρίλ Λαβίν έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 42 της - «Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

17:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς Κελσίου – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινέτα: Έκρυβε σε σπηλιά-καβάτζα πάνω από 12 κιλά κάνναβης – Πώς εντοπίστηκε 47χρονος

16:08ΥΓΕΙΑ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 857 θέσεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης για το κόψιμο μίας ελιάς: «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο»

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Παραμένει το πρόβλημα στις υπηρεσίες της μία μέρα μετά - Για «ενθαρρυντική» πρόοδο μιλάει η εταιρεία

17:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λυκαβηττός: Συλλήψεις οδηγών που έκαναν drift – 30 παραβάσεις σε επιχείρηση της Τροχαίας

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ