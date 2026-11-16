Δωδεκάνησα: Στο εδώλιο 59χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και παιδική πορνογραφία

Ο 59χρονος Γερμανός έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δωδεκάνησα: Στο εδώλιο 59χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και παιδική πορνογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 59χρονος Γερμανός δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
  • Η πρωτόδικη ποινή ήταν κάθειρξη 16 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, με την έφεση να ορίζεται για τις 7 Δεκεμβρίου 2026.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία μητέρας και σύλληψη του κατηγορουμένου τον Δεκέμβριο του 2019, με ψηφιακά ευρήματα που συνδέουν τον κατηγορούμενο με το παράνομο υλικό.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες και καταγγέλλει παράνομες μεθόδους λήψης ομολογίας, οι οποίες όμως κρίθηκαν έγκυρες από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.
  • Ο 59χρονος είχε παραπεμφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, στοιχείο που λήφθηκε υπόψη στην πρωτόδικη απόφαση.
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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου θα καθίσει στις 7 Δεκεμβρίου 2026, ο 59χρονος Γερμανός, ο οποίος έχει κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, για προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους και για κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι, το πρωτοβάθμιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του είχε επιβάλει, στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, κάθειρξη 16 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η δίκη σε δεύτερο βαθμό προσδιορίστηκε περίπου 12 μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση και σχεδόν 7 χρόνια μετά την καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές. Δικαστές και ένορκοι θα εξετάσουν από την αρχή τις καταθέσεις, τα ψηφιακά ευρήματα και τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ο οποίος αρνείται από την πρώτη στιγμή όσα του αποδίδονται.

Η καταγγελία της μητέρας

Η υπόθεση ξετυλίχθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2019, όταν 48χρονη προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της και κατήγγειλε ότι, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, ο 59χρονος πλησίασε στον δρόμο τον ανήλικο γιο της και του πρότεινε να προβούν σε γενετήσιες πράξεις με αντάλλαγμα 5 ευρώ.

Ο ανήλικος, στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι οι προσεγγίσεις επαναλήφθηκαν και μέσω γνωστής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Όπως περιέγραψε, του εστάλησαν φωτογραφίες με ερωτικό περιεχόμενο, στις οποίες απεικονίζονταν ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια, ενώ δέχθηκε και προτάσεις για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Ο Γερμανός συνελήφθη την ίδια ημέρα και λίγες ώρες αργότερα έγινε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Από την οικία κατασχέθηκαν 1 ηλεκτρονικός υπολογιστής, 8 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες sim, 2 κάρτες μνήμης και 1 φωτογραφική μηχανή. Σε 2 από τα κινητά εντοπίστηκαν φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό ενηλίκων και ανηλίκων. Το σύνολο των πειστηρίων στάλθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, προκειμένου να ελεγχθούν ο χρόνος δημιουργίας και αποθήκευσης των αρχείων, η προέλευσή τους, οι διαδρομές μεταφοράς και τα μεταδεδομένα τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά ότι το υλικό είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο προσέλκυσης ανηλίκων. Η υπεράσπιση αμφισβήτησε εξαρχής τόσο τη νομιμότητα όσο και τη γνησιότητα αυτής της αναφοράς, ζήτημα που απασχόλησε έντονα και την πρωτόδικη διαδικασία.

Το περιστατικό του Πάσχα του 2019

Το βαρύτερο σημείο της κατηγορίας αφορά περιστατικό που φέρεται να συνέβη την περίοδο του Πάσχα του 2019. Κατά την περιγραφή του ανηλίκου, πείστηκε να ακολουθήσει τον κατηγορούμενο σε παραλία όπου, σύμφωνα με την κατηγορία, τελέστηκε γενετήσια πράξη σε βάρος του. Η κατάθεση αυτή, μαζί με τα ψηφιακά τεκμήρια και τις καταθέσεις αναγνώρισης, αποτέλεσε τη βάση για τις σοβαρότερες από τις κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε πράξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Χαρακτήρισε άκυρη την προανακριτική του ομολογία, υποστηρίζοντας ότι αποσπάστηκε με παράνομες μεθόδους. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε βία από αστυνομικούς και, μεταξύ άλλων, ότι του έγινε ηλεκτροσόκ στο χέρι.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αντιπαρέβαλε τους ισχυρισμούς αυτούς με ιατρικά ευρήματα, μαρτυρικές καταθέσεις και τις υπηρεσιακές αναφορές των αστυνομικών που μετείχαν στις ενέργειες. Έκρινε τελικά ότι δεν επαρκούσαν για να ανατραπεί η νομιμότητα και η αποδεικτική αξία του υλικού.

Καθοριστικά για την πρωτόδικη κρίση ήταν τα ευρήματα από τις κατασχεμένες συσκευές. Οι πραγματογνωμοσύνες κατέγραψαν διαδρομές ανταλλαγής αρχείων, συνέδεσαν χρονικά στιγμιότυπα με συγκεκριμένες συσκευές και τεκμηρίωσαν ότι υλικό πορνογραφίας ανηλίκων είχε αποθηκευτεί σε κινητά τηλέφωνα. Ελέγχθηκε επίσης η αλυσίδα φύλαξης των πειστηρίων από την κατάσχεση έως την εργαστηριακή εξέταση, και η έδρα έκρινε αξιόπιστη τη διαδικασία στο σύνολό της.

Οι κατηγορίες και η ποινή του πρώτου βαθμού

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε γενετήσια πράξη με ανήλικο που είχε συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, πορνογραφία ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος και προσέλκυση παιδιού της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας για γενετήσιους λόγους. Περιελάμβανε ακόμη προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, λεκτικές προτάσεις και επίδειξη γεννητικών οργάνων.

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 16 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ. Στην επιμέτρηση συνεκτιμήθηκαν η διάρκεια των πράξεων, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η προσέγγιση, η ηλικία του θύματος και η ύπαρξη του επίμαχου υλικού.

Προηγούμενη παραπομπή για συναφείς κατηγορίες

Όπως προκύπτει, ο 59χρονος είχε παραπεμφθεί στο παρελθόν και σε άλλο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για συναφείς κατηγορίες, που αφορούσαν επίσης γενετήσια πράξη με ανήλικο, πορνογραφία ανηλίκου, προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το στοιχείο αυτό λήφθηκε υπόψη πρωτόδικα για τη συνολική εικόνα του κατηγορουμένου, χωρίς να προκαταλάβει την κρίση για τις συγκεκριμένες πράξεις. Η έκβαση εκείνης της υπόθεσης δεν διευκρινίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Πηγή: dimokratiki.gr

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