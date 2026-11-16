Επισήμως στο ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη: «Επιστρέφω στις ρίζες μου, νόστιμον ήμαρ»

Snapshot Η Νίνα Κασιμάτη εντάχθηκε επίσημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά από συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Κασιμάτη δήλωσε συγκινημένη για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι επιστρέφει στις πολιτικές της ρίζες και τις αξίες του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε σε αγώνα για πολιτική αλλαγή και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ανισότητες και κακή διαχείριση του κράτους. Snapshot powered by AI

Την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11).

Η βουλευτής επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιστροφή στις πολιτικές της ρίζες.

«Καλωσορίζω σήμερα στο ΠΑΣΟΚ τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, που επανέρχεται στη Δημοκρατική Παράταξη για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βιώνει μεγάλες ανισότητες και ότι το κράτος «λειτουργεί ως λάφυρο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο του Πολυτεχνείου, κατηγορώντας στελέχη της ΝΔ ότι αμφισβητούν τους δημοκρατικούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

«Η Δημοκρατική Παράταξη εκφράζει τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοτική δημοκρατία», πρόσθεσε.

Κασιμάτη: «Νόστιμον ήμαρ, Πρόεδρε»

Από την πλευρά της, η Νίνα Κασιμάτη εξέφρασε τη συγκίνησή της για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας τη φράση «Νόστιμον ήμαρ, Πρόεδρε».

«Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου, που επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ. Τις αρχές και τις αξίες του οποίου τιμώ», δήλωσε.

Η βουλευτής υπογράμμισε ότι οι εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν συσπείρωση στη Δημοκρατική Παράταξη, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ εκφραστή της.

«Είμαι ευτυχής που θα δώσουμε και πάλι μαζί αυτόν τον αγώνα», κατέληξε.

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