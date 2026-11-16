Foo Fighters: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο Ejekt Festival 2027

Το συγκρότημα του Ντέιβ Γκρολ θα είναι ο headliner της διοργάνωσης στις 2 Ιουλίου στο Telekom Center του ΟΑΚΑ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Foo Fighters: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο Ejekt Festival 2027
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  • Οι Foo Fighters θα είναι το κύριο συγκρότημα στο Ejekt Festival 2027 στις 2 Ιουλίου στο Telekom Center του ΟΑΚΑ, με συναυλία διάρκειας άνω των δυόμισι ωρών.
  • Στη συναυλία θα συμμετέχουν επίσης οι Βρετανοί Architects και το ελληνικό συγκρότημα Frenzee.
  • Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου με διαφορετικές φάσεις και τιμές από 80 έως 270 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων VIP εισιτηρίων με πρόσθετες παροχές.
  • Τα παιδιά κάτω των 15 ετών επιτρέπεται να εισέλθουν μόνο με συνοδεία ενήλικα και ανάλογα με τη ζώνη ισχύουν περιορισμοί ηλικίας και εισιτηρίων.
  • Τα εισιτήρια θα αποσταλούν αυτόματα πριν από την εκδήλωση για λόγους ασφαλείας και αποτροπής παράνομης μεταπώλησης.
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Ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά απωθημένα του ελληνικού κοινού ετοιμάζεται να γίνει πραγματικότητα, καθώς οι Foo Fighters επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Ejekt Festival 2027. Το συγκρότημα του Ντέιβ Γκρολ θα βρεθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2027, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του headliner σε μία από τις πιο αναμενόμενες μουσικές βραδιές της επόμενης χρονιάς.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας Take Cover Tour 2027, με τους διοργανωτές να προαναγγέλλουν ένα show διάρκειας άνω των δυόμισι ωρών. Μαζί με τους Foo Fighters θα εμφανιστούν οι Βρετανοί Architects, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης metalcore σκηνής, αλλά και οι Frenzee, το ανερχόμενο ελληνικό συγκρότημα που έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει και εκτός συνόρων.

Foo Fighters: Η μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος του Ντέιβ Γκρολ

Οι Foo Fighters αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα rock συγκροτήματα των τελευταίων τριών δεκαετιών. Με τραγούδια όπως τα «Everlong», «The Pretender», «My Hero», «Best of You» και «Learn to Fly», έχουν δημιουργήσει μια δισκογραφία που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική.

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 1994, όταν ο Ντέιβ Γκρολ, μετά το τέλος των Nirvana, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα προσωπικό μουσικό project. Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως μια προσωπική δημιουργική προσπάθεια εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα rock acts του 21ου αιώνα.

Στην πορεία τους έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ και έχουν αποσπάσει 15 βραβεία Grammy, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ στην κατηγορία Best Rock Album, με τέσσερις νίκες. Το 2021 εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκαν με το πρώτο βραβείο Global Icon στα MTV Video Music Awards.

Μεγάλο μέρος της ξεχωριστής σχέσης τους με το κοινό οφείλεται στον Ντέιβ Γκρολ, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς frontmen της γενιάς του. Η σκηνική του παρουσία και η άμεση επικοινωνία του με τους θεατές έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Foo Fighters.

Οι συναυλίες τους συνδυάζουν μεγάλες επιτυχίες με λιγότερο γνωστά τραγούδια από τη δισκογραφία τους, σε ένα πρόγραμμα που κρατά το κοινό ενεργό από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό ακριβώς αναμένεται να συμβεί και στην Αθήνα, όπου το συγκρότημα ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα show που θα ξεπεράσει τις δυόμισι ώρες.

Architects: Οι Βρετανοί που έχουν κατακτήσει τη metalcore σκηνή

Στο πλευρό των Foo Fighters θα βρεθούν οι Architects, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα της βρετανικής metalcore σκηνής. Με δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και έντονη παρουσία στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά live acts της εποχής τους.

Η ευρύτερη αναγνώρισή τους ήρθε μέσα από μια σειρά σημαντικών κυκλοφοριών, με καθοριστικό σταθμό το άλμπουμ «Lost Forever // Lost Together» του 2014, την πρώτη τους δουλειά με τη δισκογραφική Epitaph.

Ακολούθησαν τα «For Those That Wish to Exist», το οποίο έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts, και «The Sky, The Earth & All Between», που ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Τραγούδια όπως τα «Animals», «Seeing Red», «Curse» και «Blackhole» έχουν πλέον καθιερωθεί ως χαρακτηριστικές στιγμές του σύγχρονου σκληρού ήχου. Τα τελευταία χρόνια, οι Architects έχουν περιοδεύσει με τους Linkin Park, έχουν πραγματοποιήσει δική τους συναυλία στο O2 Arena του Λονδίνου και έχουν βρεθεί στις πρώτες θέσεις μεγάλων διεθνών φεστιβάλ.

Frenzee: Το ελληνικό συγκρότημα που ανεβαίνει στη διεθνή σκηνή

Τη συναυλιακή βραδιά θα συμπληρώσουν οι Frenzee, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το συγκρότημα έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία από εμφανίσεις και περιοδείες στο εξωτερικό, ενώ έχει βρεθεί και στην Αυστραλία, όπου άνοιξε συναυλία των Foo Fighters. Παράλληλα, ετοιμάζεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη μαζί με τις Lambrini Girls.

Η συμμετοχή τους στο Ejekt Festival αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν μπροστά στο ελληνικό κοινό δίπλα σε ένα από τα συγκροτήματα με τα οποία έχουν ήδη μοιραστεί τη σκηνή.

Περισσότερα ονόματα και πληροφορίες για το Ejekt Festival 2027 αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πότε ξεκινά η προπώληση και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Foo Fighters θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις, με τη γενική διάθεση να ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 10:00.

Αναλυτικά:

  • Artist Presale: 18 Νοεμβρίου, στις 10:00.
  • Ejekt Presale: 19 Νοεμβρίου, στις 10:00.
  • Spotify Presale: 19 Νοεμβρίου, στις 12:00.
  • Γενική προπώληση: 20 Νοεμβρίου, στις 10:00.

Την ίδια ημέρα θα διατεθούν και τα διήμερα εισιτήρια.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Zone B – Arena

  • 80 ευρώ
  • 85 ευρώ
  • 90 ευρώ
  • 95 ευρώ

Zone A – Front of Stage

  • 125 ευρώ
  • 145 ευρώ
  • 160 ευρώ

VIP

  • 220 ευρώ
  • 250 ευρώ
  • 270 ευρώ

Τα VIP εισιτήρια εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, μπαρ και τουαλέτες. Για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος, με την τιμή του εισιτηρίου να ανέρχεται στα 80 ευρώ.

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας More.com, των καταστημάτων Public και του υπόλοιπου δικτύου της More.

Τι ισχύει για την είσοδο των παιδιών

Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών μπορούν να εισέλθουν στον χώρο μόνο εφόσον συνοδεύονται από υπεύθυνο ενήλικα που διαθέτει εισιτήριο για τον ίδιο τομέα. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πρέπει να έχουν εισιτήριο, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στη Zone B δεν απαιτείται εισιτήριο για παιδιά έως και 7 ετών, ενώ στη Zone A δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Στον χώρο VIP απαιτείται εισιτήριο ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο tickets@detoxevents.gr ή στο 210 9636489, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-17:00.

Σημαντική σημείωση: Για λόγους ασφαλείας και περιορισμού της παράνομης μεταπώλησης, τα εισιτήρια θα αποσταλούν αυτόματα στους αγοραστές λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Ejekt Festival, www.ejekt.gr.

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