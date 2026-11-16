Ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε εκατοντάδες πολίτες για τον σακχαρώδη διαβήτη στην Πλατεία Συντάγματος

Κατά τη διάρκεια της δράσης, νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε 253 Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου) σε συμπολίτες μας, ενώ 56 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη έλαβαν, από τη γενική γιατρό του Ε.Ε.Σ., συμβουλευτική καθοδήγηση για περαιτέρω έλεγχο

Ανθή Κουρέντζη

Ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε εκατοντάδες πολίτες για τον σακχαρώδη διαβήτη στην Πλατεία Συντάγματος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε δράση ενημέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη στην Πλατεία Συντάγματος την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, 16 Νοεμβρίου.
  • Πραγματοποιήθηκαν 253 τεστ γλυκόζης αίματος και δόθηκαν συμβουλές σε 56 ασθενείς με διαβήτη από τη γενική γιατρό του Ε.Ε.Σ.
  • Δεκάδες πολίτες εκπαιδεύτηκαν στη μέτρηση αρτηριακής πίεσης και στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.
  • Η δράση υλοποιήθηκε από την Κινητή Ομάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ. με τη βοήθεια εθελοντών, με στόχο την πρόληψη και ενημέρωση στην κοινότητα και τον χώρο εργασίας.
  • Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια διαδεδομένη χρόνια πάθηση που συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές, τις οποίες μειώνουν η καλή ρύθμιση, η τακτική παρακολούθηση και ένας υγιεινός τρόπος ζωής.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, διοργάνωσε μεγάλη δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον σακχαρώδη διαβήτη την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος, συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα για το 2026: «Έγκαιρη δράση για τον διαβήτη».

Κατά τη διάρκεια της δράσης, νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε 253 Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου) σε συμπολίτες μας, ενώ 56 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη έλαβαν, από τη γενική γιατρό του Ε.Ε.Σ., συμβουλευτική καθοδήγηση για περαιτέρω έλεγχο. Ταυτόχρονα δεκάδες πολίτες εκπαιδεύτηκαν στον σωστό τρόπο λήψης της αρτηριακής πίεσης, καθώς στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

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Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ, με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και την ενίσχυση της πρόληψης, με επίκεντρο τον χώρο εργασίας και την κοινότητα. Τη δράση ενίσχυσαν εθελοντές Υγείας του Ε.Ε.Σ.

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Σημειώνεται ότι, ο σακχαρώδης διαβήτης, αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες παθήσεις, με περισσότερους από 530 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως να ζουν με τη νόσο.

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Ο Διαβήτης Τύπου 1, ο Διαβήτης Τύπου 2 και ο Διαβήτης Κύησης συνδέονται με σοβαρές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η στεφανιαία νόσος, το έμφραγμα και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η καλή ρύθμιση του σακχάρου, η τακτική παρακολούθηση και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης αυτών των επιπλοκών.

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