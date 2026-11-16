Αγωνία τέλος για Κασιμάτη: Εντάσσεται σήμερα στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Ποιοι παίρνουν σειρά

Στους 37 θα ανέλθει ο αριθμός των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ μετά την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αγωνία τέλος για Κασιμάτη: Εντάσσεται σήμερα στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Ποιοι παίρνουν σειρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νίνα Κασιμάτη εντάσσεται σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αυξάνοντας τους βουλευτές του κόμματος σε 37.
  • Η Κασιμάτη είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε αποστασιοποιηθεί από την ΚΟ πριν τη διαγραφή της, ενώ στο παρελθόν ήταν στέλεχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να την εντάξει παρά τις αντιδράσεις, ως δείγμα του αμφίπλευρου ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ και με συμβολική σημασία απέναντι στην ΕΛΑΣ.
  • Η ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται πιο δύσκολη λόγω του πολιτικού της παρελθόντος και των περιορισμών του καταστατικού του κόμματος.
  • Υπάρχουν σενάρια για την ένταξη του Αλέξη Χαρίτση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά παραμένουν ανεπιβεβαίωτες φήμες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
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Το «θρίλερ» των τελευταίων μηνών γύρω από το όνομα της Νίνας Κασιμάτη και της επανένταξής της στο ΠΑΣΟΚ λήγει σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι, αφού η ανεξάρτητη βουλευτής είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή προκειμένου να επισημοποιηθεί η «μεταγραφή».

Η Νίνα Κασιμάτη, η οποία εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο σταδιακά αποστασιωποιήθηκε από την ΚΟ μέχρι τη στιγμή που η πρόεδρός της Ρένα Δούρου αποφάσισε να τη διαγράψει, υπήρξε στο παρελθόν στέλεχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β' Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ, αναπτύσσοντας σκληρή πολεμική κατά του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα του Γιώργου Παπανδρέου, τον οποίο μάλιστα είχε αποκαλέσει

Η στάση της αυτή ήταν κόκκινο πανί για αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, γεγονός που καθυστέρησε αρκετά την, κατά τα άλλα διαφαινόμενη, επανένταξή της στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αρκετοί άλλωστε όσοι επιζητούσαν από την κ. Κασιμάτη να αποκηρύξει τις αναφορές αυτές, ζητώντας συγγνώμη, κάτι το οποίο προς ώρας δεν έχει συμβεί, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η αυριανή της συνομιλία με τον κ. Ανδρουλάκη, για το αν θα κάνει κάποια σχετική αναφορά ή έστω νύξη.

Νίκη συμβολισμών

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται τελικά να αποφάσισε να παραβλέψει τις φωνές αυτές και να δεχτεί τη Νίνα Κασιμάτη στους κόλπους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να αποτυπωθεί σε ένα ακόμη επίπεδο το αμφίπλευρο άνοιγμα που επιχειρεί το κόμμα το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε, στην κορυφαία μάχη που δίνει το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο απέναντι στην ΕΛΑΣ, το να πάρει μια βουλευτή που στο παρελθόν υπήρξε ακραιφνής υποστηρίκτρια του Αλέξη Τσίπρα, θεωρείται από τη Χαριλάου Τρικούπη μια νίκη σε επίπεδο συμβολισμών.

Σημειώνεται ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αρνητική αίσθηση όταν βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιό του καταλήγουν σε άλλα κόμματα, ωστόσο αυτό δεν αναμένεται να επιδράσει στις σχέσεις της Κουμουνδούρου με τη Χαριλάου Τρικούπη. Άλλωστε η κ. Κασιμάτη θεωρείται ότι βρίσκεται στον προθάλαμο του ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετούς μήνες.

Τι γίνεται με την Θεοδώρα Τζάκρη

Πάντως τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι εξίσου ελπιδοφόρα και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία επίσης έχει το βλέμμα στραμμένο προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Το ενδεχόμενο ένταξής της στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμη αποκλειστεί, ωστόσο παραμένει μια πιο δύσκολη περίπτωση λόγω του πολιτικού της παρελθόντος, των αναφορών που έχει κάνει και εκείνη κατά του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα χρόνια που υπήρξε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έχει ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ούτε η στενή συνεργασία της με τον Στέφανο Κασσελάκη, τον οποίο άλλωστε ακολούθησε στο Κίνημα Δημοκρατίας όπου ήταν και αντιπρόεδρος. Παράλληλα, βάρος για τη Θεοδώρα Τζάκρη παραμένει το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει τον αριθμό των ετών ως βουλευτής που προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Για τον λόγο αυτό, ενδεχόμενη ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να γίνει ως συνεργαζόμενη και όχι ως κομματικό μέλος.

Γιώτα Πούλου - Αλέξης Χαρίτσης

Σημειώνεται επίσης ότι και η περίπτωση της Γιώτας Πούλου θεωρούνταν παγωμένη, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη Νίνα Κασιμάτη, η οποία είχε προτεραιοποιηθεί, ειδικά λόγω και της κρισιμότητας της εκλογικής της περιφέρειας.

Σε επίπεδο «παραπολιτικών» για την ώρα πάντως παραμένει και η φημολογία για ένταξη του Αλέξη Χαρίτση, και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Οι συζητήσεις δεν επιβεβαιώνονται από κάποια πλευρά, ωστόσο η περίπτωση του κ. Χαρίτση ανταποκρίνεται σε αρκετά ζητούμενα για το ΠΑΣΟΚ. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο που θα συμβόλιζε έντονα μια αριστερή φιλολαϊκή στροφή, ενώ θα αποτυπωνόταν και μια τάση μη εμπλοκής αριστερών στελεχών με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που θα βοηθούσε το ΠΑΣΟΚ στην εγκαθίδρυση του αφηγήματος ότι η ΕΛΑΣ δεν είναι η μοναδική εναλλακτική στη ΝΔ. Ωστόσο, τα περί ένταξής του στο ΠΑΣΟΚ παραμένουν αποκλειστικά σε επίπεδο φημών.

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