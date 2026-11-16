Μητσοτάκης σε δημάρχους: Δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης θεωρείται χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και την προστασία διατηρητέων κτιρίων.

Οι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν αν θα εφαρμόσουν ή θα τροποποιήσουν το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα ληφθεί υπόψη και θα γίνει σεβαστή στην τελική απόφαση.

Το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και συζητείται από τη δεκαετία του 1970. Snapshot powered by AI

Δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο, διαμήνυσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στους 7 δημάρχους των Βορείων Προαστίων της Αττικής με τους οποίους συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πηγές, στη σύσκεψη τονίστηκε πως η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, «είναι ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και με βάση το κείμενο μελέτης που έχει ήδη ως γνωστό τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως «εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές». Ο ίδιος τόνισε πως «η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή».

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μίλησαν και οι 7 δήμαρχοί που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι εξ αυτών ανέφεραν πως δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, κάποιοι άλλοι ανέφεραν πως θα κάνουν χρήση και κάποιοι πως θα κάνουν αλλαγές.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί πως η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή. Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν οι εξής δήμαρχοι:

Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς,

Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης–Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος,

Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος,

Συμεών Ρούσσος, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης,

Παναγιώτης Μανούρης, Παπάγου–Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος

Ηλίας Αποστολόπουλος Λυκόβρυσης–Πεύκης Μάριος Ψυχάλης

Μάριος Ψυχάλης Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας

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